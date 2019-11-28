DHA YURT BÜLTENİ -20

28.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:20

Yeniden

Sayın Haber Müdürlerinin Dikkatine

'Adana'ya şehit ateşi düştü' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgilerle yeniden servis ediyoruz.

-----------

Kuzey Irak'ta Hakurk bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un (24) acı haberi, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Olay, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk'ta başlatılan operasyon bölgesinde meydana geldi. Bölgede yağmur etkili olurken, yıldırım isabet etmesi sonucu 2 yaralandı, Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk şehit oldu. Şehit Çabuk'un acı haberi, Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Göreve 2018'de başladığı ve bekar olduğu öğrenilen şehit Çabuk'un acı haberini evinde alan anne Feriha Çabuk, gözyaşı döktü. Şehit annesi Çabuk'u, yakınları ve komşuları teskin etti. ACI HABERİ AYAKKABI BOYARKEN ALDIKozan'da yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan baba Ünlen Çabuk da oğlunun acı haberini ayakkabı boyarken aldı. Şehadet haberiyle gözyaşı döken baba Çabuk, bulunduğu bölgeye yakın eczaneye alınarak, sakinleştirilmeye çalışıldı. Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un evine, Türk bayrakları asılırken, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu.

HABER: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),

=========================

Akçakale'de havanlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu (3)YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Abyad'dan düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28) için yarın Balıkesir'de cenaze töreni düzenlenecek.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Ayn İsa bölgesinden, gece saatlerinde, PKK/YPG'li teröristlerce Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'na havan mermisi atıldı. Mermilerin karakola isabet etmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Akçakale Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Yarın Balıkesir'e getirilecek olan Şehit Davut Armağan Keskin'in cenazesi, Zağnos Paşa Camii'nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Balıkesir Şehitliği'ne defnedilecek.

VALİ YAZICI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, şunları keydetti:

"Ülkemizin huzur ve güvenliğine kasteden bu hain saldırıları gerçekleştirenler er ya da geç hak ettiği cezayı alacaklar. Biz geçmişte olduğu gibi bugün de hep birlikte teröre karşı tek vücut ve tek ses olarak karşı duracağız. Milli birlik ve bütünlüğümüze yönelen bu ve benzer saldırılara güvenlik güçlerimizce bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en ağır şekilde karşılık verilmeye devam edilecektir. Kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz."

Öte yandan, Balıkesir merkezdeki Gündoğan Mahallesi'ndeki şehidin anne ve babasının yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Çok sayıda vatandaş ise taziye için eve akın etti.

Bir yıllık evli olan Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in Edirne'de adliyede memur olarak çalışan eşi Gülçin Keskin'e de acı haber verildi. Annesi Seher Zeybek ve üvey babası Gündami Zeybek ise acı haberi bir ziyaret için gittikleri İstanbul'da aldı. Fenalaşıp kalp spazmı geçiren anne Seher Zeybek, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Seher Zeybek'in, yarın Balıkesir'de şehit oğlunun cenaze törenine katılması bekleniyor.

Balıkesir'de yaşayan şehidin dayısı Mustafa Elaldı ise, "Yeğenim bir hafta önce Balıkesir'e geldi. Bir haftalık izni vardı. Cuma günü gitti. Bir yıldır görüşmüyorduk. 'Dayım, napıyorsun, özledim sizi' dedi. Siz ne yapıyorsunuz dediğimizde, 'Elimiz tetikte bekliyoruz. Görevimizin başındayız' demişti. Sanki helalleşmek gibi oldu" dedi.

