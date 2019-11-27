DHA YURT BÜLTENİ-20

27.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:28

Kimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist: Benden mayo giymemi istediler (2) - Yeniden

MAKYAJ EĞİTİMİ ALMIŞ

Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın bombacı Miray H.'nin kendisini kamufle edebilmesi için örgüt tarafından makyaj eğitimi verildiği de ortaya çıktı. Terörist Miray H.'nin birlikte fotoğraflar çekildiği bir kişiyle de sevgili görünümü vererek, şüphe çekmemeye çalıştığı belirtildi. Fotoğraflarda yer alan 30 yaşlarındaki kişinin Suriye'deki çatışma bölgelerinde PKK/YPG terör örgütü adına saldırılara katıldığı bildirildi.

ADANA

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Dişlerini çektirdikten sonra öldü, eski eşi isyan etti; Sahte dişçiydi, bu resmen katillik

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dişlerini çektirdikten sonra oluşan apse nedeniyle fenalaşarak yaşamını yitiren Durmuş Ay'ın (39) eski eşi Müjgan Korkmaz, 'seyyar dişçi' olarak tanınan H.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Müjgan Korkmaz, "H.A. isminde sahte bir dişçiydi. Bu insanlık değil. Bu resmen katillik" dedi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, diş hekimi olmadığı, elinde çantayla dolaşıp diş çektiği belirlenen H.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Durmuş Ay, 25 Kasım günü akşam saatlerinde halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü. 15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay'ın diş çekimi sonrası diş apsesi oluştuğu ve boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi acil servisinde müdahale edilen Durmuş Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından kalp masajı uygulandı. Durmuş Ay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SEYYAR DİŞÇİ İDDİASI

Olayın ardından Durmuş Ay'ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi Müjgan Korkmaz, olayla ilgili Serik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Durmuş Ay'ın apseli olan 5 dişinin 'seyyar dişçi' olarak bilinen H.A. tarafından çekildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Serik Cumhuriyet Savcılığı, H.A. hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis, 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan H.A.'yı arama çalışmalarını sürdürüyor.

'AĞRIYORDU ÇEKTİRDİM İŞTE'

Durmuş Ay'ın Mitat (15), Ömer (13) ve Efe (11) adlı 3 çocuğunun annesi olan eski eşi Müjgan Korkmaz, eşinin ölümüyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Müjgan Korkmaz, eşinin dişlerini çektirdiği gün çocuklarını yanına getirdiğini söylerken, Durmuş Ay'ın o anda hasta olduğunu fark ettiğini söyledi. Korkmaz, şöyle konuştu:

"Kan tükürüyordu. 'Ne oldu Durmuş' dedim. O da 'Diş çektirdim' diye cevap verdi. Kime çektirdiğini sorduğumda, 'Seyyar bir arkadaşım var. Çalıştığım dükkana geldi, ona çektirdim' dedi. 'Kaç diş çektirdin' dedim. '5 diş çektirdim' deyince 'Durmuş sen ne yaptın? Kötü görünüyorsun, iyi değilsin. Niye böyle bir şey yaptın?' dedim. O da bana 'Ağrıyordu çektirdim işte' dedi. 'Neden çektirdin?' dediğimde de 'Sorma' diyerek cevap verdi. Bu şekilde bir konuşmamız oldu."

'SAĞ BÖLGESİ KOMPLE SİMSİYAH VE KAN OTURMUŞ ŞEKİLDEYDİ'

Eski eşinin 15 gün boyunca çok kötü olduğunu, bir şey yemediğini ve ağrı kesici kullandığını bildiğini anlatan Müjgan Korkmaz, "Durumu çok kötüydü. Ben gerekenin yapılmasını istiyorum. H.A. isminde sahte bir dişçiydi. Hatta öldüğü gün akşamı 'Çorba yapıp, içireyim' diye evine gitmiştim. Boğazından hiçbir şey geçmediğini söyledi. Evde de elektrik olmadığı için mum ışığında duruyorlardı. Ben fark edemedim ama hastaneye kaldırıldığında gittim yanına, çocuklarımı götürdüm. Başka hastaneye sevk olursa yanında gidecektim. Sağ bölgesi komple simsiyah ve kan oturmuş şekildeydi. Şişti, çok kötüydü" dedi.

'BU ŞEKİLDE NİYE YAPTINIZ?'

