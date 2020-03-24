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Mehmet Demir, Batman, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 20

Vali Şahin, Batman Belediye Başkan Vekilliği görevine başladıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturma kapsamında Batman Belediye Başkanlığı görevden alınan HDP'li Mehmet Demir'in yerine görevlendirilen Vali Hulusi Şahin, belediyedeki görevine başladı.

24.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:31
DHA YURT BÜLTENİ - 20

Vali Şahin, Batman Belediye Başkan Vekilliği görevine başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturma kapsamında Batman Belediye Başkanlığı görevden alınan HDP'li Mehmet Demir'in yerine görevlendirilen Vali Hulusi Şahin, belediyedeki görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması nedeniyle Batman Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Mehmet Demir'in yerine Batman Valisi Hulusi görevlendirildi. Batman Belediye Başkanlığı binasına gelen Vali Hulusi Şahin, düzenlediği basın toplantısıyla yapacakları çalışmaları değerlendirdi. Batman'da önemli hizmetler yapacaklarını anlatan Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, şeffaf olacaklarını söyledi. Vali Şahin, "Görevlendirildiğim süre zarfında belediyemizde güzel hizmetler yapmaya çalışacağız. Şeffaf olacağız, hiçbir suretle mali yönden disiplini kaçırmayacağız. Doğru projeler ve doğru hamlelerle yürüyeceğiz. Sonuçta şehir bunu görecek ve anlayacaktır. Belediyenin çok önemli problemleri var. Bunları çözmeye çalışacağız. Mali yönde kötü bir tablo var. Bu ay ödenmesi gereken 90 Milyon TL borç var. Artık geçmişe bakmayacağız, geleceğe bakacağız. Vatandaşımıza güzel hizmetler yaparak, onun manevi tatminiyle memnun olmak en büyük hedefimiz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.  

'KİMSEYİ EKMEĞİNDEN ETMEYECEĞİZ'

Vali Şahin, belediyede çalışan işçileri mağdur etmeyeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"İşçilerle ilgili sözleşmeli olabilir ya da iş kanunu kapsamında çalıştırılanlar olsun hiçbir işçimizi, hiçbir personelini kapı dışarı atmak ve ekmeğiyle oynamak gibi bir düşüncemiz asla söz konusu olmaz. Fakat bir takım durumu olanlar olabilir. Onlarla ilgili özel şartlar kullanılabilir. Her hangi bir cürüm işlemeyen, iş akdinin feshini gerektirmeyecek durumda olanlarla ilgili bir işlem yapmamız söz konusu değil. Önceki yönetim bunu yaptı. Mağdur olan kardeşlerimiz oldu, onların da mağduriyetini hızlı şekilde gidereceğiz."

Vali Şahin, belediye başkan yardımcılığına ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, Defterdar Ali Osman Bilgili ve Adnan Yörük'ü görevlendirdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Vali Şahi'in açıklamalarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, )

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 288 MB

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Özür dilemeye gelince gözaltına alındılar

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir fabrikanın yetkilileri ile Gökhan Ç. ve Soner G. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Arbede sırasında yanlarında getirdikleri tüfek ateş alan Gökhan Ç. ve Soner G. önce kaçtı, sonra ise özür dileyip, barışmak için tekrar olay yerine dönünce ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gökhan Ç. ve Soner G., bugün saat 16.00 sıralarında, malzeme tedariği yaptıkları Bozburun Mahallesi, 7068 sokaktaki makine üretimi yapan fabrikaya geldi. İddiaya göre, ikili ile fabrika yetkilileri arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobillerine giden  Gökhan Ç. ve Soner G., bir av tüfeğiyle döndü. Tartışmanın kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede av tüfeği ateş aldı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Silah sesine koşan fabrika çalışanları, ikilin elindeki av tüfeğini aldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Gökhan Ç. ve Soner G., panikle geldikleri otomobile binip, uzaklaştı.

