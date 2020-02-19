DHA YURT BÜLTENİ - 20

19.02.2020 00:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:26

Harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı kamerada

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Kılıç (15) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Harran- Şanlıurfa yolu Diriliş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Kılıç'a çarpıp, kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle takla atarak yola savrulan Kılıç, yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaOtomobilin çarptığı yaya yola savrulmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA ==============================

Dönerci dükkanda dayısını pompalı tüfekle öldürdü BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Erdal B. (38) dönerci dükkanında, husumetli olduğu dayısı Kamil Kuzey'i (65) sırtından pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan Erdal B. kısa süre sonra teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde, İstiklal Caddesi'ndeki dönerci dükkanında meydana geldi. Erdal B. iddiaya göre daha önce ailevi meselelerden tartıştığı dayısı Kamil Kuzey'in dönerci dükkanına geldi. Dükkana giren Erdal B. yanındaki pompalı tüfekle dayısına ateş açtı. Kamil Kuzey tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet etmesiyle kanlar içinde yığılırken, Erdal B. ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Bu sırada silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kamil Kuzey, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.

Bu sırada kaçan Erdal B. ise İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Jandarmadan polis ekiplerince alınan Erdal B., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Erdal B.'nin ifadesinde, cinayeti ailevi nedenlerden işlendiğini söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden detaylar-Yaralının ambulansa bindirilişi-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), =============================

Amca çocukları arasında silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, amca çocukları arasında sokak ortasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Yaşar Celal Sığak (39) yaşamını yitirdi. 13 kişi ise taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan amca çocukları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 13 kişi vücuduna aldığı taş ve sopa darbeleri ile Yaşar Celal Sığak ise henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Yaşar Celal Sığak, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 13 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan tarafların yakalaması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Sopalarla kavgaya karışan taraflarKavgada yaralıların vatandaşlar tarafından taşınmasıAcil servise gelen ambulanslarGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - ==============================

Manisa 5.2'lik depremle sallandı (4)

EVLERİNE GİREMEYEN TEDİRGİN VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTIMANİSA'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'nde 19: 09'da meydana gelen 5.02 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşların tedirginliği sürüyor. 22 Ocak'ta meydana gelen depremler sonrasında hafif hasarlı olarak belirlenen bazı evlerde ağır hasar meydana geldi. Ağır hasarlı olarak belirlenen bazı evler ise 19: 09'daki depremin ardından kullanılamaz hale geldi. Öte yandan Türk Kızılay'ı bölgedeki vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTIMahalle sakinlerinden Necmiye Güngör(65), deprem sırasında namaz kıldığını anlatarak şöyle konuştu: "Deprem sırasında namaza durmuştum. Akşam namazının farzını kıldım. Sünnetini kılmaya başlayacakken deprem oldu. Sobanın üzerinde sıcak su vardı onu indirdim. Hemen kendimi dışarıya attım. Çadırlardan evlerimize yeni girmiştik, korkuyu atlatıyorduk ama yeniden çadırlara geri döndük. Rabbim beterinden korusun."

Evi ağır hasar gören ve 22 Ocak tarihinde meydana gelen depremden bu yana AFAD tarafından kurulan çadırlarda yaşamını sürdürdüğünü anlatan Güldane Güngör(35), "Deprem sırasında çocuklarımla birlikte çadırdaydık. Bizim evimiz ağır hasarlı. Çadır yaşamına alıştık gibi birşey oldu. Çok korkuyoruz. Bu meydana gelen deprem sırasında çok gürültülü bir ses geldi. 5-6 saniye kadar salladı. İnşallah kötü birşey olmaz."

Deprem sırasında Kırkağaç ilçesinde olduklarını ve korkudan dolayı çadırların kurulduğu Karakurt Mahallesi'ne geldiğini anlatan Fatma Alkan(32), "Deprem sırasında Kırkağaç ilçesinde evde yemek yiyorduk. Depreme yemek sofrasında yakalandık. Çok kötü bir ses çıktı. Hemen evden dışarıya çıktı. İlçeden Karakurt Mahallesi'ne geldik. Bu geceyi çadırda akrabalarımızın yanında geçireceğiz. Depremden çok korkuyoruz. Umuyoruz ki büyük bir deprem olmadan biter."

