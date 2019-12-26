DHA YURT BÜLTENİ - 20

26.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:06

Besni'de 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde daha önce boşaltılan 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü.

22 Ekim tarihinde, Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu'na ait ve Suriyeli ailelerin yaşadığı 4 katlı binada, gelen sesler nedeniyle Besni Belediyesi'nce yapılan incelemede zeminde toprak kayması tespit edildi. Bunun üzerine bina boşaltılarak çevresinde önlem alındı. Dün geceden beri etkisini sürdüren yağmur nedeniyle bugün öğle saatlerinde 4 katlı binanın zemin katı gürültüyle çöktü. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binanın iş makinalarıyla yıkım işlemine başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri-Yıkılan bina-Bina çevresinde önlem alınması-Bina yıkımı yapılması-Vatandaşlar ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-

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Çanakkale'de hava ve deniz destekli uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen hava ve deniz destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube, Özel Harekat, Asayiş ve Deniz Şube'den oluşan 300 kişilik ekip, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 'Karanlıktan Aydınlığa Fevzipaşa' isimli operasyonda, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda evlerde yapılan aramada 1 kilogram bonzai ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Uyuşturucu operasyonunda drone görüntüsü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

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Genç kadını çelme takarak yere düşürdü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, sahilde annesiyle yürüyen Emine G. (25), önüne çıkan genç tarafından çelme takılarak, yere düşürüldü. Yaralanan kadın, hastaneye götürülürken, yabancı uyruklu olduğu anlaşılan genç, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde sahil yolunda meydana geldi. Annesiyle birlikte yürüyen Emine G.'nin önüne çıkan genç, çelme taktığı genç kadını yere düşürdü. Kaldırıma yüzüstü düşen Emine G., hafif yaralandı. Yerden kalkan Emine G. ile annesi, gence tepki gösterdi. Bu sırada çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, genci gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç, polis merkezine götürüldü. Emine G. ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü--------------------------Saldırıya uğrayan kadın sedye ile ambulansa bindirilirken-Annesinin ambulansa bindirilmesi-Çevreden görüntü-Saldırganın polis arabasında görüntüsü-Vatandaşlarla röp.-Ambulansta ağlayan anne ve ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),================================

Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı (3)

BAŞKALE'DE 12 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDIVan'ın Başkale ilçesinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı ilçede, yağış nedeniyle 5 mahalle ve 7 mezra yolu ulaşıma kapandı. Başkale Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, ilçe merkezindeki yolların kapanmaması karla mücadele çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İşyerlerinin önündeki karları temizleyen esnaflar-İş makinelerinin kar temizleme çalışması-Vatandaşlarla röportajlar

Haber-Kamera: Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van),

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Erciş'e sokak hayvanları için kulübeler gönderildi

VAN'ın Erciş ilçesinde, sağlık çalışanı Ayşe Yıldız'ın sosyal medya hesabından sokak köpekleri için başlattığı kampanya yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördü. Hayvanseverlerin kargo ile gönderdiği kulübeler barınağa konarak sokak köpeklerine sıcak yuva oldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde hemşire olarak görev yapan Ayşe Yıldız, sosyal medya hesabından sokak hayvanlarının barınma ihtiyacı için kampanya başlattı. Dikkat çeken kampanyaya Türkiye'nin bir çok ilinin yanı sıra, yurt dışından da destek geldi. Ercişli lise öğrencilerinin 10 kulübe yaparak destek verdiği kampanyaya ayrıca hayvanseverler de kargo ile 20 kulübe göndererek sahip çıktı. Kulübeler, ilçe belediyesinin tahsis ettiği bin metrekarelik alanda kurulan hayvan barınağına yerleştirildi.

