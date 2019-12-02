DHA YURT BÜLTENİ - 20

02.12.2019 02:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 02:40

Sivas'ta yolcu otobüsü, kar küremesi yapan iş makinesiyle çarpıştı: 1 ölü

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kar küreme çalışması yapan iş makinesi çarpıştı. Kazada otobüsün muavini Zeki Ak (42) hayatını kaybetti.Kaza, saat 23.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağ Geçidi'nde meydana geldi. Erzurum'dan, İzmir'e giden A.K. yönetimindeki Dadaş Turizm'e ait 25 AJ 422 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkisinde kar küreme çalışması yapan Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait M.D. yönetimindeki kepçe diye tabir edilen iş makinesiyle çarpıştı. Kazada otobüs muavini Zeki Ak araç içinde sıkıştı. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan otobüsün muavini Zeki Ak, İmranlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntüler-Otobüs ve iş makinesinin görüntüleri-Bölgedeki kar yağışı-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/ İMRANLI(Sivas),=========================================

Düzce'de fabrikada yangın (3)YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde bulunan 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yan sanayi ürünleri üreten Teknorot isimli fabrikada saat 18.00 sıralarında başlayan yangın 5,5 saat sonra kontrol altına alındı. Fabrikanın boyahane kısmında başlayan daha sonra karton kutuların ve boyaların bulunduğu depolara sıçrayan alevlerin fabrikayı sarması sonrası büyüyen yangın, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bolu ve Düzce'nin ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri söndürülen yangının ardından soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yangın soğutma çalışmasından görüntüler ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,======================================

Otomobilin altında kalan kadını sürükleyerek öldüren sürücü, kayıplara karıştı

BURSA'da kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, çarptığı motosikletin arkasında oturan Merve Arslan'ı (22), otomobiliyle yüzlerce metre sürükledikten sonra aracı terk edip kaçtı. 2 ay önce evlenen talihsiz kadının öldüğü, motosikleti kullanan eşinin ise yaralandığı kazaya yolaçan otomobil sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 16 H 8712 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osman Arslan (26) idaresindeki 16 AFE 272 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Osman Arslan savrulurken, arkasında oturan eşi Merve Arslan, otomobilin altında kaldı. Kazanın ardından durmadan olay yerinden kaçan sürücü, otomobilin altında sıkışan merve Arslan'ı da yüzlerce metre sürükledi. Olay yerinden uzaklaşan sürücü, otomobili terk ederek yaya olarak kaçtı. Kazayı farkedenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Osman Arslan, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin terk edildiği sokağa gelen polis ekipleri, aracın altında kalan Merve Arslan'ın cesediyle karşılaştı. Arslan'ın parçalanmış cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından İznik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Merve ve Osman Arslan çiftinin, 2 ay önce evlendikleri belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri, kaçan sürücüsünün kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden görüntüler-Polis ve sağlık ekiplerinden detaylar

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/ İZNİK(Bursa),=====================================

Zeytin bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş erkek cesedi bulundu

HATAY'da zeytin bahçesi içeresinde göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin, Mehmet Çelik'e (23) ait olduğunu belirleyen polis, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Olay, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Saint Pierre Kilisesi civarındaki zeytin bahçesinde bir erkeğin hareketsiz halde yattığını, yanında da av tüfeği ile iki boş kartuş bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sol göğsünden av tüfeğiyle vurulduğu ve isminin de Mehmet Çelik olduğu saptanan kişinin öldüğü belirlendi. Çelik'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çelik'in intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntüPolis ekiplerinin çalışmalarından genel ve detay görüntülerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,=====================================

Bursa'da platonik aşık dehşeti: 1 yaralı BURSA'da Serkan K. (43), aşık olduğu H.S.'nin (37) sevgilisi olduğu öne sürülen Abdullah A.'ya (46) tabancayla kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Saldırı haberi üzerine olay yerine gelen H.S. gözyaşı dökerken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Olay, gece geç saatlerde Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan K., platonik aşk yaşadığı H.S.'nin sevgilisi olduğunu öğrendiği Abdullah A. ile Bursa-Ankara Çevre Yolu'nda buluştu. Serkan K., iddiaya göre H.S.'ye aşık olduğunu belirterek Abdullah A.'nın ayrılmasını istedi. Abdullah A. ayrılamayacağını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Serkan K., belinden çıkardığı tabanca ile Abdullah A.'ya 4 el ateş açtı.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİKTEN SONRA KAÇTIYere yığılan Abdullah A., iki bacağına isabet eden 3 mermi nedeniyle acı içerisinde kıvranırken, Serkan K. ise cep telefonu ile sağlık ekiplerini haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Abdullah A.'yı, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Sevgilisinin tabancayla yaralandığı haberini alınca hemen olay yerine gelen H.S., gözyaşı döktü. H.S., saldırıyı gerçekleştiren Serkan K. ile kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Serkan K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yaralıdan görüntüler-Olay yerinden görüntüler-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler-Hatice S.'nın basın mensuplarına tepki göstermesi