Durmuş Ay'ın rahatsızlandığı gün sahte dişçinin de yanında olduğuna değinen Müjgan Korkmaz, "Bunları gördüğümde 'Siz nasıl böyle bir şey yaptınız? 5 tane diş, hem apseli dişi çekmek insanlık değil. Sizin aletleriniz normal diş hekimleri gibi sağlıklı değil. Çünkü enfeksiyon olduğu için bu şekilde niye yaptınız?' diye sorduğumda ise yalanladılar. '2 diş, çektik, biri köktü' diyerek yalanladılar. Ama benim eşimden duyduğum 5 tane diş çektirdiği ve ağzını açamadığı. Devamlı kan tükürüyordu ve durumu kötüydü" diye konuştu.

'ALDIĞI 3 İLAÇ VARDI, ONLAR KAYIP'

Eski eşi Durmuş Ay'ın hastaneye kaldırıldığını akrabalarından duyduğunu anlatan Müjgan Korkmaz, şöyle dedi:

"Doktor 'solunum cihazına takacağız' dedi. Serum verdiler. Daha kötü olmaya başladı. Bilincini kaybetmişti. Beni ve çocuklarını tanımıyordu. Solunum cihazına götürdüler. Doktor o anda 'Hazırlıklı olun' dedi. 'Sevki yapılabilir' demişti, ben ablasına haber verdim. Akrabalarına durumun ciddi olduğunu söyledim. O kargaşada bu şahıs kaçtı. Aldığı 3 ilaç vardı. Onlar kayıp. Emniyete verecektim. Onları bulamadım. Hastaneye götürmüşlerdi. Yok kaybetmiş. Bulamadık."

'BU RESMEN KATİLLİK'

Polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu kaydeden Müjgan Korkmaz, "Çocuklarım yetim kaldı. Cezasını çeksin. Benim çocuklarım gibi başka çocuklar da yetim kalmasın. Adalet yerini bulsun diye ifade verdim. Şikayetçiyim. Neyse cezası çeksin. Çocuklarımı boynu bükük bıraktı. Bu insanlık değil. 5 tane dişi apseliyken çekmesi, insanlığa sığmaz. Bu resmen katillik. Aletler hijyenik değil" dedi.

'GRİ KERPETEN GİBİ BİR ŞEY ÇIKARTTI'

Durmuş Ay'ın küçük oğlu Efe Ay, babasının nasıl dişini çektirdiğini anlattı. Efe Ay, "Bir malzeme çantasıyla geldi. Babamın çalıştığı iş yerinde çantanın içinden gri kerpeten gibi bir şey çıkarttı. Normal bildiğin kerpeten gibiydi ama küçüktü. Onla çekti dişini. Sonra babam ağzını çalkaladı. Ağzı kanamaya başladı. İğne falan vurmadı. Sadece çekti. Ben dışarıya çıkmıştım. Sonra o adam da çıktı, gitti. Babam daha sonra hiçbir şey yememeye başladı" diye konuştu.

Diğer yandan, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla Durmuş Ay'ın mezarının açılarak yeniden otopsi yapılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Eşi Müjgan Korkmaz röportajOğlu Efe röportajDetay

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Platonik aşığının cezaevinden çıkmasından korkan Canısı, sosyal medyada destek istedi

ERZURUM'da çalıştığı markette platonik aşk yaşayan Murat Yıldırım (30) tarafından 3 yerinden bıçaklanan Canısı Toktay (19), saldırganın cezai ehliyetinin tam olmadığı yönünde verilen rapor doğrultusunda tahliye edilmesinden korkarak, sosyal medyadan kendisi için destek istedi. Yarın görülecek 4'üncü duruşma öncesi sosyal medyadan fotoğrafıyla birlikte yayınladığı destek çağrısında, "Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" diyen Toktay, "Sokakta korkarak yürümek istemiyorum" diye konuştu.

Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde geçen yıl 13 Ekim günü yaşanan olay şöyle yaşandı; Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a aşık oldu. Genç kıza, cep telefonundan, "Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? ya benim olursun ya da kara toprağın" şeklinde mesajlar gönderdi. Duygularına karşılık bulamayınca da Toktay'ı rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine işten çıkarıldı.

Olay günü markete bıçakla gelen platonik aşık Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı kolundan tutup, bıçaklamaya başlayan Yıldırım, market çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi. Canısı Toktay, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polise teslim edilen Murat Yıldırım ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Murat Yıldırım hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı bildirildi.

