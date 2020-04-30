DHA YURT BÜLTENİ -20

İlayda, uçurtmasını kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı ADANA'da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan İlayda Ü., ağır yaralandı.

İlayda, uçurtmasını kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı

ADANA'da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan İlayda Ü., ağır yaralandı. Akımdan polisin kurtardığı İlayda Ü. hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinin damında uçurtma uçuran İlayda Ü.'nün (14) uçurtması, sokakta bulunan yüksek gerilim hattına takıldı. Damda bulduğu demir çubukla uçurtmasını takıldığı yerden kurtarmaya çalışan İlayda Ü., akıma kapıldı. Durumu gören çevredekiler, durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine gelen bir polis, damda bulduğu bir tahta parçasıyla İlayda Ü.'yü akımdan kurtardı. Sağlık ekipleri vücudunda yanıklar oluşan ve ağır yaralanan İlayda Ü.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

'DİREKTEN ADETA ATEŞ ÇIKTI'Olayı gören bir mahalle sakini, "Büyük bir patlama sesi geldi. Tüm mahalleli sokağa çıktı. Sokaktaki elektrik direklerinden adeta ateş çıktı. En son damda bir kızın yandığını gördük. Uçurtmayı almaya çalışırken yüksek gerilime kapılmış. Çocuk yanmış. Sonra polisler gelip kurtardı. Ambulans çağırıldı, çocuğu götürdüler" diye konuştu. Adana Valiliği uçurtma uçurmanın yasaklandığını, yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirdi.

Görüntü dökümü---------------------------Sokaktan genel ve detay görüntüUçurtmalardan görüntülerYüksek gerilim hattına takılan uçurtmanın görüntüsüÇocuğu kurtaran polis memuruMahalle sakiniyle röportajHaber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

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Afrin'i kana bulayan YPG'li teröristin oğlu da PKK kadrosunda çıktı

SURİYE'nin Afrin kentinde bomba yüklü tanker ile düzenlenen ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırını gerçekleştiren teröristin sorgulamasında terör örgütünün gerçek yüzü ortaya çıktı. Saldırının ardından kaçmaya çalışırken yakalanan Ali Al Zin isimli terörist, terör örgütü YPG içerisinde yer aldığını oğlunun da PKK terör örgütünün dağ kadrosunda bulunduğunu itiraf etti. Ali Al Zin'in verdiği bilgiler doğrultusunda saldırıyı yapmasında kendisine yardımcı olduğunu söylediği 2 kişi daha yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin kentinde, salı günü öğleden sonra pazar yeri yakınlarına bırakılan bomba yüklü tanker uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada 11'i çocuk 44 kişi yaşamını yitirirken, 50 kişi de yaralandı. Hain saldırının ardından alarm durumuna geçen güvenlik güçleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda bomba yüklü tankeri pazar yeri yakınlarına bırakan kişinin Ali Al Zin olduğunu saptayan güvenlik güçleri, bu kişiyi otomobiliyle Afrin'den çıkmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan ve ilk etapta suçlamaları reddeden Ali Al Zin, terör örgütüyle bağlantısı olmadığını ve suçsuz olduğunu söyledi. Ancak, güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada gözaltında tutulan kişinin, terör örgütü PKK/YPG saflarında yer aldığı belirlendi. Sorgulamasında bu kez suçunu itiraf eden Ali Al Zin'in verdiği bilgiler doğrultusunda kanlı saldırıyı yapmasında kendisine yardımcı olduğunu söylediği 2 kişi daha yakalandı. 44 kişinin ölümüne yol açan terörist ise sorgulamasında bir oğlunun da Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığını itiraf etti. Sorgulaması devam eden teröristin vereceği bilgiler doğrultusunda yeni gözaltılar olabileceğini belirten güvenlik güçleri, operasyonun devam etmesi nedeniyle Afrin'e giriş ve çıkışlara izin verilmediğini bildirdi.

Daha önce de terörden arındırılan bölgelerde benzer saldırılar düzenleyerek sivilleri hedef alan terör örgütünün sözde yöneticileri, tüm saldırıları inkar ederken, 44 kişinin hayatını kaybettiği Afrin'deki saldırıyı da benzer şekilde reddetti. Ancak, saldırıyı düzenleyen teröristin YPG, oğlunun ise PKK saflarında yer alması ile eylemleri sahiplenmeyen örgütün gerçek yüzünü de ortaya çıkarmış oldu.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, -

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Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı (3)

TUTUKLANDI

Samsun'da oğullarının kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Huriye Karadeniz'i pompalı tüfekle öldüren, Sabri Karadeniz'i ise ağır yaralayan Sultan K., sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

SAMSUN -DHA =====================

Elazığ'da konteyner kentlerde kalan öğrencilere kitap dağıtıldı ELAZIĞ'da, 'Elazığ Her Yerde Okuyor' projesi kapsamında konteyner kentlerde kalan öğrencilere kitap dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı nedeniyle şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile Doğukent, Kırklar ve Aşağı Demirtaş'ta kurulan 3 konteyner kentte oturan 934 öğrenciye, 'Elazığ Her Yerde Okuyor' projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk tarafından kitap dağıtıldı. Gürtürk, koronavirüs nedeniyle 31 Mayıs tarihine uzatılan eğitim hayatı verilen ara ile ilgili olarak uzaktan eğitim ve telafi eğitimlerinin devam edeceğini belirterek, "Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah Haziran ayı itibariyle de okullarımız açılır. Bizler de öğrencilerimizle buluşuruz" dedi.

Öğrenciler ise hediye edilen kitaplardan duydukları mutluluğu dile getirerek, teşekkür etti.

Kaynak: DHA