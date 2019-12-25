DHA YURT BÜLTENİ - 20

25.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:19

Okulun bahçe duvarı çöktü, sokak sakinleri tedirgin

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Anadolu Lisesi'nin, son yağmurlarla zemini yumuşayan bahçe duvarı, gece büyük bir gürültüyle çöktü. Şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, okulun hemen alt kısımındaki bazı evlerin bahçe duvarları da zarar gördü.

Ergenekon Mahallesi'nde Turgutlu Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarı, dün (Salı) gece yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çöktü. Duvarın altından kayan toprak ve yıkılan duvarın enkazı kot farkı nedeniyle okulun alt kısmında bulunan bazı evlerin bahçe duvarlarında da hasara neden oldu. Gürültüye koşan sokak sakinleri durumu Turgutlu Belediyesi ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alırken, okul yönetimi öğrencileri, duvarın yanından geçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Evlerinin tehdit altında olduğunu belirten sokak sakinleri, son yağmurların etkisiyle kayan toprağın okulun bahçe duvarının yıkılmasına neden olduğunu belirterek, "Ancak, tehlike henüz geçmiş değil. Bir an önce yetkililerin burası için gerekli önlemleri almasını istiyoruz. Can kaybı yaşanmamış olması sevindirici" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------Turgutlu Anadolu Lisesi'nin çöken bahçe duvarından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Tuncel YILMAZ/ TURGUTLU (Manisa), ========================

Kermesin geliri LÖSEV'e

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan İstiklal İlkokulu Anasınıfı öğrencileri velileri tarafından LÖSEV'e bağış kermesi düzenlendi. 20 dakika içerisinde kermesteki tüm ürünler tükenirken, elde edilen bin 400 lira LÖSEV'e bağışlandı.

420 öğrencisi bulunan İstiklal İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinin velileri, yardımlaşma ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak amacıyla proje hazırladı. Proje kapsamında okulun koridoruna açılan kermeste 30 anasınıfı öğrencisinin velisi, evlerinde bir gün öncesinde hazırladıkları poğaça, börek, pasta, kurabiye gibi yiyecekleri okula getirip, satışa sundu. Yaklaşık 35 çeşit yiyecek 20 dakika içerisinde tükendi. 1 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan ürünlerin gelirinin LÖSEV'e bağışlanacağı duyurusuyla öğrenciler ve velileri ürünleri fazla fazla para ödeyerek satın aldı. Anasınıfı öğrencileri ise giydikleri önlüklerle tezgahın başına geçerek anneleriyle birlikte yapılan ürünlerin satışına yardımcı oldu. Tükenen ürünlerden kazanılan toplanan bin 400 lira LÖSEV yetkilisine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kermesten görüntüÖğrencilerin alışveriş yapmasından görüntüOkul müdürü Gürsel Saka ile röp.Anasınıfı öğretmeni Sabriye Aras ile röp.Okul öğrencilerinden Eylül Özkan ve Süleyman Efe Akgün ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA, ======================

Denizli'den Adalar'da denenmesi için 3 elektrikli fayton DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, iş insanı Haluk Şahin'in ürettiği elektrikli faytonlar, İstanbul'da atlı faytonların yerine kullanılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Adalar'daki atlı faytonların kaldırılmasıyla şarj edilen, elektrikli faytonlardan numune istendi. Denizli'de üretilen faytonlardan mavisi, beyazı ile yeşili İstanbul'a gönderilecek ve Adalar'da denenecek.

Sarayköy'deki fabrikada 15 yıldır elektrikli fayton üreten, makine mühendisi ve iş insanı Haluk Şahin, ürününe 'Fayoto' ismini verip, patentini de aldı. Fabrikadaki 15 kişilik ekibiyle üretim yapan Şahin, şimdiye kadar sipariş üzerine ürettiği faytonları başta Arap ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkelerine de gönderdi. Fabrikada üretilen son model faytonlarda, yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 ayrı fren sistemi bulunuyor. Yeni donanımlarla üretilen elektrikli faytonlar ile atlı faytonlarla çıkılamayan yokuşlar, rahatlıkla çıkılıyor. 4- 6 saat şarj edilebilen, müzik sistemi de eklenen faytonlarla 100 kilometreye kadar yol gidilebiliyor. Ayrıca bavulu olanlar için faytonların arkasında, bavul ve eşyaların konulduğu bagaj bölümü yer alıyor.

'ATLARA EZİYET BİTECEK'Haluk Şahin, normalde faytonların en az 2 atla çekildiğini, ürettikleri elektrikli faytonların ise 30 at gücünde olduğunu söyledi. Yeni tasarladıkları faytonlara donanımlar eklediklerini belirten Şahin, "Faytonlarımız özellikle Adalar'daki atlara yapılan eziyetin önüne geçecek. Biz atların iş gücü olarak kullanılmasından yana değiliz, sportif faaliyetlerde kullanılmasını istiyoruz. Yeni nesil faytonlarda teknolojik ürünler de kullanıyoruz. Yeni modelimizde geri manevra, yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 ayrı fren sistemi ve müzik sistemi bulunuyor. İsteyenler nostaljiyi yaşamak için müzik sisteminden at sesi ve nal seslerini duyabilir. Elektrikli faytonlar 4- 6 saat içinde şarj edilebiliyor" dedi.

'İSTANBUL'A DENENMESİ İÇİN GÖNDERECEĞİZ'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine Adalar'da denenmesi için elektrikli faytonlardan göndereceklerini belirten Şahin, "Biz bunun mücadelesini 15 yıldır veriyoruz. 1500- 2 bin at telef oldu. Adalar'da bu nedenle turizm baltalandı. Hastalıktan dolayı atlar telef oldu. Faytoncular da mağdur oldu. Daha önce elektrikli faytona geçilseydi, bunlar yaşanmayacaktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bizden numune istedi. Biz de denenmesi için 3 ayrı klasik faytonu göndereceğiz. Adalar'da faytonlar denenecek. Daha sonra talebe göre üretime geçeceğiz. Yaptığımız faytonlar Adalar'ın tabiat ve yol şartlarına da uygun şekilde tasarlanıp, dizayn ediliyor. Bu faytonlar Adalar'da hizmete başlayınca atlara gerek kalmayacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Elektrikli faytonlardan görüntü-Direksiyon ve ön bülümünden görüntü-Elektrikli faytonun denenmesinden görüntü-Atölyeden görüntü-Haluk Şahin ile röp.

Haber-Kamera : Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, =======================

Üniversite öğrencilerine güvenli sürüş eğitimi

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sakarya Üniversitesi tarafından organize edilen programda trafik polisi Murat Ünal, üniversite öğrencilerine güvenli sürüş kurallarını anlattı.

Sakarya Üniversitesi Sosyal ve Akademik Gelişim Merkezi ile Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro tarafından organize edilen programda, polis memuru Murat Ünal üniversite öğrencilerine güvenli sürüş kuralları ile ilgili konferans verdi. Konferansta trafikte saygı, emniyet kemerinin önemi, cep telefonu kullanımının zararları ve yaya önceliği gibi konularda öğrenciler bilgilendirildi. Öğrenciler daha sonra alkol gözlüğü takarak minyatür kaleye gol atmaya çalıştı.

Sakarya Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Serdar Arslan, "Türkiye'nin kanayan bir yarası var; trafik. Sosyal gelişim anlamında bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir program düzenledik. Her an bir trafik kazasıyla karşılaşıyoruz ve bu noktada bu eğitimin üniversitede gerçekleştirilmesine inanıyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kongre merkezi detay-Dr. Serdar Arslan röp.-Polis Murat Ünal konferans-Detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR- SERDİVAN(Sakarya),=======================

