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DHA YURT BÜLTENİ-20

5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)YOL 2,5 SAAT SONRA AÇILDI İzmit'te, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

DHA YURT BÜLTENİ-20
15.05.2020 20:03 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:03

5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı (2)

YOL 2,5 SAAT SONRA AÇILDI  

İzmit'te, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılması, yol temizleme işleminin ardından yol yaklaşık 2.5 saat sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Nazik siparişiyle Türkiye'nin tanıdığı Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi

ORDU'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine sipariş verirken kibar konuşmasıyla dikkat çeken 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 30 yıl önce ayrıldığı 58 yaşındaki eşi Melek Gökaslan'a kavuşarak nikah yaptı.

Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine sipariş verirken kibar konuşmasıyla dikkat çeken 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, rahatsızlığı nedeniyle Mersin'deki kızının yanına yerleşti. Burada tedavisi süren Burhan Amca, 5 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldığı eşi Melek Gökaslan ile yeniden bir araya gelme kararı aldılar. Çift, Mezitli Belediyesi'ne nikah için başvurdu. Başvurusu kabul edilen çiftin nikahını Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı. Belediye nikah salonunda gerçekleştirilen törene koronavirüs tedbirleri kapsamında davetli alınmazken, çift, şahitler ve belediye başkanı maske taktı.

30 YIL EVLENMEDİLER

Yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan çift, 30 yıl boyunca bir başkası ile birlikte olmadı. Çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, salondakiler tarafından bol bol alkış aldılar. 30 yıl önce istemeden ayrılık yaşadıklarını ifade eden Burhan Kılıçkını, "Bir kere bile kalbini kırmadım. Hatta öpüşerek ayrılmak zorunda kaldık. Ama o günler geride kaldı. Kısmetimiz bugüne imiş. 30 yıl sonra yeniden buluştuk ve evlendik. Herkesin bizden çok daha fazla mutlu olmasını diliyorum. Bu mutlu günümüze ortak olan tüm dostlarımıza, sevenlerimize ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a sonsuz teşekkürlerimi sunarımö dedi.Her ikisinin de başka evlilik yapmadığı bilgisini veren gelini Melek Gökarslan da "Ben ayrıldıktan sonra hiç Burhan beyi görmedim. Ama hep haberini aldım. Ama Allah bugün yeniden bir araya gelmemize imkan sunduö diye konuştu.Çiftin nikahını kıyan Başkan Tarhan, bir ömür boyu mutluluk diledi. Başkan Tarhan, Burhan Kılıçkını ve Melek Gökarslan çiftine makam aracını vererek evlerine uğurladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Burhan Kılıçkını ve Melek Gökaslan nikah masasında oturuken-Belediye başkanı Neşet Tarhan'ın nikahı kıyması-Burhan Kılıçkını ve Melek Gökaslan ile röp.-Burhan Kılıçkını ve Melek Gökaslan salondan ayrılırken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

