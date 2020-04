DHA YURT BÜLTENİ-20 Koronavirüsü yenen iş insanı Yar: Düşmanın adı var, kendi yok İZMİR'de, yakalandığı koronavirüsten gördüğü tedaviyle kurtularak, taburcu olduktan sonra evde tek başına 14 günlük karantina sürecine giren iş insanı Oğuzhan Yar (34), yaşadığı zor süreci anlattı.

İZMİR'de, yakalandığı koronavirüsten gördüğü tedaviyle kurtularak, taburcu olduktan sonra evde tek başına 14 günlük karantina sürecine giren iş insanı Oğuzhan Yar (34), yaşadığı zor süreci anlattı. Koronavirüsü hala önemsemeyip, gereken tedbirleri almayanlar olmasına üzüldüğünü belirten Yar, "Düşmanın adı var, kendi yok. Bu yüzden çok dikkatli olun. Hastanedeyken yengemi kaybettim, cenazesine gidemedim. Şu an ailemden bir kişiye herhangi bir şey olsa dışarı çıkamam. Çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız lütfen gerekli önlemleri alsın" dedi.

İzmir'de yaşayan, 2 çocuk babası ve hurda geri dönüşüm tesisi sahibi Oğuzhan Yar'da, halsizlik ve şiddetli öksürük nedeniyle gittiği hastanede yapılan test sonucu 'Covid-19' tespit edildi. Pandemi hastanesi olan, Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılan Yar, 5 gün boyunca yoğun tedavi sürecine girdi. Tedavinin ardından taburcu edilen Yar'a evde 14 gün karantinada kalması belirtildi. Yar, bu süreçte kendisini en çok zorlayan konunun ailesini görememek olduğunu dile getirdi.

Hastalığı hala önemsemeyerek, gereken tedbirleri almayanlar olmasından derin üzüntü duyduğunu dşle getiren iş insanı Oğuzhan Yar, şunları söyledi: "Bana koronavirüs teşhisi koyuldu ve hastanede tedavi altına alındım. 5 günlük tedavi sonucu 6'ncı gün yapılan testin negatif çıkmasıyla taburcu oldum. 14 gün evimde karantinada kalacağım. Taburcu olduktan sonra insanlarımızın hala vakanın ciddiyetine varamadığını üzülerek gördüm. 25 Mart Çarşamba günü evimde bir anda halsizlik hissettim ve öksürüğümün daha da arttığını gördüm. Ateşim olmadı, solunum sıkıntım yoktu. Bu şikayetlerle hastaneye başvurdum. Akciğerlerimde yaygın bir şekilde nodüller tespit edildi. Şu an çok iyiyim ama sağlık elimizdeyken kıymetli. Herkes, sağlığını kaybetmeden devletimizin milletimize yaptığı uyarıları dikkate alsın. Babaysanız ve evinizin ihtiyaçlarını karşılayan sizseniz daha çok dikkat etmelisiniz. Ben hastanedeyken yengemi kaybettim, cenazesine gidemedim. Şu an ailemden bir kişiye herhangi bir şey olsa dışarı çıkamam. Çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız lütfen gerekli önlemleri alsın. Bu hastalığa yakalanmamak için çok özen gösterdim ama yine de beni yakaladı. Düşmanın adı var, kendi yok. O yüzden her birimiz dikkatli olalım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Koronavirüsü yenen kişinin cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü

Haber-Kamera: Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

İskenderun'da koronavirüs tedavisi biten 3 kişi, alkışlarla taburcu edildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, koronavirüse yakalanan 3 kişi tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.

İskenderun Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs nedeniyle 14 gündür tedavi gören 3 kişi, sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Sağlığına kavuşan hastalar hastaneden ayrılırken 'Allah razı olsun hakkınızı helal edin' diyerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Taburcu olan vatandaşların sağlık çalışanlarına teşekkür etmesi-Alkışlarla uğurlanmaları

Haber-Kamera: İSKENDERUN,(HATAY),

Isparta Başsavcısı: Sıralı boş mezarların koronavirüsle ilgisi yok

ISPARTA Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, koronavirüs nedeniyle sıralı şekilde mezar yerleri açıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Akbulut, mezarların 2019 yılında Isparta Belediyesi tarafından açıldığını, koronavirüs salgınıyla herhangi bir ilgisi bulunmadığını söyledi.

