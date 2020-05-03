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DHA YURT BÜLTENİ - 20
03.05.2020 02:55 | Son Güncelleme: 03.05.2020 02:55

Balıkesir'e şehit ateşi düştü (2)ACI HABER MANİSA'DAKİ EŞİNE VERİLDİBitlis'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Balıkesirli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun acı haberi Manisa'daki eşi Ayşe Karaarslan Kuzu'ya (35) ulaştı.

Balıkesir'e şehit ateşi düştü (2)

ACI HABER MANİSA'DAKİ EŞİNE VERİLDİ

Bitlis'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Balıkesirli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun acı haberi Manisa'daki eşi Ayşe Karaarslan Kuzu'ya (35) ulaştı. Acılı eşe haber Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cebeci, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve protokol üyeleri tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesinin yarın memleketi olan Balıkesir'den toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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