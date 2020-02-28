DHA YURT BÜLTENİ - 20

28.02.2020 02:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 02:19

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Kahvede tartıştığı husumetlisini pompalıyla öldürdü

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, İsmail A. (19), husumetlisi Mintas Karkın 'ı (50) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. İsmail A., olay sonrası kaçtı.Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Mintas Karkın köy meydanındaki kahvehanenin önünde tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında İsmail A., yanında bulunan pompalı tüfekle Mintas Karkın'a doğru ateş etti. Göğsünden yaralanan Karkın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli İsmail A. ise otomobiliyle olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri cinayetin işlendiği bölgede incelemelerde bulunurken, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mintas Karkın'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmasından görüntü-Cenaze aracından görüntü-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL - Celal KÖKÇÜOĞLU/ MANİSA,=========================================

Yangında güvercinleri telef oldu Bursa'da meydana gelen yangında apartmanın çatısındaki kümeste bulunan güvercinler yanarak telef oldu. Yangında telef olan güvercinlerini görünce gözyaşlarına hakim olamayan genci mahalleli teselli etti.Yangın, İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde meydana geldi. Döner sokakta bulunan apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgedeki lodoslu havanın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çatıda bulunan güvercin kümesine sıçradı. Çatıdan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çevre binalara sıçramadan kısa sürede söndürülürken, küle dönen kümesin içinde bulunan 30 güvercin yanarak telef oldu. Güvercinlerinin telef olduğunu gören Fatih Esentürk'ü komşuları teselli etti.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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Kaynak: DHA