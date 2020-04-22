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23 Nisan, kavga, Güncel, Haber

DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kavga anı cep telefonu kamerasındaADANA'da 2 kişinin kavga anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

22.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:29
DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kavga anı cep telefonu kamerasında

ADANA'da 2 kişinin kavga anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

Olay, Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını dikkate almayan 2 kişi, bilinmeyen nedenle kavga etti. Bu sırada çevreden geçen bir vatandaş, cep telefonunun kamerasıyla kavgayı görüntüledi. Bir süre birbirlerine tekme ve yumruklarla vuran taraflar, daha sonra bölgeden ayrılarak gözden kayboldu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kavga eden gençler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Koronavirüs nedeniyle geciken nikahları evlerinin bahçesinde kıyıldı

VAN'ın Erciş ilçesinde Fehmi Tuna (52) ile Melike Altun'un (42) koronavirüs nedeniyle nikahı oturdukları evin bahçesinde kıyıldı. 

Erciş ilçesinin Latifiye Mahallesi'nde oturan ve koronavirüs nedeniyle düğünleri iptal edilen Fehmi Tuna ile Melike Altun'un, nikahı bugün Erciş Belediye Başkanlığı Evlendirme Dairesi memuru tarafından kıyıldı. Evlerinin bahçesinde 2 şahit eşliğinde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin yakınları da katılamadı. Hayatlarındaki en önemli anlardan birini yaşadıklarını ve bu anlarında sevdiklerini davet edemediklerini belirten çift, alınan bu kararların toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Damat Fehmi Tuna, "Sevdiklerimiz olmadan bir nikah kıymış olsakta, alınan tedbirleri doğru buluyorum. Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle nikah işlemlerimiz için belediyemize başvuruda bulunduk. Görevli arkadaşlarda evimize kadar gelerek bizlere yardımcı oldular. Bizlere bu hizmeti sunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Mehmetbeyoğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bahçede nikah görüntüleri-İmza görüntüleri-Fehmi Tuna konuşması-Genel detaylar

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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Hatice nine, ürettiği 350 kilo nohudu ihtiyaç sahipleri için bağışladı

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, Hatice Dalboy (70), yetiştirdiği 350 kilogram nohudu ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için bağışladı.

Sındırgı'nın Gölcük Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hatice Dalboy, tarlasında yetiştirdiği 350 kilogram nohudu, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için Sındırgı Belediyesi Gıda Bankası'na bağışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından etkilendiğini belirten Hatice Dalboy, "Allah herkese sağlık sıhhat versin. Bu dönemde dayanışmamız lazım, sen tok yatarken öbürü aç yatsın, buna gönlümüz razı değil. Sağlık bakanımız, bir de Süleyman Soylu, bunları her gün dinledikçe içimden geldi. Ben de elimi taşın altına sokayım dedim. Bir hayrım olsun istedim. İhtiyaç sahiplerine dağıtılsın istedim. Aylığım yok, bir başka gelirim yok. Sadece tarla desteklemeleri ile bunları alnımın teriyle yaptım. İhtiyaç sahiplerine vermek içimden geldi, verdim. Ben 70 yaşındayım alanlara da helali hoş olsun. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Allah herkese kolaylıklar versinö dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş da, "Sındırgı insanı her alanda birlik beraberliği ile örnek olmuştur. Özellikle zor günlerde gönlü zengin insanlar paylaşarak birbirlerine destek olmayı hedefler. İçinde bulunduğumuz durumda, Milli Dayanışma Kampanyası'na da destek çığ gibi büyüyor. Hatice ninemiz ektiği nohutları vererek, örnek oldu. Daha nice vatandaşımız da devletimizin verdiği yardımları kabul etmeyerek, kampanyaya bağışladı. Vatandaşlarımız üzerine düşeni yapıyor, bizler de belediyemizin alt katında sevgi marketi oluşturduk. Esnafımız, hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyoruz. Özellikle sağ elin verdiğini sol el görmesin düsturunu ilke edindiğimiz için sevgi marketimize ayrı bir giriş kapısı da oluşturduk. İhtiyacı olan vatandaşlarımız gelip ihtiyaçlarını alıyor, arka kapıdan kimse görmeden çıkıp gidiyor. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bütün zorlukları birlikte aşacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hatice Dalboy'un başvurusu-Dalboy'un ürettiği nohutları teslim edişi-Hatice Dalboy röp-Ekrem Yavaş röp