Aydın'da jeotermal tepkisi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yapılması planlanan Sarı Zeybek Jeotermal Elektrik Santrali'ne karşı çevreciler bir araya gelerek eylem yaptı.Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi bölgesinde yapılması planlanan Sarı Zeybek Jeotermal Santrali için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu'nun gündeme gelmesiyle Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) ve Efeler Belediyesi öncülüğünde yöre halkı ve çevreciler dün imza kampanyası başlattı. Dünden bu yana 2 bin imza toplandı. İmza kampanyası devam ederken, çevreciler Atatürk Kent Meydanı'nda ellerinde dövizlerle eylem yaptı. Eyleme İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, Kızılcaköylüler başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Şişe içerisine çam ağacı koyarak maske takan Ali Senar, "'Dünyada ve ülkemizde ekolojik katliamlar bu hızla devam ederse sonuçta bu şekilde yaşamaya mahkum oluruz diye düşünüyorum" dedi.İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, "Kahramanlık sadece savaş meydanlarında verilmez ve yapılmaz. Kahramanlık hukuksuzluğa karşı yapılır. Sivil alanda da yapılabilir. Başka haksızlık noktalarında da direniş ve kahramanlık gündeme gelebilir. İşte böyle bir kahramanlığın ifadesidir başta kadınlarımız olmak üzere Kızılcaköylü vatandaşlarımızın yaptıkları" dedi. Çevrecilerin avukatı Akın Yakan da, "Kızılcaköy halkının sesini, Aydın'a, Türkiye'ye ve herkese duyurmak için toplanmış bulunuyoruz. Henüz ÇED ile ilgili bir karar verilmedi. Halk olarak, hukukçular olarak bunu bu süreçte tartışıp konuşmak bizim en doğal hakkımızdır. ÇED dosyası çok kapsamlı bir döküman. Bunu tüm ayrıntısı ile incelediğimizde o kadar vahim sonuçlarla karşılaşıyoruz ki, zeytinlik alanlara hiçbir şekilde sanayi tesisi yapılması olanağı olmazken, söz konusu projede alan tamamen kapalı zeytin bahçeleri ile kaplıdır. Herkes bunu biliyor. Onlar da iptal kararı olmasına rağmen yeni adımlar atıyor. Biz bunun yapılmasına karşıyız" dedi.Eyleme katılanlardan Leyla Çiyanşen de tepsini şu sözlerle dile getirdi: "Dereler kanımız, bu ağaçlar ise alın terimiz. Ben çoluğumu, çocuğumu bu incir ve zeytinlerle büyüttüm. Bundan sonra geçimimi neyle sağlarım ben? Baştaki büyüklerime soruyorum, çiftçinin her şeyini elinden alırsanız, biz neyle geçineceğiz? Bizim bildiğimiz çiftçilik ve zeytinciliktir. Biz bu ağaçları keser atarsak neyle geçineceğiz? Biz bu meydana gelmeyene hakkımızı helal etmiyoruz. Biz olmazsak siz yoksunuz. Biz varsak herkes var."'HUKUKSAL OLARAK DA GEREKENLERİ YAPACAĞIZ'Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Bu eylemin hiçbir siyasi yanı yok. Bu eylemin sadece ve sadece bir yanı var o da insanlık yanıdır. Hukuksal olarak da yapmamız gerekenleri yapacağız. Elektrik üretiyorsunuz tamam kimse karşı değil. Bir başkasının hakkını çiğneme hakkını nereden buluyorsun ?" dedi.Konuşmaların ardından eyleme katılanlar imza kampanyasına destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İmza kampanyasından görüntüEyleme katılanlardan görüntüKadınların ellerinde dövizlerle eylem yapmasıMaske ile dolaşan Ali Senar ile röp.İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, eyleme katılan yöre halkından Gülcan Bahar, Leyla Çiyanşen, AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın konuşmaları-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN ======================

Van YYÜ'den Hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na işletme dalında 'fahri doktora' unvanı verdi. Hisarcıklıoğlu, dünyanın en büyük süper gücü olan Sovyetler Birliği'nin, topla, tüfekle değil girişimcilik gibi ekonominin önemli temel taşları gelişmediği için yıkıldığına dikkat çekti.

Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Salonu'nda TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na 'doktora unvanı tevdi töreni' düzenlendi. Törene, Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, TOBB yönetim kurulu üyeleri, senato üyeleri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı. Hisarcıklıoğlu'na işletme dalında 'fahri doktora' unvanını takdim eden Rektör Prof. Dr. Şevli, YYÜ'nün her ne kadar 38 yıllık bir sürece sahip olsa da Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün bine yakın uluslararası öğrenci olmak üzere, toplam 35 bine yakın öğrencisi, 1700'ün üzerinde akademik personeli ve 3 binin üzerinde idari personeli ile bilimsel üretimine devam etmektedir. Üniversitemiz sadece bilimsel üretimi ile öne çıkan bir kuruluş olmayıp, topluma katkı ve toplumla bütünleşme bağlamında bir çok kültürel ve sanatsal faaliyetlere de öncülük etmektedir. Öyle ki; kimi zaman kampüsümüzde aynı güne denk gelen uluslararası, yada ulusal birden fazla etkinliğe şahitlik etmekteyiz. Üniversite senatosu olarak kentimize yaptığı katkılarından dolayı senato kararı doğrultusunda sayın Hisarcıklıoğlu'na işletme dalında 'fahri doktora' unvanı verilmesine karar verdik. Odalar ve Borsalar Birliğinin değerli başkanından üniversitemizin gelişimine katkıları sunmasını, köklü kuruluşunuzun izlerini ve etkilerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde de görmek istediğimizi belirtmek isterim" dedi.

