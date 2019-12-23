DHA YURT BÜLTENİ - 20

23.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:51

Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (4)

YIKIM SIRASINDA BİNA ÇÖKTÜTrabzon'un turizm merkezi Uzungöl'de 'İmar Barışı'na aykırı kaçak yapıların yıkımı sırasında, Mustafa Dilmaç'a ait 3 katlı karkas bina, iş makinesinin darbesi sonucu aniden çöktü. Yapı sahipleri, binalarının yıkımını gözyaşı dökerek, izledi.

Görüntü Bilgisi --------------Binadan görüntüler-Binanın çökmesi

HABER KAMERA: TRABZON-DHA

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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Orhangazi ilçesi Akharem Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Fedli Aycan (52) idaresindeki 34 HY 0846 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Özdemir (33) idaresindeki 34 CJT 181 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücüler Murat Özdemir ve Fedli Aycan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan Bursa-İznik karayolu, hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Bilgisi--------------Kaza yerinden görüntüler-Yaralıdan görüntüler-Ekiplerden görüntüler

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/BURSA,

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Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (3)

BİNANIN UÇAN ÇATISI, CİPİN ÜZERİNE DÜŞTÜDenizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'ndeki 6456 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısı, fırtınada uçtu. Çatıdan düşen kalas ve kiremit parçaları, Nail Günenç'e ait park halindeki 20 AZK 79 plakalı cipin üzerine düşü. Araçta hasar meydana geldi. Apartman sakinlerinden Ali Papuç, fırtına nedeniyle günü zor geçirdiklerini belirterek, "Sabah kalktığımızda çatı yerinde yoktu. Fırtınada uçmuş. Komşumuzun cipinin üzerine düştüğünü gördüm. Ürkütücü manzara vardı. O saatte dışarıda kimsenin olmaması olası üzücü durumu önledi" diye konuştu. Fırtına nedeniyle korktuğunu dile getiren Mehmet Ay da "Can kaybı yaşanmamış olması sevindirici" dedi.

Görüntü Bilgisi--------------Üzerine çatı düşen cipin görüntüsü-Çatı parçalarından görüntü-Apartman sakinlerinden görüntü-Ali Papuç ve Mehmet Ay ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Denizli'de yılbaşı öncesi 2 bin 500 şişe sahte içki ele geçirildi Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yaklaşan yılbaşı öncesinde, jandarmanın iki eğlence yeri ve bir kamyona düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde toplam 2 bin 500 şişe sahte içki ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Acıpayam ilçesinde yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına kamyonla sahte içki satışının yapıldığını belirledi. Bunun üzerine dün harekete geçen jandarma, Antalya - Denizli karayolunda bir kamyonu durdurup, arama yaptı. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kasasında üzerlerinde sahte bandrol bulunan çeşitli türlerde çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Jandarma ekipleri, sahte içkilerin dağıtıldığı belirlenen iki ayrı eğlence mekanına da eş zamanlı operasyon yaptı. Eğlence mekanlarındaki aramalarda da çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen toplam 2 bin 500 şişe rakı, votka, viski ve şaraba imha edilmek üzere el konuldu.Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalıştıkları ileri sürülen Mustafa T., Kazım E., Ahmet A., Tamer B., Ferdi K. ve Bayram Ali K. gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Bilgisi--------------Ele geçirilen sahte içkilerin görüntüü

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Seydikemer'de şiddetli rüzgar seraların örtülerini uçurdu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar seraların naylon örtülerini uçurdu. Bazı seralar ürünlerin üzerine yıkılırken, çiftçiler yoğun yağış altında tamirat çalışması yaptı.Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli rüzgar, Karadere Mahallesi'nde seraların naylon örtülerini uçurdu. Bazı seralarda ise örtüler demir aksamları ile birlikte domates fidanlarının üzerine yıkıldı. Çiftçiler, yoğun yağmura aldırış etmeden seraların yıkılan bölümlerini tamir etmek için çalıştı. Bazı tarım arazilerini su basarken, bölgede yollardaki su birikintileri sürücülere tehlikeli ve zor anlar yaşattı. Yıkılan serasını onarmaya çalışan çiftçi Özgür Alcu, şiddetli rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkili olduğunu söyledi. Seranın bir bölümünün yıkıldığı içeri dolan suyun seranın tamamındaki ürünleri tehdit ettiğini belirten Alcu, "Domatesin çok para ettiğini söylüyorlar. Çiftçinin neler yaşadığından kimsenin haberi yok. Daha şimdiden, yaklaşık 15 bin lira zararımız var. Tamir etmesek tüm ürünlerimiz gidecek. Yağmura rağmen çalışmayı sürdürmeliyiz" dedi. Serası zarar gören Ramazan Karakaya ise kuvvetli bir rüzgarla seranın bir bölümünde naylonun parçalandığını kaydetti. Seranın açılan yerini kapatmak için mücadele ettiklerini anlatan Karakaya, zararlarının büyük olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Örtüleri uçan seralardan görüntü-Yağmur altında seraları tamir etmeye çalışan çiftçilerin görüntüsü-Zarar gören seraların içinden görüntü-Seralardaki tamirat çalışmalarından görüntü-Çiftçiler Ramazan Karakaya ve Özgür Alcu ile röp.-Suyla dolan tarım arazilerinden görüntü-Yoldaki su birikintilerinden geçen otomobillerin görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ergün TOS/ SEYDİKEMER (Muğla),

Kaynak: DHA