ŞANLIURFA

====================

Canısı'yı bıçaklayan platonik aşık için ceza ehliyet raporu beklenecek Erzurum'da çalıştığı iş yerinde platonik aşk beslediği Canısı Toktay'ı (19), 3 yerinden bıçaklayarak yaralayan Murat Yıldırım'ın (30) tutuklu yargılandığı davanın 3'üncü duruşması yapıldı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Murat Yıldırım'la ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek cezai ehliyetinin olup olmadığına dair raporun beklenmesi için duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.Olay, 13 Ekim 2018 tarihinde Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a ilgi duymaya başladı. Cep telefonundan, "Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? ya benim olursun ya da kara toprağın" mesajları gönderen Murat Yıldırım, markette de genç kızı rahatsız edince, işten çıkarıldı. Olay günü markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı kolundan tutup, bıçaklamaya başlayan Yıldırım, market çalışanları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Canısı Toktay, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gelen polise teslim edilen Murat Yıldırım ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORMurat Yıldırım hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı.'KORKARAK YÜRÜMEK İSTEMİYORUM'Saldırgan Murat Yıldırım'a verilen cezai ehliyetinin tam olmadığına dair rapor sonrası tahliye olacağından korkan Canısı Toktay, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Canısı Toktay, "Aynı iş yerinde çalıştığım bana karşı saplantılı olan şahıs tarafından rahatsız edildim. Olaydan bir gön önce iş yerini silahla bastı. Olay günü tekrardan iş yerime gelip beni 3 yerimden bıçakladı. Şahsın serbest kalma ihtimali var. Sokakta korkarak yürümek istemiyorum. Adaletin benim için sağlanacağına inanıyorum. Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" dedi.TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI İSTEDİLERCanısı Toktay'ın destek çağrısı karşılık buldu. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Canısı Toktay, annesi Ayşe ile babası Harun Toktay ile tutuklu sanık Murat Yıldırım ile avukatlar katıldı. Canısı Toktay, verdiği ifadede sanık Murat Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Cumhuriyet savcısı da eksikliklerin tamamlanmasını ve Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Canısı Toktay'ın avukatları da Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini isterken, sanık avukatı dosya kapsamında delillerin toplandığını ve Yıldırım'ın kaçma şüphesi bulunmadığından tahliye edilmesini talep etti.Duruşmayı izleyen Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan ise Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu adına davaya katılma talebinde bulundu. Savcı, suçtan doğrudan zarar görmeme ve komisyonun tüzel kişiliğinin bulunmamasından dolayı davaya katılma talebinin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti ara kararında, Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonunun suçtan doğrudan zarar görmemesi ve tüzel kişiliğinin bulunmamasından dolayı davaya katılma taleplerini kabul etmedi.Mahkeme heyeti, Murat Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan sanığın cezai ehliyeti olup olmadığına dair raporun beklenmesi için duruşmanın 20 Şubat 2020'ye ertelenmesine karar verdi. Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, davaya Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak katılma talebinde bulunduklarını ancak taleplerinin kabul edilmediğini söyledi. Göğebakan, "Avukatlık Kanunun 76'ncı maddesi gereğince insan haklarını korumak ve savunmak adına yasal yükümlülüklerimiz var. Bunu davaya katılma yoluyla koruyup savunamayacaksak nasıl savunacağımızı merak ediyoruz. Yani pankart açarak mı biz savunacağız. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddelerince katılma durumu düzenleniyor. Buradan bütün siyasilere, siyasal iktidara ve yasa koyuculara çağrım var. CMK'nın 237 ve 247. maddesinin ivedilikle değiştirilmesi talebimiz var. Bu tür katılma taleplerimizin kabul edilmesinde yarar var" diye konuştu. Bu arada sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine adliye önüne gelenler Canısı Toktay'a destek verdi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Turgay İPEK/ ERZURUM, -

==============================

Bakan Pekcan'dan esnafa: Rakip olmayın, ekip olun TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa rakip değil birlik olma çağrısında bulunarak, "İhracat yapmayı çok kolaylaştırıyoruz, sadece niyetiniz olsun. Bakanlığımızın destekleri var. Küçük firmalarımız, KOBİ'lerimiz yan yana gelin, birlik olun. Rakip olmayın, ekip olun. Size eğitim, destek verelim; ihracatçı yapalım" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Konya'daki Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'ne katıldı. Fuardaki stantları ziyaret eden Bakan Pekcan, esnafla öğle yemeğinde buluştu. Esnafa kullandırılan kredilere değinen Pekcan, "Esnafımız için en önemli olanlardan biri yüksek faiz oranlarıdır. Esnafımıza yüzde 6 faizle para kullandırıyoruz. Bazı özel meslek gruplarına da sıfır faizle kredi kullandırıyoruz. Birkaç ay önce de Halk Bankası banka komisyonlarını yüzde 2'den 1'e indirdi. Biraz daha esnafımıza nefes aldırmış olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

