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Örümcek Adam, 23 Nisan, Antalya, Güncel, Haber

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Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı Antalya'da balon ve bayraklarla süslediği aracıyla caddelerde tur atan, sokaklarda marşlar eşliğinde Örümcek Adam kostümüyle dans eden Burak Soylu, TBMM'nin 100.

23.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:19
DHA YURT BÜLTENİ - 20

Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı 

Antalya'da balon ve bayraklarla süslediği aracıyla caddelerde tur atan, sokaklarda marşlar eşliğinde Örümcek Adam kostümüyle dans eden Burak Soylu, TBMM'nin 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu koronavirüs nedeniyle evinde yaşayan çocuklara moral oldu.

Beyaz perde kahramanı Örümcek Adam, Antalya'da TBMM'nin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu koronavirüs nedeniyle evinde yaşayan çocuklara moral verdi. Antalyalı Örümcek Adam olarak tanınan Burak Soylu, günün ilk saatlerinde kostümümü giyip, otomobilini Türk bayrağı ve balonlarla süsledi. Özel izinle çıktığı kent sokaklarında aracıyla tur atan Örümcek Adam, çaldığı marşlarla evde 23 Nisan heyecanı yaşayanların eğlenceli vakit geçirmesi için çaba sarf etti. 

Sokakta dans ederek ilerleyen Örümcek Adam, 23 Nisan'ı evde kutlayan çocuklara moral verdi. Evinin balkonundan, penceresinden sokakta dans eden Örümcek Adam'ı görenler kısa süre şaşkınlık yaşadı. Televizyonda gördükleri Örümcek Adam ile karşılaşmanın heyecanıyla çocuklar keyifli dakakalar yaşadı. Çocuklara balon ve bayrak dağıtan Örümcek Adam, onların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Bazı çocuklar da sokakta Örümcek Adam'ı görünce evlerinin önüne inerek, birlikte dans edip eğlenceli vakit geçirdi. Örümcek Adam sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günde görev yapan jandarma personelini de ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Evde çocuklarıyla 23 Nisan coşkusu yaşayan Mihriban Kolancı Cebeci, bayramda Örümcek Adam'ın süpriziyle mutlu olduklarını söyledi. Çocuklarıyla sokakta dans eden Örümcek Adam'ı görünce aşağı indiklerini dile getiren Cebeci'nin 3 yaşındaki oğlu Doğan ise televizyonda gördüğü kahramanın kendisine balon vermesine çok sevindiğini söyledi. Bayrak hediye ettiği 6 yaşındaki Almira Özlem de insanları kurtaran Örümcek Adam'ın kendisini de mutlu ettiğini belirtti. Evde 'Batman' kostumü giyerek 23 Nisan' kutlayan 7 yaşındaki Mehmet Bayan ise "Bugün kahraman olduk bayramımızı kutluyoruz" dedi. 23 Nisan coşkusunu kızı Zeynep ile koronavirüsten dolayı evde yaşadıklarını anlatan Ayten Şanlı, "Evimizde çocuklarımızla geçirdiğimiz bu güzel günde sokakta Örümcek Adam'ı gördük. Çok mutlu olduk. Önceki yıllarda olduğu gibi 23 Nisan eğlencelerini bize aratmadı. Bazı çocuklar kapı önüne indi. Çocuklarımıza balon verip mutlu etti" diye konuştu. Musa Aydemir de Örümcek Adam'ın çocuklarını mutlu etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocukların ve ailelerinin 23 Nisan eğlencesine ortak olmak için onların yanında olmak istediğini aktaran Burak Soylu, "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklara bayrak, balon dağıtıp, evdeki kutlamalarına ortak olmak istedim. Çocukların bayram coşkusunu doyasıya yaşamasını istedim. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Apollon Tapınağı ile Side Antik Kenti'nin drone görüntüsüÖrümcek Adam'ın Apollon Tapınağı'nda görüntüsbüAraçla gidişinden görüntüÇocuklara bayrak ve balon dağıtmasıRÖP1: Çocuklarla kısa röportajlarRÖP2: Ailelerle kısa röportajlarRÖP3: Örümcek Adam'ın dans etmesiPenceredeki yaşlılara, çocuklara balon vermesiRÖP3: Örümcek Adam ile röportaj

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HABER: Tolga YILDIRIM- Mithat ABAKAN -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, - 

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Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (3)

BALKONLARDA BAYRAM COŞKUSU

Eskişehir'de koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılamadığı için evlerinin balkonlarına çıkanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bayrama özel hazırlanan 100'ncü yıl marşını söyleyerek coşkuyla kutladı. Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki apartmanlarının balkonlarına çıkan aileler, saatler 13.15'i gösterdiğinde çocuklarıyla birlikte marşlara eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Ayrıca 100'ncü yıl marşı Eskişehir'deki okulların hoparlörlerinden yayınlandı.

Kaynak: DHA

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