'VAN BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ'

Cübbe giyerek fahri doktora unvanını alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, İpekyolu'nun merkezi olan Van'ın, Urartulardan Emevilere kadar bir çok kadim kültüre ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

"Van, Türkiye'nin Orta Asya'ya ve Orta Doğu'ya açılan kapısı. Biz Van'ın iyi gününde de kötü gününde de hep yanındaydık. Van depreminin ertesi günü de buradaydık. Ayni ve maddi yardımlarda bulunduk. Van TSO'muzun 52 bin kişilik Van kahvaltısıyla, Guinness rekoru kırarken de buradaydık. Çünkü serhat şehrimiz Van, bizim gözbebeğimiz. İşte bu vizyonla, Kapıköy Gümrük Kapısı'nı yeniledik. 2007'de Şehit Mehmet İzdal İlköğretim Okulu ek bina inşaatına ilave olarak yeni bir okul daha yaptık. TOBB olarak Van'a bir de Fen Lisesi kazandırdık. Yıl içinde yüzlerce toplantıya katılıyorum. Ama en mutlu olduğum ortam üniversiteler. Siz gençlerde ülkemin geleceğini görüyorum. Umutlanıyorum. Daha hevesle çalışıyorum. Bugün Van 100. Yıl Üniversitesi'nde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Dünyanın en iyi üniversitelerine bakınca, oldukça genç olmasına rağmen Van 100. Yıl Üniversitesi bugün 17 fakülte, 34 bin öğrenci, 49 araştırma ve uygulama merkeziyle Türkiye'nin en köklü eğitim kurumları arasında. Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif her türlü faaliyete imkan sağlayan, Türkiye'nin en büyük kampüslerinden birine sahipsiniz. Esnek ve yeni nesil güneş panelinden, nano gübreye birçok buluşunuz var. Dünyaya bilgi ve teknoloji ihraç ediyorsunuz.Teknokent sayesinde bölgedeki iş insanlarıyla yakın çalışıyorsunuz. Böylece sadece Van'ın değil, bölgenin ve ülkemizin kalkınmasına destek oluyorsunuz. Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli başta olmak üzere, akademisyenlerimizi ve idari kadroyu yürekten kutluyorum. Doğduğu, yetiştiği, doktorasını kazandığı Van'da, şimdi rektör olarak sizlere hizmet veriyor. Genç yaşına rağmen uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış ve ödül kazanmış pek çok makalesi bulunuyor. İşte rektörümüzün kendi gibi böyle dinamik bir üniversiteden, fahri doktora unvanı almak büyük bir onur. Senato ve yönetim kuruluna tekrar teşekkür ediyorum."

ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERE GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK EĞİTİMİ

Üniversite öğrencilerine girişimcilik ve liderlik konularını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyanın en büyük süper gücü olan Sovyetler Birliği'nin topla, tüfekle değil girişimcilik gibi ekonominin önemli temel taşları gelişmediği için yıkıldığına dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, "Dünyada milletlerin gücü, toplarıyla, tüfekleriyle değil girişimci gücüyle ölçülüyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşü. Almanya-Japonya'nın yükselişi, Silikon Vadisi'ndeki girişimcilerin yüzde 51'i ABD dışında doğmuş. Şu anda Türkiye'de sadece 1 girişimci 10 kişiyi istihdam ediyor. Yani işsizliğin de çözümü girişimcilikte. Demek ki; daha çok girişimci çıkartmamız lazım.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ni kurduk. Benim için girişimci sınırları aşan kişidir. Eskiden uzay kelimesi kiminle anılırdı? Rusya ve ABD. Uzayda iki ülke güç savaşına girerdi. Şimdi ise uzay denince, akla ülke değil, Elon Musk geliyor. Girişimcilik için hayal kurmak çok önemli. Ben 40 yıllık girişimciyim hala hergün hayal kuruyorum. Sınırımızın olmadığı tek alan orası. Hayali hedefle birleştirmek gerek. Hedef koymazsanız hayalperest olursunuz.Yani bu nişan almadan ateş etmeye benzer. Ama hayalin yanında hedefiniz de olursa, odaklanır, yol haritası çizer, hayale giden yolda kaybolmazsınız. Ben, hayattaki şahsi tecrübemi şöyle özetliyorum. Fikrin kalitesi, fikrin renginden önemlidir. İnsanın kalitesi de insanın fikrinden önemlidir" diye konuştu.