Isparta'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilen yan yana sıralı boş mezarların görüntüsü, koronavirüs nedeniyle açıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşıldı. Bunun ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülere ilişkin inceleme başlattı. Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, yapılan inceleme sonucunda açılan mezarların geçen yıla ait olduğunu belirtti.Akbulut yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Isparta ilinde Isparta Belediyesi'ne ait iş makineleriyle açılan mezar yerlerinin Covid-19 nedeniyle açılan toplu mezarlara dair görüntüler olup olmadığının tespiti maksadıyla yapılan araştırma neticesinde, görüntülere ait sıralı şekildeki mezar yerlerinin geçtiğimiz yıla ait, yani 2019 yılında yapılan çalışmalara ilişkin görüntüler olduğu, Isparta Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat hükümleri gereği açılan boş mezar yerlerine ilişkin görüntülerin koronavirüs salgını ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı; ancak son dönemde salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Isparta Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından defin işlemlerinin tedbiren koruma altında yerine getirildiği bilgisine ulaşılmıştır. Dolayısıyla sosyal medyada ve bazı sosyal paylaşım sitelerinde yer alan görüntülere ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Halk arasında korku ve kaygı oluşturacak şekilde kamuoyuna yanıltıcı bilgi paylaşımı yapanlar hakkında araştırmalara devam edilmektedir" dedi.Diğer yandan, soruşturmaya konu olan görüntüde defni yapılan bir vatandaşın, koronavirüs testi yapıldığı, testin negatif çıktığı ancak defin görevlilerinin buna rağmen tedbir amacıyla özel kıyafet giydiği belirlendi.

SUİSTİMAL SORUŞTURMALARI DA YAPILIYORIsparta'da koronavirüs tedbirlerinin suistimali suretiyle işlenen suçlara karşı soruşturmalar da açıldığı kaydedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 3 ayrı 'merdiven altı usulsüz dezenfektan üretimi', 2 ayrı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama', 3 ayrı 'karantina kurallarına aykırı davranma', 1 de 'kamuya gerekli olan şeylerin yokluğuna neden olma' suçlarından başlatılan soruşturmalar devam etmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Açılmış mezarların görüntüsüNormal şekilde ölen bir vatandaşın tedbir amaçlı özel kıyafetli görevliler tarafından defin yapılması

HABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: ISPARTA,

Kavga eden 11 kişiye 'sokağa çıkma ve sosyal mesafe' cezası

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesine bağlı Dağönü köyünde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada, 7 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri yaralılarla birlikte kavgaya karışan 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesti.

Olay, öğlen saatlerinde Uğurludağ ilçesine bağlı Dağönü köyünde meydana geldi. Kaya ve Erbay aileleri arasında merada hayvan otlatma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup sopalarla birbirine saldırdı. Grup arasında bazıları tüfekle ateş açtı. Çıkan kavgada saçmaların isabet etmesi ve darp edilenlerle birlikte 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçe ve kentteki hastanelere kaldırılan, yaralılar tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan aralarında Dağönü Köyü Muhtarı Fazlı Kaya'nın da yer aldığı 11 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yaralıların hastaneye getirilmesi-Acil önü-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

Kumar oynarken yakalananlara koronavirüs cezası

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kumar oynanan iki farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheliye hem kumar oynamaktan hem de sosyal mesafeye uymamaktan para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp, kumar oynandığı belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Topraklık Mahallesinde bir dernek lokalinde kumar oynandığı tespit eden ekipler, apartmanın birinci katındaki lokale itfaiye merdiveni kullanarak girdi. İçeride kumar oynayan ve sosyal mesafeye uymayan 13 şüpheli gözaltına alındı. Aynı mahallede başka bir adrese daha düzenlenen operasyonda 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Polis ekipleri, lokal ve ikamette kumar oynayan 23 kişiye, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 100 bin 625 lira para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cep telefonuyla çekilen görüntülerde-Polislerin itfaiye merdiveniyle lokale girmesi-Kumar oynayanların gözaltına alınması-Kumar oynarken yakalananlardan fotoğraf

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Diyarbakır'da sokak hayvanlarına yiyecek

DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın sokağa çıkmaması nedeniyle yemek bulamayan sokak hayvanları için kentteki sokak ve caddelere, mama, yem, et ve su bıraktı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 33 kişilik personelle 7 ekip oluşturuldu. Kentteki 53 noktada sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik çalışma yürüten ekipler, belirlenen alanlara kaplarda et, yem, mama ve su bıraktı.Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Korkutan, sokak hayvanlarının her türlü bakım ve beslenme ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, "Biz sayın valimizin talimatlarıyla yaklaşık bir ay öncesinden sokakta bulunan bütün canlılarımıza mama, yem ve her türlü bakım besleme gerçekleştirmekteyiz. Toplam 53 noktada çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda ilimizin bütün kesimlerine 7 ekip 33 personelle can dostlarımızı besliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Diyarbakır SurDHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu anonsSokak hayvanlarıEkiplerin yiyecek bırakmasıSağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Korkutan ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA