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Marmaris, Muğla, Güncel

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Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler artırıldı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

11.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:50
DHA YURT BÜLTENİ - 20

Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler artırıldı

 

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de bir kişide görüldüğünü açıklamasının ardından Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda alınan önlemler artırıldı. İlçenin Adaağzı Mahallesi'nden bulunan deniz sınır kapısında hastalıkların tespit edilebilmesi için Ankara'dan talep edilen termal kamera geçen hafta cumartesi günü takıldı. Ayrıca sağlık odası (karantina odası) kuruldu. Yabancılarla irtibat halinde olan personele koruyucu maske ile ekipmanlar dağıtıldı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yolcu giriş bölümüne 'Yeni koronavirüsten nasıl korunabiliriz' başlıklı pankartlar asıldı.

Bugün saat 16.30 sıralarında Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gelen kargo ve yolcu taşıyan bir gemi limana demir attı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli, gemiye çıkarak yolcuları kontrol etti. Yolcuların doldurduğu kimlik ve sağlık bilgileri içeren formlar incelendi. Personelin onayının ardından aralarında Türk, Yunan, Gürcü, Fransız, Alman ve İngilizlerden oluşan 33 kişi, gelen yolcu bölümüne geldi. Yanlarında evcil hayvanların da bulunduğu yolcular, termal kameralardan sırayla geçirilerek maskeli ve eldivenli bir şekilde pasaport noktasında işlemlerini yaptırdı.

Öte yandan feribotların özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından sefer öncesi ve sonrası temizlendiği öğrenildi. Geçen yıl deniz yoluyla yaklaşık 500 bin turistin giriş yaptığı Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan 30 bin kişinin günü birlik geldiği de kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Marmaris Deniz Gümrük Kapısı dış girişi genel görüntü-Marmaris Deniz Gümrük Kapısı yolcu giriş-çıkış ön genel ve detay görüntü-Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gelen 60 kişi kapasiteli yolcu ve kargo gemisi genel görüntü-Limana gelen geminin Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personelince incelenmesi-Liman yolcu girişine gelenlerin termal kameralardan geçmesi-Evcil hayvanları yanında bulunan yabancıların pasaport işlemlerinden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(Muğla),

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Karabük'te okullar dezenfekte ediliyor  KARABÜK'te okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor. 

Karabük'teki okullarda dezenfekte işlemi başlatıldı. 24 derslik, 45 öğretmen ve 576 öğrencinin bulunduğu Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Umut Aytekin Ortaokulu'nda başlanılan ilaçlama işlemlerinin her okula uygulanacağı öğrenildi. Dezenfekte uygulanan okulu ziyaret eden Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, "Virüs salgını başladığı andan itibaren bütün okullarımızda, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimize ve velilerimize yönelik eğitimler verildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından öğretmenlerimize ve bütün personelimize, neyi nasıl yapacakları konusunda bilgiler verildi ve öğretmenlerimiz tarafından da bütün öğrencilerimize hijyen eğitimi verildiö dedi. 

Okulların hijyen temizliğinde kullanılacak malzemeler konusunda takviyede bulunduklarını belirten Vargeloğlu, "Bugün okullarımızda gerek sıvı sabun gerekse yüzey temizleyici birçok hijyen temizliğinde kullanılacak malzemeler noktasında eksikler yok, gerekli takviyeler yaptık. Velilerimize şunu rahatlıkla söyleyebilirim, okullarımızda hijyen noktasında bir sıkıntı yok" diye konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Okuldan görüntü-Okulda yapılan çalışmalar-Milli eğitim müdürünün açıklaması

HABER-KAMERA:  Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini bıçaklayarak öldürdü TOKAT'ta hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen Muhamed Gedik (23) ile evin sahibi Oğuzhan Göğüş (24), bıçaklı kavga etti. Her iki gencin de yaralandığı kavga sırasında hırsızlık şüphelisi Gedik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bedestenlioğlu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. Oğuzhan Göğüş, annesi Serra Göğüş ile birlikte çarşıdan alış verişten geldi. İçeriye girdiklerinde Serra Göğüş evlerinin arka balkonun camının kırık olduğunu görünce durumu oğluna söyledi. Oğuzhan Gögüş evin odalarını kontrol etmek için ikinci katta bulunan yatak odasına çıktı. Burada kapı arkasına saklanan ve hırsızlık amacıyla eve girdiği iddia edilen Muhammed Gedik ile karşılaştı.

BIÇAKLI KAVGADA İKİSİ DE YARALANDI

İkili arasında çıkan kavgada Muhammed Gedik, Oğuzhan Göğüş'ü elindeki bıçak ile yüzünden yaraladı. Oğuzhan Göğüş ise elindeki bıçakla Muhammed Gedik'i baldırından yaraladı. Evdeki boğuşma seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Muhammed Gedik'i Tokatt Devlet Hastanesine götürürken, yüzünden yaralanan Oğuzhan Gögüş ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesin'de tedavi altına alındı. Çok kan kaybeden Muhammed Gedik hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Şüpheli Oğuzhan Göğüş'ün ise tedavisi sonrası gözaltına alınacağı öğrenildi. 

Olayın yaşandığı evde polis ekipleri inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, - 

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Bartın'da sahilde erkek cesedi bulundu

BARTIN'ın tatil beldesi İnkum sahilinde erkek cesedi bulundu. Üzerinde herhangi bir darp ya da yara izi olmayan ceset otopsi için morga kaldırıldı.  Akşam saatlerinde Bartın İnkum sahilinden güneşin batışını izlemek isteyen vatandaşlar, sahilde bir erkek cesedi ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar geldi. Yapılan ilk incelemenin ardından 40-45 yaşlarında, üzerinde elbise olmadığı sadece ayaklarında çorapların olduğu ve muhtemelen 1 haftadan beri denizde olduğu belirlenen cesedin üzerinde darp yada yara izi tespit edilmedi. Ekiplerin sahilde inceleme yaptığı sırada vatandaşların cep telefonları ile görüntü çekmeleri de dikkat çekti. Yapılan incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Sahilden detay-Cesedin bulunduğu bölgeden detay-Ekiplerden detay-Cesedin incelenmesi-Cesedin taşınması-Cesedi ilk gören vatandaş ile röp. Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

ESKİŞEHİR'de, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda bonzai, ecstacy ve metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacı Seyit, Mustafa Kemal Paşa, Fevziçakmak, Çamlıca, Gazipaşa, Gültepe, Akcami ve Yeşiltepe mahallelerinde bulunan toplam 9 adrese özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 24,02 gram bonzai, 6 adet ecstacy ve 0,52 gram metamfetamin ele geçirildi.Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin, yarın adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polis kamerasından operasyon görüntüleri-Ele geçirilen uyuşturucuların fotoğrafı

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR-DHA

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Kahramanmaraş'ta fotokapanla vaşak görüntülendi KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesi kırsalında nesli tükenmekte olan vaşak, fotokapana yakalandı. Bu görüntü, yıllardır bölgede varlıkları bilinen vaşakların canlı olarak kaydedilen ilk görüntüsü oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, hem hayvanların popülasyonlarını takip etme, hem de kaçak avcılara karşı koruma adına il genelinde dağlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi. Elbistan'ın kırsalına yerleştirilen kapanlardan birine nesli tükenmekte olan vaşak takıldı.

Görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabında paylaştı. Aynı zamanda bu görüntü, Kahramanmaraş'ta varlıkları yıllardır bilinen vaşakların canlı olarak kaydedilmiş ilk görüntüsü oldu. Kasım 2019'da Nurhak ilçesinde bir vaşak tüfekle vurularak öldürülmüş, 22 Ocak'ta da Göksun ilçesinde de bir vaşağın otomobil çarpması sonucu ölüsü bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Kaya üzerindeki vaşak

-Vaşağın gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

VAN merkezli 4 ilde yapılan terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi, olası terör eylemlerine yönelik sıkı tedbirler alırken, silahlı terör örgütü üyeliği ve terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etme şüphelilerine yönelik Van merkezli Mersin, Şırnak ve Siirt illerinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bölgedeki huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonların devam edeceği bildirdi.

Haber: Behçet DALMAZ/ VAN


Kaynak: DHA

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