SOSYAL MEDYADAN KAMPANYA BAŞLATTI

Yıldırım'ın 28 Kasım günü(yarın) görülecek duruşmada, rapor doğrultusunda tahliye edilmesinden korkan Canısı Toktay sosyal medyadan 'CansuToktay yalnız yürümesin diye' başlıklı bir kampanya başlatarak, duyarlı vatandaşları kendisine destek vermeye çağırdı.

Toktay, "Olay 23 Ekim 2018 tarihinde gerçekeşti. Aynı işyerinde çalıştığım bana karşı saplantılı olan şahıs tarafından rahatsız edildim. Olaydan bir gün önce işyerimi silahla bastı. Olay günü tekrarden gelip, beni üç yerimden bıçakladı. 28 Kasım'da dördüncü duruşmam görülecek. Şahsın serbest kalma ihtimali var. Sokakta korkarak yürümek istemiyorum. Adaletin benim için sağlancağına inanıyorum. Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Güvenlik kamerası bıçaklanma anı görüntüleri-Canısı Toktay'ın cep telefonu ile bıçaklanma anını göstermesi-Canısı Toktay ile röp -Canısı Toktay'ın sosyal medyadan çağrı yapması -Erzurum Adliye binasından detay

Haber-KameraTurgay İPEK/ ERZURUM,SÜRE: 03.51 BOYUT: 430 MB

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Göcek'teki kaçak yapıların yıkımına erteleme MUĞLA'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'ndeki 4 kaçak yapının yıkımı, sahiplerinin kendilerinin gerçekleştireceğini belirtip, ek süre istemesi üzerine 2 ay için ertelendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Göcek Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 3 bina ile 1 istinat duvarı için bu sabah bölgeye gitti. Yıkıma Gökçeovacık mevkisindeki istinat duvarından başlamak isteyen ekipler, bölgede toplananların tepkisiyle karşılaştı. Yıkımı kendilerinin gerçekleştirmek istediğini söyleyen kişiler, ek süre talep etti. Ek süre kullanmanın yasal hak olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile zabıtalar arasında kısa süreli tartışması çıktı. İki kurum görevlileri de ek süreye ilişkin taahhütnamenin kendileri tarafından düzenlenemeyeceğini belirtince beklemeye geçildi. 2 saatlik bekleyişin ardından ortak taahhütname düzenlenmesi kararlaştırıldı. Buna göre, kaçak yapıların sahiplerine, kendilerinin yıkması için 2 ay ek süre verildi. Yıkım çalışmasını durduran ekipler, mahalleden ayrıldı.

Göcek Mahallesi'ndeki evinin yıkılacak yapılar arasında yer aldığını belirten, evli ve 1 çocuk babası Ramazan Kara (31), engelli olduğunu belirterek, yıkım kararını durdurmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Bölgede imar olmadığı için tapulu arazisine 50 metrekare ev yaptığını anlatan Kara, "Evimi yardımlarla yaptım. Bir bebek daha bekliyoruz. Evim yıkılırsa eşim ve çocuğumla gidecek yerimiz yok. Bu yıkım kararları, deniz gören lüks yapılar için alındı; ancak bizim gibi gidecek yeri olmayan garibanların evinden başlamasını, içime sindiremiyorum. Evimle birlikte yapılan lüks villalar yıkılırsa ben de sesimi çıkarmayacağım. Gönlüm istiyor ki evim yıkılmasın, sokakta kalmayalım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYıkım ekiplerinden görüntüVatandaşlarla görüşen görevlilerin görüntüsüEvi için yıkım kararı alınan Ramazan Kara ile röportaj

Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Kars'ta kar yağışı

KARS'a her yıl 29-30 Ekim'de yağan kar bu yıl gecikmeli geldi. Sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesinde yağan kar akşam saatlerinde Kars şehir merkezinde etkili oldu. Kar yağışı Karslılar kadar turizmcileri de sevindirdi. Karın Kars'a yakıştığını söyleyen turizmciler, "Kar berekettir, kar kazançtır, kar huzurdur" dediler. Yağan kar kısa sürede eridi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Muhabir Bedir Altunok'un anonsu-Kar yağışından genel ve detaylar

-Bir vatandaşın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

Kaynak: DHA