ESNAF BİLGİ SİSTEMİ

Esnaf Bilgi Sistemi'ni (ESBİS) şu an yenilediklerini belirten Pekcan, "Artık odalarla ilgili sicil kayıt işlemlerinin tamamını 'ESBİS' üzerinden yapabileceksiniz. Bunun mobil uygulamasına da geçiyoruz. Her bir esnafımızı, coğrafi konumu, yaptığı işi bu uygulamada tanıtacağız. Bir ev hanımı, 'Su borusu patladı, gece yarısı nereye gideceğim' demeyecek. ESBİS sisteminde bu bilgilere anında ulaşıp, sizinle hemen irtibata geçebilecek. Esnafımızın zincir marketlere karşı rekabetini sağlayabilmek üzere tedarik ve dağıtım kooperatif ağı üzerinden tedarik edinebilirliğini sağlamak için gayret sarf ediyoruz" dedi.

'YAN YANA GELİN, BİRLİK OLUN'

Esnafın ihracatı artırması için desteklerinin olduğunu ve ihracat yapmayı çok kolaylaştırdıklarını anlatan Bakan Bakan, "İhracat yapmayı çok kolaylaştırıyoruz. sadece niyetiniz olsun. Bakanlığımızın destekleri var. Küçük firmalarımız, KOBİ'lerimiz yan yana gelin, birlik olun. Rakip olmayın, ekip olun. Gelin, biz size eğitim verelim, destek verelim; sizi ihracatçı yapalım. Biz bu doğrultuda 18 ilde 55 bin esnafımıza bilgilendirme ve seminerler düzenledik. 14 ilde de e- ticarete giriş ve marka destekleriyle ilgili bilgilendirme eğitimleri yaptık. Buradan da 7 bin esnafımız faydalandı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Bakan Pekcan'ın fuarı ziyareti Esnaflarla öğle yemeğinde buluşması Bakan Pekcan açılması Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ KONYA-DHA

=================================

Antalya'da kasım sonunda deniz keyfi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kasım ayı sonunda güneşli havayı gören turistler plaja akın etti. Turistlerin bir kısmı güneşlenip kitap okurken, bir kısmı oyun oynadı, bazıları da denizin keyfini çıkardı.Manavgat'ın ünlü tatil bölgesi Side'de yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 21 dereceyi gösterdiği Side'de otellerde kalan yerli ve yabancı tatilciler sahilde sıcak havanın keyfini çıkardı. Çoğunluğu Alman olan tatilcilerin büyük bölümü şezlonglarda güneşlenip kitap okurken, bir kısmı da otellerin animasyon ekiplerinin koordine ettiği oyunları oynadı. Bazı turistler ise denize girerken, bir kısmı da sahilde yürüyüş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Sahilden görüntüOyun oynayan turistlerKitap okuyanlarDenize girenlerYürüyüş yapanlar

02.00"HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

==============================

Palandöken'de kar yağışı bekleniyor

TÜRKİYE'nin kayak turizminde kalbi olan Palandöken Kayak Merkezi'ne geçen yıllara oranla karın az yağması sezon öncesi otel işletmecilerini suni kar üretimine yönlendirdi. Palandöken'deki Büyükşehir Belediyesi ve otellere ait kayak pistlerindeki suni kar yapma makinelerini çalıştırdı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sevindirici bir haber vererek hafta sonu yoğun kar yağışının beklendiğini açıkladı.

Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney, Palandöken'e geçen yıla oranla bu yıl kar yağışının az olduğunu belirtti. Güney, "Sezon açılışına az bir zaman kaldı. Tüm oteler sezona hazır. Karın az olması nedeniyle düğmeye basıldı ve otellere ait suni kar yapma makineleri çalıştırıldı. Meteorolojinin de açıklamasına göre hafta sonu kar yağışı bekleniyor. Kayak sezonu ve yılbaşı için rezervasyonlarımız iyi gidiyor. Erzurum'a hiç kar yağmasa bile suni kar yapma makineleri sayesinde pistler karla doldurulabiliyor" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Muhabir Turgay İPEK'in anansu-Palandöken kayak merkezi-Palandöken'e gezmeye gelenler

-Dağdan genel görüntüler

Haber: Turgay İPEK/ Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

=============================

Kaynak: DHA