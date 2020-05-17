DHA YURT BÜLTENİ - 20 Hırsızlar apartmanlara dadandı İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir mahallede bulunan apartmanlara hırsızlar dadandı.

Hırsızlar apartmanlara dadandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir mahallede bulunan apartmanlara hırsızlar dadandı. Ayakkabı ve bebek arabası çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Karşıyaka ilçesine bağlı Dedebaşı Mahallesi'ne bulunan apartmanlara giren kimliği henüz öğrenilemeyen hırsızlar, apartmanlardaki dairelerin önünde bulunan ayakkabı ve bebek arabasını çaldı. Bazı vatandaşlar ayakkabılarını göremeyince, bir vatandaş ise kapısının önüne koyduğu bebek arabasının olmadığını fark edince çareyi güvenlik kameralarına bakmakta buldu. Güvenlik kameralarını inceleyen vatandaşlar, ayakkabılarının ve bebek arabasının yüzlerinde maske ve kafalarında şapka olan kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını öğrendi. Ayrıca, görüntülerde hırsızlardan biri evin kapısını zorladığı da belirlendi. Yaşanan olayın ardından vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, hırsızlık yapan kimliği belirsiz kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, aynı mahallede bulunan diğer apartmanlara da hırsız girdiği öğrendi.

Kaynak: DHA