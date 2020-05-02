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DHA YURT BÜLTENİ - 20
02.05.2020 03:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 03:00

5'inci kattan düşen Öykü, öldü BURSA'da, 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen 1 yaşındaki Öykü Ü., hayatını kaybetti.

5'inci kattan düşen Öykü, öldü

 

BURSA'da, 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin  balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen 1 yaşındaki Öykü Ü., hayatını kaybetti. 

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Uludağ Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Öykü Ü., iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Çocuklarının düştüğünü gören Abdullah Ü. ve Serap Ü., sinir krizi geçirdi. Kanlar içinde kalan Öykü Ü. komşuların yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Öykü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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