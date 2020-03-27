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DHA YURT BÜLTENİ - 20

Nizip ve Karkamış'ta sel tarım arazilerinde hasara yol açtı GAZİANTEP'in Nizip ve Karkamış ilçesinde, şiddetli yağış sele yol açtı.

27.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:06
DHA YURT BÜLTENİ - 20

Nizip ve Karkamış'ta sel tarım arazilerinde hasara yol açtı

 

GAZİANTEP'in Nizip ve Karkamış ilçesinde, şiddetli yağış sele yol açtı. Sel nedeniyle tarım arazileri hasar gördü.Öğleden sonra aniden başlayan şiddetli sağanak Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçesinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle oluşan sel, Nizip'in İkizce, Karkamış'ın ise Yeşerti, Karacurun ve Çiftlik kırsal mahallerini etkiledi. Çiftlik Mahallesi'nde sel nedeniyle bir evin çevre duvarı yıkıldı. İki ilçede sel nedeniyle bazı tarım arazilerinde hasar oluştu. Sağanak bir saatin ardından yerini dolu yağışına bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Nizip ve Karkamış Çeşitli köylerden sel 

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep),

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Başkan Ergin'den yazlıkçılara: Bu kritik süreçte Ayvalık'a gelmeyin BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin, okulların tatil edilmesiyle birlikte birçok yazlıkçının Ayvalık'a geldiğine dikkat çekti. Ergin, "Lütfen, bu bir tatil değildir. Olağanüstü bir durumdur. Virüsten korunabilmek adına bir evde kalma uygulamasıdır. Herkes bulunduğu ve kayıtlı olduğu ikametgahında kalsın. 'Benim burada evim var' diyerek geldiğinizde şunu da iyi düşünün; Ayvalık Belediyesi'nin bütçesi belli. mart ve nisan aylarında Ayvalık Belediyesi'nin personel sayısı belli" dedi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil süresinin 30 Nisan'a ertelenmesinin ardından Ayvalık'ta yazlığı bulunan birçok aile bu durumu fırsat bilip tatil beldelerine gelmeye başladı. Ayvalık Belediye Başkanı DP'li Mesut Ergin, bu konuda uyarılarda bulundu. Ayvalık'ın kış nüfusu olan 70 bin kişiye göre belediye ve sağlık hizmetlerinin bulunduğunu kaydeden Başkan Ergin, yazlıkçılara bu kritik günleri aşmadan Ayvalık'a gelmemeleri çağrısında bulundu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle yaşanılan bu olağanüstü dönemde, okulların da nisan ayı sonuna kadar zorunlu tatile girdiğini hatırlatarak, "Aslında bu bir tatil değildir. Sonuçta uzaktan eğitim kapsamında çocuklarımız internetten eğitimlerine devam ediyorlar. Çünkü ortada bir virüs var ve bu virüsün bütün herkese yayılabilme ihtimali var" dedi.'BU ZOR GÜNLERDE EVLERDE KALMAMIZ GEREKİYOR'Ayvalık Belediyesi'nin kısıtlı imkan ve personel sayısıyla hizmet vermeye çalıştığını vurgulayan Başkan Ergin şöyle konuştu: "Belediyemizin yanı sıra ilçemizin sağlık alanındaki kapasitesi de belli. Değerli halkımızdan özellikle şunu istiyorum. Lütfen, bu bir tatil değildir. Virüsten korunabilmek adına bir evde kalma uygulamasıdır. Herkes bulunduğu ve kayıtlı olduğu ikametgahında kalsın. Eğer bu olağanüstü durumu bir tatil olarak algılarsanız; ikamet ettiğiniz İstanbul, Ankara veya bir başka şehirden Ayvalık'a, 'Benim burada evim var' diyerek geldiğinizde şunu da iyi düşünün; Ayvalık Belediyesi'nin bütçesi belli.  Mart ve Nisan aylarında Ayvalık Belediyesi'nin personel sayısı belli. Ayvalık'ın sağlık hizmetleri ve devlet hastanesinin kapasitesi ile personel sayısı belli. Bu yüzden de lütfen bulunduğunuz kentlerde kalın. Yaşadığımız bu kritik süreci bir tatil olarak algılayıp, başta Ayvalık olmak üzere tatil kasabalarına gelmeyin. Bizler, şu kritik süreci atlattıktan sonra yine iyi ve sağlıklı günlerde yine Ayvalık'ta buluşacağız. Bu duygularla, bu zor günleri evlerimizde kalarak atlatmamız gerekiyor.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAyvalık'tan genel ve detay görüntülerMesut Ergin röp

