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DHA YURT BÜLTENİ - 20
06.05.2020 00:39 | Son Güncelleme: 06.05.2020 00:39

Edirne'de Romanlar Kakava'yı evlerinin önünde kutladıEDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün sembolik olarak ateşi yakılan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin gecesinde, Romanlar mahallerinde ateşler yakarak, kutlama yaptı.

Edirne'de Romanlar Kakava'yı evlerinin önünde kutladı

EDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün sembolik olarak ateşi yakılan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin gecesinde, Romanlar mahallerinde ateşler yakarak, kutlama yaptı.

Edirne'de, her yıl 5- 6 Mayıs tarihleri arasında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kutlanmadı. Sarayiçi bölgesinde Edirne Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikte Kakava ateşi Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak tarafından sembolik olarak yakıldı.

Kentte binlerce kişinin katılımıyla yapılan kutlama alanı olan Sarayiçi Er Meydanı, koronavirüsü salgını nedeniyle,  polis tarafından giriş-çıkışlara kapatıldı.

Roman vatandaşların yaşadığı Menzilahır Mahallesi'nde akşam saatlerinde evlerinin önüne çıkan vatandaşlar ateş yaktı. Roman vatandaşları geleneklerine göre dilek tutup  yaktıkları ateşin üzerinden atlamalarının ardından  oyun havasıyla göbek atıp gönüllerince eğlendi.  Kakava şenliklerinin yapıldığı alanın kapalı olması nedeniyle eğlencelerini mahallelerine taşıyan Romanlar, ritüelleri gereği şafak sökmeden Tunca Nehri'ne inip yüzlerini suyla yıkıp dileklerini dileyeceklerini söyledi. Edirne Roman Eğitim Gönülleri Derneği Başkanı Turan Şallı, "Bugün Romanların heyecanını sevincini bulduğu gündür. Koronavirüsü salgınından dolayı alınan tedbirler nedeniyle her yıl yaktığımız dev Kakava ateşi etrafında toplanamadık. Bu güzel günümüzü,  heyecanımızı mahallemizde  kutluyoruz. Herkesin gönlünde huzur ve mutluluk olsun diyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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