22 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında evi ağır hasar gören bir diğer vatandaş Cevdet Uyar(54), "Bizim evimiz bundan önceki depremde hasar almıştı. İçerisinde bulunduğumuz ev de o depremde kullanılamaz hale gelmişti. Dışarıda yaşıyoruz. Çadırlarda kalıyoruz. Umuyoruz ki deprem bir an önce sona erer." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/Erdinç ALKAN/Manisa(KIRKAĞAÇ),===============================

Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Kökcan'dan 'kapasite' açıklaması

TÜRK Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, depolarının yüzde 95'lik doluluk oranına ulaştığını ve Suriye'de ihtiyaç olan bölgelere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan günde minimum 6 TIR insani yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Türk Kızılay'ın Hatay'daki Suriye İnsani Yardım Lojistik Merkezi'nde basın açıklaması yapan Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, bağışçılardan gelen yardımların durum değerlendirmesinin ardından bu merkezlerde toplandığını, acil ihtiyaçların ise direkt olarak sınır kapılarından Suriye'ye gönderildiğini belirtti. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Suriye'de toplam 16 bin 500 metrekarelik depolarının bulunduğunu ve lojistik alanda hizmet verdiğini belirten Kökcan, şöyle konuştu: "Bağışçılarımız öncelikle bize bağışlarını gönderiyorlar. Biz iki şekilde hizmet veriyoruz; birincisi içeride acil bir ihtiyaç varsa bazı araçları direkt Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin içerisine gönderiyoruz. Fakat bir kısım malzemeyi de depolarımıza alıyoruz. Gelen malzemeleri öncelikle tasnif yapıyoruz. Tasnifi yapıldıktan sonra bunları giyim, hijyen, gıda, ayakkabı, bebek bezi gibi aklınıza gelebilecek tüm insani yardım malzemeleri bu lojistik deposunda var. Biz burada bunları istifleyip düzene soktuktan sonra gıda, hijyen, giyecek diye ayırıyoruz. Sonrasında Suriye'nin içerisinde çalışan ekiplerimiz, oradaki gerek çadır kentler, gerekse yetimhanelerimizden gelen ihtiyaçları bize bildiriyorlar. Bize bildirilen ihtiyaçlar hangi depomuzda varsa buradan Suriye'nin içerisine doğru sevkinin sağlıyoruz."

'GÜNLÜK TIR SAYISINI MİNİMUM 6'Suriye'deki ihtiyaçlara göre günlük içeriye sevk edilen TIR sayısının minimum 6 olduğunu aktaran Kökcan, şöyle devam etti: "Bunun dışında sadece bu bölgeye değil, farklı bölgelere de hizmet veriyoruz. İdlib, Afrin bölgesine de buradan insani yardım gönderebiliyoruz. Tüm Suriye'ye buradan hizmet verebiliyoruz ama son zamanlarda İdlib içerisinde yaşanan insani durumdan dolayı lojistik hizmetimiz bayağı hızlandı. Bağışçılarımız gönlünden geçen bağışları Kızılay'a gönderiyorlar. Şu anda depo kapasitemiz yüzde 95 dolu. Bizim Suriye içerisinde 7 tane sevgi mağazamız var. Bu mağazalarda 2016 yılından bu yana 4 milyon 100 parça giyim dağıttık ve bu giyim malzemelerinden 1 milyon kişi yararlandı. Buda demek oluyor ki biz dört yıl içerisinde 1 milyon kişiyi baştan aşağıya dört kat giydirdik."Açıklamaların ardından insani yardım malzemelerinin yüklendiği TIR'lar İdlib'e doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Depodan genel ve detay görüntüler-Gelen bağışların depoya indirilmesinden görüntüler-Depoda bulunan ürünlerden genel ve detay görüntüler-Fatih Kökcan'ın açıklamaları-Depodan insani yardımların TIR'lara taşınmasından genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

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Kaynak: DHA