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir),

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Sakarya'da hasta yakınlarını bilgilendirmek için servis kuruldu

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta yakınlarının gereksiz yere hastaneye gelmemesi için 'Hasta Bilgilendirme Servisi' kurdu. 'Haberi bizden al, yeter ki evde kal' sloganıyla kurulan servis, hasta yakınlarına bilgi veriyor. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, hasta yakınlarının gereksiz yere hastaneye gelmemesi için Hasta Bilgilendirme Servisi kuruldu. 'Haberi bizden al, yeter ki evde kal' sloganıyla kurulan servis sayesinde hastanede tedavi gören hastaların durumlarıyla ilgili hasta yakınları telefonla bilgilendirilmeye başlandı. Hasta Bilgilendirme Servisinde görevli personel tarafından hastaların yakınları aranarak durumlarıyla ilgili bilgi verilirken, herhangi bir durumda hastayla ilgili bir ihtiyaç olduğunda bilgilendirme yapılacağı belirtilerek, bunun dışında hastaneye gelmelerine gerek olmadığı belirtiliyor.  Hastaların sağlık durumları hakkında detaylı bilgileri paylaşan personel, koronavirüs nedeniyle hastanelerde gereksiz kalabalıkların oluşmaması için hasta yakınlarına 'Evde kalın' çağrısı yapıyor. Bilgilendirme sistemi hasta yakınları tarafından da memnuniyetle karşılanırken sistem sayesinde yoğunluğun yüzde 40 oranında azalması planlanıyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Hasta bilgilendirme hattı konuşma Detay 

HABER: Güven HASBAŞ/SAKARYA,  

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Köprüden atlayan genç yaralandı

KARABÜK'te, Filyos Çayı'nın üzerindeki köprüden aşağı atlayan Yasin A. (18) yaralandı.  Olay öğleden sonra Hürriyet Mahallesi Süleymaniye Caddesi üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Yasin A., Filyos Çayı'nın üzerindeki köprünün korkuluklarının gerisine geçerek aşağı atladı. İntihar eden genci görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaklaşık 10 metre yükseklikten köprünün altındaki arsaya düşen gence ilk müdahalede bulunuldu. Sedyeye alınan genç ambulansa taşındı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin A. tedavi altına alındı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yerinden görüntülerGence müdahale edilmesiAmbulansa taşınması ve detaylar

HABER-KAMERA:  Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Çorum'da polisten 'safları sıklaştırmayın' uyarısı

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günleri camilerin kapatılmasına rağmen az sayıda kişi giriş kapısında namaz kıldı. Polis ekipleri kişilere 'safları sıklaştırmayın' uyarısında bulundu. Çorum'da cuma vakti namaz kılmak isteyen bazı kişiler öğlen vakti Ulu Cami'ye geldi. Polis ekipleri,,koronavirüs salgını nedeniyle camilerin kapalı olduğunu hatırlattığı kişiler cami girişinde saf tutarak namaza durdu. Polis ekipleri bu kez de kişileri 'safları sıklaştırmayın' diyerek uyardı. Uyarıları dikkate alan kişiler, namazlarını kılıp camiden ayrıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ezan okunmasıNamaz kılanları polisin uyarması-Şadırvanda bir kişinin namaz kılması-Cami avlusunda polis ekiplerinin beklemesi

-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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Kaynak: DHA

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