DHA YURT BÜLTENİ - 20

21.02.2020 01:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 01:22

Hatay'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24) memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağı Deniz Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları'nın İzmir'de bulunması nedeniyle şehidin yakınlarında verdi. Oğullarının şehit olduğu haberini İzmir'de alan Fırıncıoğulları çiftinin Hatay'a gelmeleri için özel uçak tahsis edildiği öğrenildi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları taviye için eve akın etti. Baba Remzi Fırıncıoğulları'nın 3 yıl önce oğlunu asteğmen olarak birliğine teslim ettiği fotoğrafları sosyal medya hesabından "Bugün oğlum Ali Emre'yi asteğmen rütbesiyle Balıkesir Bakım-Onarım Komutanlığı'na vatan görevini yapmak üzere teslim ettim. Yıllar ne çabuk geçmiş, en küçük oğlumuzu askere gönderecek yaşa gelmişiz. Hayırlısıyla görevlerini ifa ederler inşallah. Allah evlatlarımızın ana babalarına sağ salim dönmelerini nasip etsin, vatanımızı milletimizi korusun kendilerine şimdiden hayırlı tezkereler diliyorum" notuyla paylaştığı görüldü.

Bekar olan şehidin Samandağ ilçesinde defnedileceği öğrenilirken, cenaze töreninin ne zaman olacağı konusunda henüz bilgi verilmedi.

Haber: Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ(Hatay),=====================================

İzmir'e şehit ateşi düştü SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın acı haberi İzmir'deki ailesine verildi. İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce göç ve krizi önlemek için çalışmalar sürerken, bölgeye rejim tarafından düzenlenen hava saldırısında Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları şehit oldu. Fırıncıoğulları'nın şehadet haberini Remzi Fırıncıoğulları, ziyaret için geldiği İzmir'deki kardeşi Firuz Fırıncıoğulları'na ziyaret sırasında öğrendi. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve askeri yetkililer, baba Remzi Fırıncıoğulları'na acı haberi verdi. Şehidin amcasının evine Türk Bayrağı asıldı. Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teselli etti. Şehidin annesi Münteha Fırıncıoğulları'nın ise Bursa'daki yakınlarını ziyarete gittiği öğrenildi. Bekar olduğu öğrenilen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi, memleketi Hatay'ın Samandağı'nda defnedileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Askeri heyetten görüntülerGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,================================

Erzincan'da hasta kurtarma operasyonu ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde hastalanan Melek Ağaç, karayollarının karla mücadele ve 112 Acil Servis ekiplerinin 5 saatlik operasyonu sonucu hastaneye kaldırıldı.İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Kızıleniş Köyünde yaşayan ve şiddetli göğüs ağrısı çeken Melek Ağaç'ın (70) yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbarın ardından kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, karayolları ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı. Köye ulaşan sağlık görevlileri, hasta Ağaç'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ekipler Ağaç'ı Refahiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık durumu iyi olan Ağaç, karla mücadelece sağlık ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yol açma çalışması-Melek Ağaç'ın ambulansa bindilişi

Haber-Kamera: ERİNCAN,=========================

Adana Otogarı'nda silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı ADANA Otogarı'nda bir turizm şirketi çalışanları ile müşteriler arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fezvipaşa Mahallesi'ndeki Adana Merkez Otogarı'nda meydana geldi. Turizm şirketine giden B.İ., iddiaya göre kargosunun geç geldiğini belirtip, çalışanlarla tartıştı. Daha sonra otogardan ayrılan B.İ., yanına arkadaşlarına alarak yeniden turizm şirketine geldi. Müşteriler ile çalışanlar arasında yaşanan tartışma kavgaya dönünce, taraflar birbirlerine tabanca, bıçak ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada, turizm şirketi çalışanları Z.A., kardeşi F.A. ve müşteri B.İ., tabanca ve bıçakla yaralandı. Z.A. ve F.A., arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Ensesinden tabanca ile vurularak ağır yaralanan B.İ. ise olay yerine çağrıla ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Kavganın ardından otogara Terörle Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda ekip sevk edildi. Otogarı abluka altına alan polis, olaya karıştığı öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Otogarın dış görüntüsüYerde yatan silah yaralısıYaralıya müdahale eden sağlık ekibiYaralının sedyeye alınmasıYaralının sedye ile ambulansa taşınmasıAmbulansın gidişiOlay yerinden görüntüPolislerden görüntüYerdeki sopalardan görüntüYerdeki boş tabanca kovanlarıPolislerin olay yerindeki çalışmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,=======================================