Haber-Kamera:  Fatih Emrah ERDOĞAN-Necip KARATUNA/SINDIRGI,

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Osmaniye'de 23 Nisan, evlerin balkonlarında kutlanıyor

OSMANİYE'de, koronavirüs salgını nedeniyle okullarına gidemeyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarından kutluyor.

Toprakkale ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Karaboyun Apartmanı sakinleri, kutlama etkinliği düzenledi. Dairelerini Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşların bir çoğu üzerlerinde Atatürk baskılı tişörtleri giydi. Şiirlerin okunduğu programda, bir çocuk da işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.  

'23 Nisan'ın 100. Yılı Kutlu Olsun' ve 'Evde Kal Türkiye'm' afişleri de hazırlayıp apartmanlarına asan vatandaşlar, şehitle saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu. 

Programın hazırlamasında büyük katkıları olan öğrenci velisi Elife Eser, "Bu yıl koronavirüs nedeniyle çocuklarımız 23 Nisan'ı kutlayamayacaklardı. Bu yüzden çok üzülüyorlardı. Özellikle 1. sınıf öğrencilerimiz sınıflarımızı süsleyemeyeceğiz diye üzülmüşlerdi. Süslemeleri çocuklarımız yaptı. Kendileri şiirler yazdı. Biz de apartman sakinleri olarak kendimizce bir kutlama programı hazırladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Balkonlarda saygı duruşunda bulunulması-İstiklal Marşı okunmasından detaylar-Balkonlardaki çocukları alkışlayan bir vatandaş-Süslenmiş balkonlardan genel detay-Vatandaşların alkışları -Bir öğrencinin velisi yanındayken balkonda şiir okuması-Öğrencilerin şiir okumaları-İşaret diliyle şiir okuyan öğrenci-İki kardeşin birlikte 'Evde kal bu bayramda' adlı şiir okuması -23 Nisan adlı şiirini okuyan öğrenci-Balkondan ellerinde Türk bayrağı sallayan çocuklar

-Öğrenci velisi Elife Eser'in konuşması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Balkonlarda coşkulu 23 Nisan kutlaması

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı balkonlarda, şarkılar, bayraklar ve alkışlarla kutlandı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Anadolu Sitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını kutladı. Doktor Gani Bahadırlı 75. Yıl Anaokulu Müdürü Hasan Akdoğan ve site sakinlerinin organize ettiği kutlamada, binanın tamamı bayraklar ve balonlarla süslendi. Çocuklar aileleriyle birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlarında İstiklal Marşı'na eşlik etti. Site önünden geçen birçok vatandaş kaldırım kenarından alkışlarla, yoldan geçen araçlar da korna çalarak bu etkinliğe destek verdi. Balonların salıverilmesi ile gökyüzü coşkuyla renklendi. 75. Yıl Anaokulu müdürü Hasan Akdoğan, "Bakanımızın talimatları doğrultusunda bu coşkuyu evlerimize apartmanlarımıza taşıyalım istedik. Mahalle sakinlerimiz ve komşularımızla birlikte böyle bir organizasyon yaptık. İnşallah en kısa sürede bu virüs belasından hep beraber kurtulup, okullarımızda sınıflarımızda koridorlarımızda bahçelerimizde öğrencilerimizle daha nice kutlamalar yaparız. En kısa sürede öğrencilerimize kavuşmak dileğiyle 'evde kal Türkiye' diyorum.ö

Kaynak: DHA

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