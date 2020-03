DHA YURT BÜLTENİ - 20 'Yüzey temizliğinde çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan'SAĞLIK Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs önlemlerini sıraladı, "Yüzeylerin temizliği standart kullandığımız deterjanlarla yapılabilir.

'Yüzey temizliğinde çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan'

SAĞLIK Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs önlemlerini sıraladı, "Yüzeylerin temizliği standart kullandığımız deterjanlarla yapılabilir. Çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan" dedi.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan beş yıldızlı otelde düzenlenen Ulusal Akciğer Sağlığı 2020 Kongresi devam ediyor. Kongre kapsamında Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 1000'in üzerinde katılımla gerçekleştirilen koronavirüs panelinde doktorlara konuştu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sars, Mers derken şimdi yeniden koronavirüsle karşı karşıyayız. Daha önce domuz gribi, kuş gribi, Japon gribi gibi isimlerle yapılıyordu ama Dünya Sağlık Örgütü 'Bir ülke, ırk ya da hayvanın adı olmasın' dedi. İsimlendirmede bir sorun yaşadık yoksa 'Çin gribi' derdik ama bunu demiyoruz" dedi.

'İTALYA RADİKAL KARAR ALAMADI'

Daha önceki Sars ve Mers salgınlarında hayvan kökenleri olduğunu aktaran Prof. Dr. Özlü, "Burada da var, o da zamanla meydana çıkacak. Bu bir kedi olabilir. Çin Hükümetinin kısa sürede çok seri ve art arda çok radikal kararlar aldığını kabul etmek zorundayız. Çok başarılı da oldu. Şu anda Çin'de salgın inişe geçti. Hem vaka hem de ölüm sayıları azalıyor. Kontrol altına girmeye başladı. 11 milyonluk kentte karantina ilan ettiler. Daha sonra bunu genişlettiler. İtalya bunu yapamadı. İlk çıktığı yerde küçük bir kasabayı karantinaya alamadığı için bugün İtalya'da çok büyük bir dram yaşanıyor. Bazı kararları zamanı gelince almaktan korkmamak lazım" diye konuştu.

Virüsün kuluçka süresinin genelde 5 ila 6 gün civarında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özlü, şöyle dedi: "Bu süre içerisinde genelde semptomlar başlıyor ama 2 ila 14 gün arasında değiştiği biliniyor. Hastaların yüzde 97.5'i 10.5 gün içerisinde semptom geliştirmiş. 10 bin vakadan 64'ü 14 günü aşabiliyor. Bu nedenle 14 gün güvenli süre kabul ediliyor. İzolasyon ve karantina gibi önlemleri alırken de 14 günlük süreyi esas aldık. Virüs yüzeylerde ne kadar sürede enfekte oluyor. Bu sıcaklık, nem, yüzeyin durumu gibi koşullara bağlı. 1-2 saatten 9 güne kadar yüzeylerde bulaştırıcı olarak kalabildiğine dair yayın yapıldı. Ama bunlar koronavirüsle ilgili değil daha çok insan koronavirüsleri olan ve zaten dolaşımda olan ülkemizde de kış mevsimlerinde salgınlar yapan virüsler ile ilgili bilgiler. Ama yeni koronavirüs ile ilgili tam net bilgiler henüz elimizde yok."Virüsün solunum yoluyla bulaştığına dair kanıt olmadığını, bazı ülkelerde sağlık örgütlerinin işi ciddi tutmak için havayolu ile bulaşımını dikkate alarak tedbirler aldığını belirten Prof. Dr. Özlü, şöyle konuştu: "Kanıta dayalı olan damlacık yolu ile bulaşmasıdır. Veriler böyle. Bizde bilim kurulu olarak bu senaryo üzerinden gidiyoruz. Diğer taraftan baktığımızda bugün Amerika'da bile maske bitmiş durumda. Türkiye'de 30 kadar maske üreticisi var. Sağlık Bakanlığı hemen ilk günden maske üreticileri ile temasa geçip üretimi teşvik etti. Maske sıkıntısı çekilmemesi için ihracata da sınırlama getirdi. Bakanlık bu konuda çok öngörülü davrandı ve tedbirler aldı. Doğrudan temas, tokalaşma, sarılma, öpüşme bunlar risk. Alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz. Kültürden geliyor ama bunlardan uzaklaşmamız lazım. Temizlik konusunda da piyasada piyasa bazlı dezenfektanlar var. Bunların kullanılmasını gerektirecek hiçbir durum yok. Yüzeylerin temizliği standart kullandığımız deterjanlarla yapılabilir. Hiçbir farkı yok. Her zaman kullandığımız normal deterjanlar yeterli. Çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan."