TIR devrildi, TEM yolu ulaşıma kapandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı. TIR'ın yol kenarına doğru çekilmesiyle yol tek şeritten tekrar ulaşıma açıldı. Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM yolu Sapanca Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Birelli (45) yönetimindeki 27 V 4201 plakalı kağıt mendil ve peçete yüklü TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. TIR sürücüsü Mehmet Birelli kazada hafif yaralanırken, yolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Sağlık görevlilerince TIR sürücüsü Mehmet Birelli'ye olay yerinde müdahalede bulundu. Devrilen TIR önce bağlanan halatla başka bir TIR ile çekilmeye çalışıldı. Başarılı olunmayınca, tomruk yüklü kamyonla yeniden deneme yapıldı. TIR'ın yolun kenarına doğru çekilmesiyle yaklaşık 45 dakika sonra yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri devrilen TIR'ı yoldan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Devrilen TIR'dan görüntü-112 Acil ekibinin sürücüye müdahalesi-TIR'ın çekilmeye çalışılması-Yolun ulaşıma açılması ve trafik ekiplerinin araçları yönlendirmesi

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), ================================

Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil (3)YAĞIŞ NEDENİYLE SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır köyündeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle meydana gelen su sızıntısı bölgede paniğe neden olurken, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerince dün geceden itibaren barajdaki suyun kontrollü bir şekilde vana odasından dereye boşaltılmasına başlandı. DSİ yetkilileri, barajdaki su seviyesinin sızıntı seviyesine kadar indirildiğini açıkladı. Ancak bölgede yoğun yağmur yağışı nedeniyle seviyenin tekrar yükselmesi bekleniyor.

BARAJ SETİNDEKİ GÖÇÜĞÜN SIZINTIYA NEDEN OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYORBahadır Barajı'ndaki sızıntıya, sette oluşan göçüğün neden olduğu değerlendiriliyor. Sızıntının üzerinde meydana gelen göçük sonucu yaklaşık 5 metre genişliğinde 8 metre boyundaki taşla doldurulan alanın gölete doğru kaydığı görüldü. Setin üzerindeki yolun yarısından fazlası göçüğe kayarken, toprak yolda da büyük çatlaklar oluştu. Yoldan geçişlere güvenlik nedeniyle izin verilmiyor.

2 KÖY BOŞALTILDIÇatlaklardan meydana gelen sızıntı nedeniyle ilçeye bağlı Bahadır ile Habipler köylerinin de boşaltılması kararı alındığı bildirildi. Barajın oluşturduğu risk nedeniyle dere yatağındaki evlerini boşaltan birçok kişi ya yüksek yerlere ya da tanıdıklarının evlerine gitti. Köylüler, hem kendilerini hem hayvanlarını güvene aldı. Birçok kişi de evlerinden alabildiği eşyalarıyla çıktı. Bahadır Köyü Muhtarı Kader Metin, köyde dere kenarında bulunan 50 evin tahliye edildiğini, hayvanların da ahırlardan çıkarıldığını söyledi. Metin, tahliye edilen köylülerin geceyi güvenli bölgelerde geçireceğini belirtti.