BARIŞMAK İÇİN GERİ DÖNMÜŞLER

İhbar üzerine polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşan Gökhan Ç. ve Soner G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı fabrikaya Olay Yeri İnceleme ekipleri, sevk edildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptığından habersiz olan Gökhan Ç. ve Soner G. özür dilemek ve barışmak için fabrikaya dönünce, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN  / DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Fabrikadan görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Şüphelilerin fabrikaya gelmesi ve gözaltına alınmalarından görüntü-Polis ekiplerinin inceleme yapması

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Uşak'ta 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu

UŞAK'ta koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'Evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Camilerden yapılan anonslar ve polis ekiplerinin uyarıları dahi bazı vatandaşları durdurmadı.

Koronavirüs salgını tüm Türkiye'de korku salarken, 'Evde kal' çağrısına Uşak'ta çok sayıda vatandaş uymadı. Uşak'ın en yoğun noktalarından İsmet Paşa Caddesindeki insan kalabalığı dikkat çekti. Camilerden " Vatandaşlarımızın, sağlık tedbirleri bakımından evlerinde kalmalarının, dışarıya çıkarak hem kendilerinin hem de halk sağlığını riske atmamalarını önemle rica ederizö anonsları yapıldı. Ancak bazı vatandaşlar, bu uyarıları dikkate almadı. Özellikle banka önlerindeki kuyruklar dikkat çekti.Uzmanların çağrılarına uymayarak, banka kuyruğundan bekleyen Erkan Günay, öBiraz bankada işlerim vardı. Onun için geldim başka bir şey değil. Oturduğumuz yerde işlemlerimizi yapamıyoruz, bu yüzden sokağa çıkmak zorunda kalıyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -İsmet Paşa caddesindeki kalabalıktan genel detay görüntüler-Banka Kuyruklarından Genel Detay Görüntüler-Camilerden Evde Kal Anonsundan detay görüntü-Polis ekiplerinin banka önündeki vatandaşları uyarmasından detay görüntü

Haber – Kamera: Feyzi Davulcu/ UŞAK,

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Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken iki kişi adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK'ta toplu taşıma aracına alınmayan yaşlı kadının videosunu çekerek sosyal medyada yayınladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi, adliyeye sevk edildi. 

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaşlı bir kadının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş veya üstünde olduğu gerekçesiyle toplu taşıma aracına alınmamasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine inceleme başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından videoyu çekerek paylaşan A.K. ve T.H. gözaltına alındı. A.K. ve T.H., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi. 

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, M.G.'nin (70) kendisini almayan toplu taşıma aracının önüne geçerek gitmesini engellemeye çalıştığı ve tepkisi yer aldı. Ayrıca bir kişinin, 'Benden uzak dur, sende korona var' dediği duyuldu. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ZONGULDAK,

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Marmaris'te 65 yaşındaki evsiz adam tesise yerleştirildi MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sokaklarda yaşayan Mehmet Elidemir (65) belediye personeli tarafından yüzme havuzunda bulunan tesise yerleştirildi.

Tepe Mahallesinde sokakta yaşayan Mehmet Elidemir'i gören bir vatandaş, belediye ve polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri, 57 sokak üzerinde Elidemir'i kartonun üzerinde uyurken buldu. Ekipler ilk olarak Elidemir'e yemek verdi. Ardından kapalı yüzme havuzu tesislerine getirilen Elidemir, buranın yatakhanesine yerleştirilip, ihtiyaçları karşılandı. Bekar olan Elidemir'in, 25 yıldır Marmaris sokaklarında yaşadığı, alkol problemi nedeniyle mesleği olan fırıncılığı bıraktığı öğrenildi. Tesise yerleştirilen Elidemir, "Zabıta ve polis beni alıp getirdi, karnımı doyurdu. Benim ihtiyaçlarımı karşıladılar. Yemeğimi veriyorlar çok mutluyum. Allah yetkililerden razı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Zabıta mobil araçların genel görüntüsü-Mehmet Elidemir açıklama görüntüsü

-Elidemir sokakta yatarken fotoğraf

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),)

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Kaynak: DHA

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