TOBB HAYATİ YAZICI FEN LİSESİ'NE ZİYARET

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra Tuşba ilçesindeki TOBB Hayati Yazıcı Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Buradaki programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, okul idaracileri ve öğrenciler katıldı. Yazıcı, adını taşıyan okula gelişi sırasında öğrenciler tarafından bayrak ve çiçeklerle karşılandı.

TEK DEVLET, TEK MİLET, TEK VATAN VE TEK BAYRAK VURGUSU

Programda konuşan AK Parti'li Yazıcı, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yaptı ve şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaşayan herkesin ortak hedefi, ortak değeri. Çünkü vatan hepimizin, bayrak hepimizin, devlet hepimizin ve elbetteki, hep birlikte 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, kimlik vurgusu yapmadan, mezhep farklılığı gözetmeden, felsefi düşünce ayrışımına yol vermeden hepimiz bir milletiz. Biliyorsunuz bu güzel şehrimiz 2011 yılı Ekim ayında büyük bir depreme maruz kaldı. 600'ü aşkın vatandaşımızı, hemşehrimizi bu depremde kaybettik. 1500 dolayında da yaralımız vardı. 250'ye yakın da vatandaşımız enkaz altında sağ kurtarıldı. Ama, Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olarak görev yaptığı Cumhuriyet Hükümeti, bu yaralara el koydu, kısa zamanda imkanları ölçüsünde sarmaya çalıştı. O dönemde hükümette Gümrük Ticaret Bakanı olarak görev yapıyordum ve Bakanlığın çalışma alanı ile bağlantılı bir işçilik kuruluşları, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Merkez Başkanı Abdulkadir Akgül'e dedim ki; biz birlikte bir organizasyon yapalım. Van'a gittiniz, geldiniz. Ama birlikte gidelim Van'daki kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaya çalışalım dedik. 2012 yılında burada meslek odaları ile toplantılar yaptık, şehri dolaştık. Toplantı yaptığımız yerde bana Esnaf Odaları, Ticaret Odası Başkanları dediler ki; TOBB'un da en üst yöneticisi burada. Fen Lisesi istiyoruz dediler. Başkana sordular, Başkan da dedi ki; bakanımız ne söylerse onu yaparız. Ben de dedim ki o zaman hemen yapalım ve Vanımıza bir Fen Lisesi yaptırdık. İnşallah burada Türkiye'de hamle yapacak çocuklarımız yetişir. 21. yüzyılın en temel özelliği hayat boyu öğrenmek ve bilgi öğretmek. Bilgi üreten toplum, elbetteki geleceğin ülkesine yatırım yapacak insanların yetiştiği toplum demektir. Onun için bilginin en büyük sermayesi böyle güzel okulları Türkiye'nin her tarafında gerçekleştiren, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere huzurlu mutlu gelecekler başarılar diliyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na fahri doktora töreni içinr gelen akademisyen ve öğrenciler-Protokol üyeleri-Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin Hısarcıklıoğlu'na cübbe giydirmesi-Fahri doktara ünvanını takdim etmesi-Hisarcıklıoğlu'nun konuşması-Öğrencilerden detaylar-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya gelmesi-Yazıcı'nın konuşması-Okuldaki plaket takdimi-Öğrencilerle aynı sırada oturup sahbet eden Yazıcı ve Hisarcıklıoğlu-Kitap verirlerken-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN-DHA)

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Kaynak: DHA