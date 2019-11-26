DHA YURT BÜLTENİ-20

26.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:18

Zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sona erdi (3)

TABURCU EDİLDİLERAksaray'da, açtığı zarftan çıkan tozdan etkilenip, hastaneye kaldırılarak, tedbir amaçlı karantina uygulanan İlyas Köse , eşi Emine Köse , çocukları Nisa Yağmur ve Kadir Nazım Köse ile komşuları Bahtışen Altın, sağlık sorununa rastlanılmayınca taburcu edildi.

Köse ailesinin evindeki mührün ise toz üzerinde yapılan inceleme netleştikten sonra kaldırılacağı belirtildi.

HABER: Erkan ALTUNTAŞ, AKSARAY

======================

Bitlis'te sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Mutki ilçesine kırsalında, "Şehit GK Rıfat Kaya 114" operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında güvenlik güçlerince örgüte ait sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Malzemeler yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Görüntü Dökümü -------------Ele geçirilen malzemelerin imha görüntüler

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

======================

Çayda ölü bulunan iş insanı toprağa verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son olarak arkadaşını cep telefonuyla arayarak 'Beni buradan kurtar' dedikten sonra ertesi gün çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulunan iş insanı Ertuğrul Gazi Yıldız (52), toprağa verildi.Karabük'te demir ve çelik üreten bir haddehanenin sahibi olan Ertuğrul Gazi Yıldız, önceki gün saat 16.00 sıralarında Kastamonu'nun Araç ilçesinde atıl vaziyette devraldığı bir akaryakıt istasyonunu yerinde incelemek için 34 RM 6068 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Akşam saatlerinde Karabük'e geri dönmek için yola çıkan Yıldız, cep telefonundan aradığı arkadaşına 'Beni buradan kurtar' dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yıldız'ın yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı. Ertuğrul Gazi Yıldız'ın Araç Çayı kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdikten sonra otomobiline binip uzaklaştığı tespit edildi. Bölgede yapılan çalışmalar sonrası Yıldız'ın otomobili dün saat 14.00 sıralarında çayda suyun içinde bulundu. Emniyet kemeri takılı olan Yıldız'ın boğularak otomobilinin içerisinde öldüğü belirlendi. Yıldız'ın cesedi otomobille birlikte vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.Evli 2 çocuk babası Ertuğrul Gazi Yıldız'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Karabük Ulu Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, Yıldız ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ertuğrul Gazi Yıldız'ın cenazesi Beşbinevler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü -------------Kılınan cenaze namazı-Cenazenin cenaze aracına taşınması-Ertuğrul Gazi Yıldız'ın resmi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

======================

Hastanenin 4'üncü katından atlayıp intihar etti

Aksaray'da mesane kanseri ve diyaliz tedavisi gördüğü hastanenin 4'üncü katındaki pencereden atlayan Şevket B. (48), yaşamını yitirdi. Şevket B.'nin, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinden bugün dahiliye servisi odasına alındığı belirtildi. Olay, saat 14.00 sıralarında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Bir süredir mesane kanseri ve diyaliz tedavisi gören Şevket B., yoğun bakım ünitesinden dahiliye servisindeki odaya alındıktan sonra, 4'üncü katta bulunan odasının penceresinden atladı. Beton zemine düşen Şevket B., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü ------------Cesetten detayPolisin inceleme yapması Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA

======================

Şahitlik yapan pazarcıyı vuran zanlı yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, şahitlik yapması nedeniyle tutuklanmasına neden olduğu pazarcı Burhan B.'yi tabancayla vurarak, yaralayan Mehmet Eşsiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Soner GÜLEZER, KOCAELİ

Kaynak: DHA