Şehirler arası otobüslerde 'koronavirüs' temizliği

KAYSERİ'de, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerde, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Ülke genelinde koronavirüs nedeniyle üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otobüs terminallerinde yoğunluk oluştu. Özellikle üniversite öğrencileri, memleketlerine dönmek için terminale akın ederken, bazı turizm firmalarınca otobüslerde temizlik çalışması başlatıldı. Kayseri'de de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerde, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Firma yetkilisi Erol Özşahin, uzmanların, toplum sağlığı açısından uyarılarda bulunduğunu söyleyerek, "Bütün araçlarımızda sefere çıkmadan 1 saat önce genel temizlik ardından da dezenfekte yapmaktayız. Personelimiz hassasiyet göstermektedir. Araç içi ikramlarda da ambalaj konusunda titizlik gösteriyoruz" dedi.

Denizlispor Başkanı'nın darp edildiği davanın ilk duruşması yapıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in polisler tarafından darp edildiğini öne sürdüğü olaya ilişkin davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Savunmasında, kendisi ve oğullarını darp eden polislere, "Galatasaray ile maçımız var vurmayın" dediğini anlatan Çetin, önce çocuklarının ardından kendisinin uzun süre dövüldüğünü ileri sürdü. Kendisini savunan polis memuru Vedat İ. ise Başkan Çetin'in ölmüş annesine defalarca küfrettiğini belirterek, sinirlenerek Çetin'e vurduğunu kabul etti.

Olay, geçen 14 Ağustos'ta, Fethiye Balık Hali'nde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için eşi Sevil, oğulları Nuri ve Evrim Çetin ile birlikte Fethiye'ye gelen Denizlispor Başkanı Ali Çetin, balık restoranında akşam yemeği yemek istedi. İddiaya göre, Çetin ile restoran yöneticileri arasında, masa rezervasyonu konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın karşılıklı küfürlerle büyümesi üzerine Çetin ve beraberindekiler, restorandan ayrılırken; tartışma sonrasında cadde üzerinde devam etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çetin ve 2 oğlu, gözaltına alındı. Bu sırada Çetin ve oğulları ile polisler arasında arbede yaşandı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çetin ve oğulları, daha sonra serbest bırakıldı. Emniyet müdürlüğünde darp edildiklerini öne süren Çetin ve oğulları, polislerden; memurlar ise onlardan şikayetçi oldu.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emniyet Müdürlüğü'ndeki kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından Çetin ve oğulları hakkında 'Kamu malına zarar verme, kamu görevlisine hakaret, görevi yaptırmamak için direnme', polis memurları Vedat İ., Mehmet K. ve Özer Y. hakkında ise 'Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçlarından Fethiye 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün yapılan ilk duruşmasına, Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve oğulları, polis memurları ve tarafların avukatları katıldı.

"GALATASARAY İLE MAÇIMIZ VAR VURMAYIN' DEDİM'Duruşmada üstüne atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek savunmasına başlayan Ali Çetin, Fethiye'de Balık Hali'ndeki restorana 8 kişi geldiklerini, oturdukları masadan kaldırılmak istenince, restoran işletmecileriyle başlayan gerginliğin büyüdüğünü söyledi. Tartışmaya daha sonra olay yerine gelen polislerinde dahil olduğunu anlatan Çetin, "Doğrudan bize müdahale etmeye başladılar. Bir polis benim kolumu tuttu. Diğeri yüzüme biber gazı sıktı. Yanımdaki oğluma da müdahale edildi. Bunu görünce, annesi ve ben onu kurtarmaya çalıştık. Bu sırada polis sayısı arttı ve beni dövmeye başladılar. Bunun üzerine kulüp başkanı olduğumu söyledim. 'Galatasaray ile maçımız var vurmayın' dedim. Bizi emniyete götürdüler. Emniyette önce çocuklarımı ardından beni dövdüler. Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim söyleniyor. Ben kendisiyle en az 30 kez görüşmüşümdür. Hakaret iddiası doğru değildir. Ben küfür etmedim. Polisler küfür etti" dedi.