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,====================================

Kahramanmaraş'ta off-road heyecanı yaşandı Kahramanmaraş'ta hem Türkiye Off-Road Şampiyonası finali, hem de Akdeniz Off-Road Şampiyonası heyecanı yaşandı. Her iki şampiyona sonunda derece girenler belirlendi. Kadın pilotların da ter döktüğü yarışta, 25 yaşındaki İlayda Hancı Korkut, Türkiye Off-Road Şampiyonası 2'ncisi olarak dereceye giren tek kadın pilot oldu.Kenan Özsoy'un birincilikle tamamladığı Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda ikincisi İlayda Hancı Korkut, üçüncü Ergün Çirkin oldu. Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nda ise birinci Erkan Karakaş, ikinci Serkan Sivri ve üçüncü Mehmet Fatih Ocak oldu. Şampiyonların kupaları ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi. Kupaları, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güveç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör birlikte verdi. Törende bir konuşma yapan Güngör, dereceye girenleri tebrik ederken, yarışların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

DERECEYE GİREN TEK KADIN PİLOTTürkiye Off-Road Şampiyonası'nda kadın pilotlar da ter döktü. Bunlardan biri olan 25 yaşındaki İlayda Hancı Korkut, 2'nci olarak Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren tek kadın pilot oldu. 18 yaşından beri Off-Road sporu ile uğraştığını ve 2013'te ilk yarışı olan Karadeniz Off-Road yarışmasında birinci olduğunu belirten İlayda Hancı Korkut, 2016'da Türkiye Off-Road Şampiyonu olduğunu söyledi.2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 5 ayağın da sürücü koltuğunda kendisinin oturduğunu, son ayak olan finalde ise eşi Batuhan Korkut'un sürücü koltuğuna geçtiğini belirten İlayda Hancı Korkut, "Kahramanmaraş ayağı bizim için gayet güzel geçti. Sezon boyunca pilot olarak ben yarıştım üçüncü sırada başladık biz bu yarışa ama takım kararıyla bu yarışta ikinci pilot Batuhan Korkut sürücü koltuğuna geçti ve bu yarış bizi üçüncülükten ikinciliğe çıkardı. 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda dereceye girmiş tek kadın pilot olarak bu sezonu da tamamladık, mutluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İzleyenlerden görüntüOff-Road araçlarından görüntülerRöp. (1)Off-Road yarışmasından görüntülerRöp. (2)

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından öldürüldü İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Yunus O., boşanma aşamasındaki eşi Ceylan O.'yu (26) sokakta çıkan tartışmanın ardından bıçakladı. Ağır yaralanan bir çocuk annesi Ceylan O., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 810 sokak üzerinde meydana geldi. Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle Ceylan O. ve Yunus O. çifti boşanma kararı aldı. Çift, evlerini ayırırken, çocukları ise babada kaldı. Ceylan O. ve eşi Yunus O. bugün sokakta karşılaşınca tartıştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Yunus O., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eşi Ceylan O.'yu yaraladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli koca olay yerinden kaçtı.Çevredeki vatandaşlarınihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ceylan O.'yu Gaziemir Nevvar - Salih Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yaklaşık 2 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, eşini bıçaklayarak ölümüne sebebiyet veren cinayet zanlısı kocası polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yunus O., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,====================================

Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü İZMİR'in Konak ilçesinde, Necim Ökmen (64) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kiracısı Ali R. D. (64) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay sonrası kiracı Ali R.D. yakalandı.Olay, bugün saat 23.30 sıralarında Altınordu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları ileri sürülen kiracı Ali R.D. ile ev sahibi Necim Ökmen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ali R.D. evde bulunan pompalı tüfeği alarak Necim Ökmen'e ateş açtı. Olayda, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ökmen kanlar içerisinde yere yığıldı. Ökmen, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ökmen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı Ali R.D., suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Ali R.D., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,====================================

Traktör evin bahçesine devrildi: 1 ölü AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör bir evin bahçesine devrildi. Kazada, traktör sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, saat 21.00 sıralarında Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Odun yüklü traktörü ile evine giden Mevlüt Yılmaz, engebeli arazide giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. yoldan çıkan traktör, şarampolden bir evin bahçesine devrildi. Kazada, traktör sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Mevlüt Yılmaz'ın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Bahattin ALBAYRAK/ KOÇARLI(Aydın),

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Kaynak: DHA