Sağlık çalışanı Ayşe Yıldız, sokak hayvanları için sosyal medya hesabında başlattığı kampanyanın büyük ilgi gördüğünü belirterek şöyle konuştu: "Kampanyaya hayvanseverler duyarsız kalmadı. Yurt içi ve yurt dışından bir çok hayvansever telefonla beni arayarak sokak hayvanları için yardımda bulunacağını söyledi. Hayvanseverlerin kargo ile gönderdikleri köpek barınakları ilçemize ulaştı. Bu konuda Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun da büyük destekleri oldu. Belediyeye ait bir araziyi sokak köpekleri için tahsis etti. Etrafı çitlerle çevrilen alanda iki bölümden oluşan hayvan barınağı inşa ettirdi. Biz de kulübeleri birleştirip buraya koyduk. Bu konuda bizlere destek olan hayvansever takipçilerimize ve ilçe kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum."

İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ise gelen 20 kulübenin yanı sıra öğrencilerin de sokak hayvanları için 10 kulübe yaptığını belirterek, "Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle yapılan köpek kulübelerin etrafını çitlerle muhafaza altına alarak modern bir hayvan barınağı yaptık. İlçede ilk kez yapılan bir çalışma oldu. Dünyada sadece insanların yaşamadığını, bütün canlıların yaşama hakkına saygı göstermemiz gerektiğini unutmamalıyız. Bu düşünceyi gelecek kuşaklara da aktarmamız çok önemli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Köpeklerin barınma alanından genel ve detaylar-Köpek kulübelerinden ve köpeklerden görüntülerİlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mhemetbeyoğlu ile röportaj-Sağlık çalışanı Ayşe Yıldız ile röportaj-Öğrencilerin atölye çalışmalarından görüntüler-Detaylar

Haber: Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)- ====================

TMO depoları, kapalı pazaryeri olacak

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait 6 depo, kapalı pazaryeri olarak kullanılmak üzere belediyeye devredildi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yeniden düzenlenen depolarda inceleme yaparak, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan bilgi aldı.

Keşan'da, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan TMO'ya ait 6 eski depo, kapalı pazaryeri olarak değerlendirilmek üzere Keşan Belediyesi'ne kiralandı. Belediye, depolarda tadilat çalışması yaparak, halk pazarına uygun hale getirdi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediyesi'nin 'halk pazarı' olarak yeniden düzenlediği depolarda inceleme yaptı. İncelemeye, Aksal'ın yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman, Keşan Sebze Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası İbrahim Aldanmaz ve yetkililer katıldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, atıl vaziyette olan TMO depolarının belediye tarafından kiralanıp, 'halk pazarı' olarak değerlendirileceğini belirterek, "Belediye başkanımız bize böyle bir projeyle geldi. Tahmin ettiğimden daha güzelmiş. TMO genel müdürü ile konuştum ve anlaşma sonucu buraları kiraladık. Hem semt pazarı hem de sosyal faaliyetler için bu depolar kullanılacak. Uzun vadede oldukça yoğun bir yer olacak. Bölgenin güzelleşmesi için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'AKŞAM PAZARI DA KURULACAK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, TMO depolarının tadilata alınarak, 'halk pazarı' olacak şekilde yeniden düzenlendiğini ifade ederek, "Biz burayı kapalı bir pazaryerine dönüştürdük. Pazar günü ilk olarak yöresel ürünlerin satılacağı İzzet-i İkram pazarı kurulacak. Yılbaşından sonra da salı pazarı artık bu depolarda kurulacak. Alanda kantin, tuvalet gibi ihtiyaçlar da karşılanacak. Gece-gündüz güvenlik olacak ve kameralarla izlenecek. Butik bir pazar olacak. Tüm bölgeye hizmet edecek. Aynı zamanda ilk kez tekstil ürünleri üzerine gece pazarı da yapacağız" diye konuştu.

Aksal ve beraberindekiler daha sonra depolarda incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü-----------------------TMO depolarındaki çalışmalar-Milletvekili ve heyetin depolardaki incelemesi-Depolar genel ve detay gör.

Haber: EDİRNE,

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Kaynak: DHA