'10-15 DAKİKA GÜZELCE DÖVDÜLER'Başkan Çetin'in oğlu Nuri Çetin ise "Balık hali önünde beni ve ailemi darp ettiler. Emniyete götürüldük. Burada da 10-15 dakika boyunca beni güzelce dövdüler. Daha sonra hastane işlemlerinin ardından serbest bırakıldık. Kimseye hakaret etmedim. Üstüme atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Polislerden şikayetçiyim" diye konuştu. Balık halindeki arbede sırasında polis sayısının giderek arttığını anlatan Ali Çetin'in diğer oğlu Evrim Çetin, "Balık halindeki arbedede avukat olduğumu söyledim. Çok sert müdahalede bulundular. Böyle müdahale etmemeleri gerektiğini defalarca söyledim. Müdahale sırasında polis sayısı arttı. Emniyete götürüldük. Burada işkenceye maruz kaldık. Polislerden 'İşkence, suçu ve suçluyu bildirmeme, hürriyetten yoksun kılma, tehdit ve hakaret' suçlarından şikayetçiyim" dedi.

'ÖLMÜŞ ANNEME KÜFREDİLİNCE SİNİRLENİP VURDUM'Duruşma balık halindeki kavgaya müdahale edip, daha sonra Başkan Çetin'i emniyet binasına götüren polis memuru Vedat İ.'nin savunmasıyla devam etti. Çetin ve oğullarından şikayetçi olduğunu belirten Vedat İ., ölen annesine küfür edildiği için çok sinirlendiğini söyledi. Alkolün etkisindeki Çetin'in kendisine dakikalarca ağza alınmayacak küfürler ettiğini belirten Vedat İ., "Balık haline kavga nedeniyle takviye kuvvet istenmesi üzerine gittim. Olay yerine gittiğimde, polis arkadaşların şahısları kontrol altına almaya çalıştığını gördüm. Ali Çetin'i olay yerinden çıkarıp, polis aracına bindirdik. Olay yerinde 100 kişinin üzerinde insan toplanmıştı. Şahısları kalabalıktan uzaklaştırmak gerekiyordu. Ali Çetin 'Hepinizi süründüreceğim. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz.' gibi söylemlerde bulunuyor, bize küfür ve hakaretler ediyordu. Emniyetin arka kapısından girdik. Bu sırada Ali Çetin anneme küfür ediyordu. Annemin vefat ettiğini belirtip, anneme küfür etmemesini söyledim. Küfre devam edince sinirlenerek vurdum. Bu sırada konuşmamızı duyan oğlu Nuri Çetin de, 'Senin ölmüş annenin mezarını…' şeklinde küfür etti. Sinirlenerek ona da vurdum. Tekme atmaya çalıştı, tükürdü. Ali Çetin ise küfür etmeye devam etti. Sinirlenerek vurduğum için pişmanım" diye konuştu.Diğer polis memuru Mehmet K. ise darp iddialarını kabul etmedi. Vurmadığını anlatan polis memuru, arbede sırasında Ali Çetin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sözler söylediğini ileri sürdü. Darp iddialarını kabul etmeyen polis memuru Özer Y. de küfür ve hakaretleri nedeniyle Ali ve Nuri Çetin'den şikayetçi olduğunu söyledi.

'ÇÜRÜK ELMALAR AYIKLANACAK'Savunmaların ardından mahkeme heyeti davayı 10 Eylül tarihine erteledi. Adliye çıkışı Başkan Ali Çetin'in korumaları, görüntü alan gazetecileri engellemeye çalıştı. Bu sırada gazetecilerin yanına yaklaşan Çetin, gerekli açıklamaları duruşmada yaptığını belirtti. Dava sürecinin çok uzun sürdüğünden yakınan Çetin, şunları söyledi: "Bundan sonrasına hukuk karar verecek. Bizim Fethiye halkıyla ve burada görevli polis arkadaşlarla hiçbir sorunumuz yok. Çuvalın içinde çürük elmalar bu sayede ayıklanmış olacak"

