DHA YURT BÜLTENİ-20
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› DHA YURT BÜLTENİ-20 - Haberler
Süleyman Soylu, İtfaiye, Rize, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ-20

Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi RİZE'nin Pazar ilçesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini duyunca oturduğu 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan F.Y. (25), polis ve itfaiye ekiplerince ikna edildi.

13.04.2020 02:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 02:45
DHA YURT BÜLTENİ-20

Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi

 

RİZE'nin Pazar ilçesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini duyunca oturduğu 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan F.Y. (25), polis ve itfaiye ekiplerince ikna edildi.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun akşam saatlerinde yazılı olarak istifa ettiğini belirten açıklaması büyük yankı oluşturdu. Haberin duyulmasının ardından Bakan Soylu'ya sosyal medyadan destek verilen paylaşımlar yaplıdı. Bu arada İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediği belirtildi. Tele vizyonlarda istifa ile ilgili değerlendirmelenr yapılırken, ilginç bir olay ise Rize'da yaşandı. Saat 23.00 sıralarında Pazar ilçesinde meydana gelen olayda F.Y. isimli kişi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasından etkilenerek, oturduğu 5 katlı bir binanın çatısına çıkıp, intihara kalkıştı.

Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sokakta güvenlik önlemleri alırken, F.Y., de "Allah aşkına çekilin, şehitlerim beni çağırıyor" diye bağırarak, Bakan Soylu'nun istifasını kabullenmediğini söyledi. Bunun üzerine polisler, "Bakan Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi, görevine devam edecek" diyerek F.Y.'yi bilgilendirip, ikna etmeye çalıştı. Görüşmeler sonucu ikna edilen F.Y., uzatılan itfaiye aracının sepetine alınarak indirildi.

Olayın şokunu yaşayan F.Y.'nin annesi ise ağlayarak oğluna sarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İntihara teşebbüs anları

HABER KAMERA: Nurbay USTA- Arzu ERBAŞ/PAZAR (Rize), - 

==========================

Yasağın ardından Bursalılar sokağa çıktı

BURSA'da, iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşand

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle son buldu. 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte Bursa'da, cadde, sokak ve meydanlarda yoğunluk yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel Atatürk Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli
Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti:...
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Mustafa Şentop Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Ekrem İmamoğlu Seren Serengil
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rüştü Reçber Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa İngiltere Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ-20 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 02:51:19. #1.15#
title