DERE KENARINDAKİ KÖYLÜLER HAYVANLARINI YÜKSEK YERLERE GÖTÜRDÜ Evini boşaltan Ramazan Aydemir, ahırdaki ineklerini de traktörle mahallenin yüksek yerlerine götürdü. Kendi canlarından önce hayvanlarınınkini düşündüğünü belirten Ramazan Aydemir, "Baraj evime 2 kilometre uzaklıkta. Olası bir yıkım durumunda evim su altında kalacak. Evimizi boşaltmamızı söylediler. Biz de eşyalarınızı ve hayvanlarımızı güvenli bölgelere taşıyoruz. Kendimizden önce hayvanlarımızı düşünüyoruz" dedi. Ortaokul öğrencisi Fatih Aydemir ise oluşan tehlike nedeniyle evlerinden ayrı kalacaklarını, okulların tatil edildiğini, can güvenlikleri nedeniyle geceyi bir yakınlarının evinde geçireceklerini söyledi.

VALİ KOCABIYIK: ZARAR SÖZ KONUSU DEĞİL, TÜM TEDBİRLER ALINDIBaraja gelip inceleme yapan yetkililerden bilgi alan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, şiddetli yağış nedeniyle barajın tekrar dolduğunu ifade ederek, son durumla ilgili şunları söyledi: "Sabah saatlerinden itibaren burada sulama göletimizde su kaçağı olduğu tespit edildi. DSİ 2'nci Bölge Müdürlüğü hızlı bir şekilde müdahale etti. Banaz Kaymakamımız da burada bulundu. DSİ barajdaki su bir şekilde tahliye edilmeye çalışılıyor. Buna rağmen ciddi bir yağış var. Bu yağış nedeniyle, suyun boşaltma hızı, dolma hızını karşılamıyor. Bu nedenle iki köyümüzün tahliyesini yaptık. Bahadır köyünden 584, Hatipler köyünden 778 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın çoğunluğu kendi akrabalarının yanına gitmeyi tercih etti. Buna rağmen Valilik olarak ihtiyaç olursa diye, Banaz ilçesindeki yurtlarımızı pansiyonları ve otelleri hazır bir şekilde bekletiyoruz. Bütün tedbirleri aldık. Herhangi bir hanede ya da vatandaşımızda bir zarar ziyan söz konusu değil, oluşmaması için de bütün tedbirler alındı. Uşak Valiliği, Kaymakamlık, Özel İdare, Banaz Belediyesi, AFAD ve DSİ burada, tedbirler alınmış durumda, kaza bela olmadan bunu atlatacağız. Hatipler köyünde taşımalı ortaokul var, 200 öğrenci eğitim görüyor. Olayı duyar duymaz tatil etmiştik yarın da tatil ettik. Çocuklarımızla ilgili de önlemi aldık. Yarın duruma bakacağız. Ankara'dan büyük tahliye makineleri geliyor. Tahliyeyi nasıl sağlayacak onu görelim tekrar karar vereceğiz. Bu da birkaç gün sürer."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Baraj setindeki göçük ve çatlaklardan detay-Vali Funda Kocabıyık'ın inceleme yapması ve bilgi alması-Funda Kocabıyık'ın açıklaması-AFAD ekipleri ve jandarma ekiplerinden detay-Aydemir ailesinin hayvanları tahliye etmesinden detay-Ramazan Aydemir ve Fatih Aydemir ile röportaj-Köylülerden kısa röportajlar-Köy meydanında toplananlardan ve araçlarla köyden ayrılmaları detay-Muhtar Kader Metin ile röportaj-Ramazan ÇETİN anons

Haber: Ramazan ÇETİN – Kamera : Deniz TOKAT/UŞAK, ==============================

Saman yüklü TIR alev aldı

GAZİANTEP'te, hareket halindeyken alev alan saman yüklü TIR itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. TIR kullanılmaz hale geldi.Olay, akşam saatlerinde Gaziantep- Kilis yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 DF 119 plakalı saman yüklü TIR'ın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. TIR'ı saran alevleri gören sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 20 ton saman yanarken TIR ise kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Olay yeriYanan TIRİtfaiyenin çalışmasıİtfaiye araçlarıYanan samanlarGenel ve detay görüntüler

Haber: Kadir GÜNEŞ - Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

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Kaynak: DHA