ADIYAMAN'da, Ömer Faruk Mermer'in (17) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Fatih Mahallesi'ndeki evinde parmağına taktığı yüzüğü bir süre sonra çıkaramayan Ömer Faruk Mermer, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren çalışma ile yüzüğü keserek gencin parmağından çıkardı. Yüzük kesilirken doku yaralanması yaşayan Mermer, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------İtfaiye müdürlüğüİtfaiye erleri yüzüğü çıkartmasıGencin yakınlarıGenel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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Marmaris'te 15-20 yaş kişiler maske taktı sosyal mesafeye uymadı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15-20 yaş arası sokağa çıkması izin verilen kişiler maske taktı ama sosyal mesafe kurallarına uymadı. Polis, megafonla sürekli uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dört saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki kişiler, güneşli havayı fırsat bilerek dolaştı, bisiklet sürdü. Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sahil yürüyüş yolları, plajlar, park ve bahçelerin kapalı olması kararıyla 14-20 yaş arası gençler, alışveriş dükkanlarının yoğun olduğu Sevgi Yolu ve Kapalı Çarşı'ya akın etti. Restoran ve kafeteryalar kapalı olduğu için sürekli sokaklarda dolaşan gençler, güneşli havanın tadını yürüyerek ve arkadaşlarıyla sohbet ederek geçirdi. Gençlerin yoğun olduğu sokaklarda polisler megafonla ve yaya dolaşarak 'sosyal mesafe' kuralına uyulması anonsları yaptı. Uzun zamandır görmedikleri arkadaşları ile bir araya gelen 15-20 yaş grubu gençler, maske takıp yan yana yürüyerek "sosyal mesafe' kuralını ihlal etti. Kurallara uymayanlar uyarıldı. Dört saat sokağa çıkma izni verilen kişilerden 'sosyal mesafe' kuralına uymayan, maske takmayan, motosiklete kasksız ve maskesiz çift kişi  binen 11 kişiye toplam 5 bin 662 lira para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Halka kapalı olan boş sahil yürüyüş yolu ve plajlar genel görüntü-Ana cadde ve sokaklarda maske takıp sosyal mesafe kurallarına uymayan 15-20 yaş grubu kişiler (18 yaş altı olanlar arkadan çekilmiştir)-Polis aracından megafonla uyarıHaber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Otomobil alev alev yandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde park halindeki otomobil, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi Şehit Halit Serdar Sokak'ta park halinde olan 10 ACR 935 plakalı otomobil, öğle saatlerinde yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Alevler söndürüldü ancak sahibi öğrenilemeyen otomobil kullanılmaz hale geldi.Otomobilin alev alev yanma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Otomobilin yanma anı cep telefonu görüntüsüHaber-Kamera:  Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Foça'da gönüllü öğretmenlerden kamu çalışanlarına 10 bin maske 

İZMİR'in Foça ilçesinde, gönüllü öğretmenler kamu personelinin maske ihtiyacını karşılamak için makina başına geçip, günde ortalama 400 cerrahi maske üretiyor. Aralarında usta öğreticiler ve kursiyerlerinde bulunduğu 25 gönüllünün bugüne kadar ürettiği toplam 10 bin maske teslim edildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin'in talebi üzerine Foça Halk Eğitim Merkezi'nde, kamu personelinin ihtiyacını karşılamak üzere cerrahi maske üretimine başlandı. Maske üretiminde çoğunluğu Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan öğretmenler ile usta öğretici ve kursiyerlerden oluşan toplam 25 gönüllü yer aldı. Halk Eğitim Merkezi'nin iki sınıfı, biçki dikiş kurslarında kullanılan dikiş makineleri, ütüler ve diğer malzemelerle hızlı üretim yapılan atölyeye dönüştürüldü. Cerrahi maske üretimi için diğer gerekli malzemeler ise Foça Kaymakamlığı tarafından temin edildi. Sosyal mesafenin korunabilmesi için gönüller iki ayrı gruba ayrılıp, Nisan ayında 'bir gün çalışıp, bir gün dinlenme' esasına uyarak maske dikimine başladı. Üretilen cerrahi maskeler steril hale getirildi. Foça Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Bulut, günde ortalama 400 adet cerrahi maske diktiklerini belirtip, "Üretim sırasında sosyal mesafeyi koruyup, hijyen koşullarına büyük önem veriyoruz. Üretimimizi, orijinal maskelik kumaştan yapıyoruz. Maskeleri çift katlı olarak dikiyoruz. Seri üretim yapan makineye sahip değiliz. Tamamen el işçiliği ile dikim yapıyoruz. Nisan ayından bu yana diktiğimiz toplam 10 bin maskeyi, ihtiyaca ve personel sayılarına göre kamu kuruluşlarına günlük olarak dağıttık. Tamamen gönüllü çalışma grubumuzla üretimimize devam ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Maske üretiminden görüntü-Foça Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Bulut röp.Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Bursa'da sahte para operasyonu: 2 tutuklama

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan ve gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada 100 TL'lik 389 sahte banknot ile 100'lük 6 Amerikan doları ele geçirildi. Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, A.A.'nın İstanbul'dan Bursa'ya yüklü miktarda sahte para getireceği ve bu paraları yabancı uyruklu M.R. ile birlikte piyasaya süreceği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, A.A. ve M.R'yi takibe aldı. Takip sonucu tespit edilen 3 farklı adrese operasyon düzenleyen KOM ekipleri, A.A. ve M.R'yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, 100 TL'lik 389 sahte banknot ile 100'lük 6 Amerikan doları, 100 gram esrar ve 325 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ile M.R. parada sahtecilik ve uyuşturucu ticareti suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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