Koronavirüse karşı 'günlük 5 kayısı tüketin' önerisi

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı insanların vücut dirençlerini artırmaları için antioksidan kaynağı açısından zengin olan kuru kayısı tüketiminin önemli olduğunu söyledi. Özcan, vatandaşlara günde 5 kuru kayısı tüketmelerini önerdi.Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda dünyanın en önemli gündem maddelerinin en başında Çin'in Vuhan kentinde baş gösteren koronavirüsle ilgili dünya çok önemli bir sağlık problemiyle karşı karşıya. Çin'de başlayan bu hastalık ciddi anlamda da çok ciddi bir şekilde dünyanın tamamına nüksetmeye başladı. Sağlık Bakanlığımızın bu hastalık nüksettiğinden bu yana almış olduğu çok önemli tedbirler, ortaya koymuş olduğu çok ciddi çalışmalar ve önemseyerek ortaya koyduğu iradeyle ülkemiz bu konuda en az etkilenen ülkeler arasında" dedi. 'VÜCUT DİRENCİNİ YÜKSEK TUTMAK İÇİN KURU KAYISI'Koronavirüs ile mücadelede vücut direncinin yüksek tutulması gerektiğine dair açıklamaların yapıldığına dikkat çeken Özcan, "İnsanların vücut direncinin en yüksek tutmak için vücudun ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz A vitaminin özellikle antioksidan içerdiğini biliyoruz. Dolayısıyla kuru kayısıda, geçmişte yapılmış olan bütün akademik çalışmalarda, A vitamininin çok yüksek olduğu ve antioksidan özelliğinden dolayı vücut sağlığını ve insan vücudunun direncini artırdığına dair elimizde çok ciddi akademik çalışmalar ve makaleler var. Dolayısıyla biz, buradan bu tür rahatsızlıklara yakalanma riskini en aza indirecek kuru meyve grubunda kuru kayısının önemli olduğunu ifade ediyoruz" diye konuştu. 'HER GÜN 5 KAYISI'Özcan, herkesin gün içinde yüksek antioksidan kaynağı içeren kuru kayısı tüketmesini tavsiye ederek, "Bu tamamen sağlık sektöründe akademik çalışmalarla kanıtlanmış ifadeler olduğu için ifade ediyoruz. Bütün vatandaşlarımıza gün içinde 5 kayısı tüketmesini öneriyoruz. Natürel kayısı da kükürtlü kayısı da antioksidan özelliğini taşıyor. Yüksek besin değerine sahip olan kayısı A, B, C, E vitaminleri içeriğinin yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposudur. Kalsiyum ve fosfor gibi minareller kemik sağlığı açısından da çok ciddi anlamda önem arz etmektedir. Bütün kamuoyuna ifade ediyorum; mutlaka gün içinde bütün vatandaşlarımız bu tür rahatsızlıklardan korunabilmek için her gün 5 kayısı tüketsinler" dedi.

Zap Vadisi'nde sosyal tesis kuruluyor

HAKKARİ'nin yıllarca terör olaylarıyla anılan Zap Vadisi'nde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin geliştirdiği projeyle sosyal rekreasyon tesisi yapılacak.

Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Hakkari- Çukurca yolundaki Zap Vadisi'nde, rekreasyon sosyal tesislerinin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Duruk ve teknik ekipten bilgi alan Vali Akbıyık, Zap Vadisi üzerinde Çukurca yolunda sosyal rekreasyon tesisler projesini yerinde incelediklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Bu tesisleri bitirdiğimiz takdirde yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda parkıyla, bahçesiyle, eğlence yerleriyle, çocuk parklarıyla Hakkari'nin nefes alacağı bir yer olacak. Yine Zap üzerinde bir köprü, teras kat gözetleme kuleleri, ayrıca iki tarafı restoran, kafeler Hakkari'mize gerçekten sosyal bir faaliyet olarak hafta sonları ve boş zamanlarda nefes alacakları vakit geçirecekleri, spor yapabilecekleri, etrafı seyredebilecekleri güzel bir tesis olacak. Burada İl Özel İdare'nin araçlarıyla ilk etapta çalışmalara başladık. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'müzün araçları da dere ıslahında çalışıyorlar. Önümüzdeki yılarda bu projeyi bitirip, Hakkari'de otel projesinden sonra önemli ikinci projemiz olacak. Hakkari için önemli ciddi güzel bir proje inşallah Hakkari'miz için hayırlı olur." dedi.

TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruz TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Eskişehir'de Zeytinoğlu Grubu'na bağlı Entil, Hapalki ve Tarkon şirketleri çalışanlarının alacaklarının ödenmesine ilişkin protokolü imzaladı. Gülal, "İşçilerimize bugün itibarı ile ödemelerini yapmaya başlıyoruz. Yaklaşık 400 işçimiz söz konusu. Ama ilk etapta 222 işçimizin ödemesini yapacağız. Toplam yapacağımız ödeme ise 16 Milyon 217 bin lira" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Entil Fabrikası'nda düzenlenen programa, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Zeytinoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Zeytinoğlu ile sendika temsilcileri ve işçiler katıldı. TMSF Başkanı Gülal, işçilerin alacaklarının hem hukuki hemde finansal sorunlarını aşarak bugün itibariyle ödemeye başlanacağını belirterek, şöyle konuştu: "Biz yaklaşık 6-7 aydır Entil işçilerinin alacaklarının ödenmesini teminen bir çalışma yürütüyoruz. Bugün bu çalışmanın güzel sonuçlarını paylaşmak üzere bir araya geldik. Entil'deki bir takım işçi arkadaşlarımız, Entil şirketinin ekonomik sorunları ve bir takım başka sebeplerle işlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Biz bu süreçte, bu işçi kardeşlerimizin haklarının ödenmesi ile alakalı 'ne yapabiliriz?' diye gerek TMSF çalışanları ve yöneticileri, gerek sendika başkanımız ve Yavuz bey ile bir ortak irade ortaya koyarak bu sorunu çözme yönünde bir yaklaşım sergiledik. Tabii bu artık sosyal bir sorumluluktu bizim adımıza. Biz, 'işçinin alın teri soğumadan ödemesini yapın' inancının mensupları olarak, bu sorunu nasıl çözebiliriz diye ciddi bir irade ortaya koyduk ve bunun gerek hukuki, gerekse finansman boyutunu aşarak işçilerimize bugün itibarı ile ödemelerini yapmaya başlıyoruz. Toplamda yaklaşık 400 işçimiz söz konusu. Ama ilk etapta 222 işçimizin ödemesini yapacağız. Toplam yapacağımız ödeme 16 Milyon 217 bin lira seviyesinde. 222 işçimizin alacağı da hemen hemen 10 Milyon 335 bin lira. Bizim bu iş birliğinden son derece memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu dönemde ülkemizde güzel haberlere ihtiyaç vardı. Hakikaten güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bu işçi kardeşlerimizin haklarını almalarından son derece memnun olduğumuzu da ifade ederek başta sendika başkanımıza, yöneticilerimize, Yavuz Zeytinoğlu'na ve TMSF yöneticilerine teşekkürü bir borç biliyorum."

'HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK'DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, "Burada yıllardır çalışan, emek akıtan ve üretimde bulunan tüm arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Bu sorunun çözümü noktasında, bu noktaya getiren sendikamız, TMSF başkanımız ve Yavuz bey'e de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık" dedi.Konuşmaların ardından, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, işçilerin alacaklarının ödeme talimatını içeren belgeyi imzalayarak, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu verdi.

Kafede çıkan yangın korkuttu

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan bir kafenin bacasında çıkan yangın sebebiyle binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Alsancak semti Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafenin mutfak bölümünde bulunan baca, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Bacadan taşan alevler, yapının çatı katında bulunan tenteleri tutuşturdu. Kafe çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini bulmak için soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de umreden dönen 19 kişi gözlem altında AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri'de umreden dönen 19 kişinin koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulduğunu söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi Geriatri Merkezinde İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile basın toplantısı düzenleyen İsmail Tamer, Kayseri'de koronavirüs vakasının olmadığını söyledi. Kentte koronovirüs için 778 yatak ayrıldığını belirten Tamer, "Sağlık Bakanlığı ve Sağlık İl Müdürlüğü koronavirüs karşında tedbirlerini almış durumda. Kimse panik havası yaratmaya kalkamasın. Umre'den gelen kişiler termal kamera ile izleniyor. Yurt dışından gelenler kesinlikle 14 gün kuralına uymalı. Kayseri'ye umreden gelen 19 kişi tedbiren gözlem altına alındı" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de Erciyes Üniversitesine yüksek ateş şikayetiyle gelen kişinin sonuçlarının çıkmadığını belirterek, "Sağlık konusunda Kayseri'deki tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık çalışanlarımız 7-24 esası ile canla başla çalışmaktadır. Sağlık çalışanlarının yıllık izinleri kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

