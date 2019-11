DHA YURT BÜLTENİ - 20

25.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:52

Tekirdağ'da, Batı Nil Virüsü can aldı

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan Yüksel Sezgin (57), sinek ısırması sonucu bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor Mustafa Doğan, 2 aydır tedavi altında olan Sezgin'in Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirerek, "Batı Nil Virüsü ülkemize Afrika üzerinden göç eden kuşlarla geliyor, kuşları ısıran sivrisineklerden da insanlara bulaşıyor" dedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan Yüksel Sezgin'i, 2 ay önce sinek ısırdı. Kısa süre sonra fenalaşan Sezgin, yüksek ateş, bilinç kaybı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Kliniği'nde yoğun bakıma alınan Sezgin, 2 ay süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Sezgin, ilçenin Muzuruklu Mahallesi'nde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor Mustafa Doğan, tedavisini üstlendiği Sezgin'in Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Doğan, bu vakaların daha çok Afrika ülkelerinde, zaman zaman da Avrupa ülkelerinde görüldüğünü söyledi. Batı Nil Virüsü'nün Afrika üzerinden göç eden kuşlarla geldiğini, kuşları ısıran sivrisineklerden de insanlara bulaştığını anlatan Doğan, şunları söyledi:

"Batı Nil ateşi vakalarında genelde hastalar, ateş, karın ağrısı, eklem ağrısı, bulantı ve bazen de koma halinde, nöbet, ciltte dökülmeler gibi şikayetlerle başvuruyorlar. Bu şikayetlerle başvuran hastaların genel muayenelerini yapıyoruz. Kan örnekleri, sterelojik incelemesini yapıyoruz. Beyin ve omurilik sıvısı alınıyor. Beyin omurilik sıvısında bu hastalığa ait tanı var mı bunlara bakıyoruz. PCair ve eliza testleri pozitif geldiğinde, Batı Nil Ateşi teşhisi koyuyoruz. Bu Batı Nil Virüsü genelde sivrisinek ısırmasıyla bulaşıyor. Hastaların yüzde 70'inde klinik bulgu olmazken, yüzde 30'unda sıraladığımız şikayetler tespit ediliyor. Yüksel Sezgin de ateş, karın ağrısı, eklem ağrısı, bulantı gibi şikayetlerle geldi. Gerekli değerlendirmeler yapıldı. Klinik örnekleri alındı. Sağlık Bakanlığı ve klinik merkezlerine gerekli incelenmeler için gönderildi. Daha sonra gerekli tetkik ve tedaviler yapıldı. Bu virüse maruz kalan hastaların yaklaşık yüzde 1'inde şiddetli bulgular ortaya çıkmaktadır. Komaya varan ve beyni direk etkileyen belirtiler görülmektedir. Bu bulguların ortaya çıktığı vakaların yüzde 10'u ölümle sonuçlanabiliyor."

'SADECE ÜLKEMİZDE YOK, AVRUPA COĞRAFYASINDA ARTIŞ VAR'

Doğan, virüsün bulaşmasının küresel ısınma sonucu göçmen kuşların göç yollarının değişmesiyle ilişkili olduğunu ifade ederek, "Bu coğrafyadan gelen göçmen kuşları ısıran sivrisineklerin tükürük bezlerine virüs bulaşıyor. Sinekler de insanları ısırınca bu virüs bulaşmış oluyor. Bu vakalara son yıllarda Avrupa coğrafyasında da sık sık rastlanıyor. Bu virüsün tedavi süreci, hastadan hastaya değişiyor. Virüsün net ve spesifik bir tedavisi bulunmadı. Mevcut tedaviler, destekleyici yani kişiyi hayatta tutmaya yönelik ana tedaviler. Solunum, kalp ve kan destekleri uygulanıyor" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Hastaneden detaylar-Ambulanslar detayı-Hastaneye giren çıkan hastalardan detaylar-Doktor Mustafa Doğan ile röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

==========================

Direksiyon başında cep telefonundan video izleyen sürücüye 343 lira ceza

Konya'da direksiyon başında cep telefondun video izleyen ve ismi açıklanmayan yolcu otobüsü şoförüne, 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından toplam 343 lira para cezası uygulandı. Görüntüler, Konya-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsünde kaydedildi. İsmi bilinmeyen otobüs şoförü direksiyon başında cep telefonundan Whatsapp durumlarına baktı, diğer eliyle de kahvesini içti. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda, 100 km hızla seyrederken sürücünün yaptığı bu tehlikeli hareketler bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü belirleyip hakkında 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından toplam 343 lira para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü ------------Sürücünün cep telefonundan video izlemesi -Kahvesini içmesi

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLMİŞTİ24.11.2019 - Haber Kodu : 191124135

Haber: Tolga YANIK KONYA,

==============================

Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı açılış töreni düzenlendi. Üniversitenin kongre merkezinde düzenlenen törene, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra Bolu Valisi Ahmet Ümit, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ÖSYM Başkanı Halis Aygün, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören müzik dinletisi ile devam etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Ahmet Baysal birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından Rektör Alişarlı tarafından Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verilip, cübbe giydirildi.'BU COĞRAFYA ZOR BİR COĞRAFYA'Yıldırım, "Bu bölge bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafya bizim kaderimiz, o halde bu topraklarda biz sadece ülkemizi korumak ve milletimizi her türlü tehditlerden korumakla yükümlü değiliz. Aynı zamanda ait olduğumuz coğrafyanın 1,5 milyar insanın yaşadığı bu bölgeye karşı da sorumluluğumuz var. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif almaktan geri durmuyoruz. Türkiye yakın tarihimizde ilk defa bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili izleyen değil, karar veren konuma gelmiştir. Böyle olmasaydı bir yanda Rusya, bir yanda Amerika'nın olduğu bir bölgede 'evvel Allah biz de varız' dedik. 'Çünkü bu topraklarda sizin hududunuz yok. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Dolayısıyla burada yaşanan gelişmelerin kararını siz veremezsiniz. Burada bir terör kuşağının oluşmasına asla müsaade etmeyiz' dedik ve gereğini yaptık. Milletimizden aldığımız güçle yaptık" dedi.MÜSLÜMAN ÜLKELERİN HİÇBİR TANESİ BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE DAİMİ ÜYE DEĞİLDünyanın artık eski dünya olmadığını vurgulayan Binali Yıldırım, "Şartlar eski şartlar değil ve bugün dünya nüfusunun dörtte biri Müslüman ülkelerden oluşuyor. 57 Müslüman ülke var ve Müslüman ülkelerin hiçbir tanesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üye değil. Bütün kargaşaların, bütün iç savaşların, bütün yönetim zafiyetlerinin ağırlıklı olarak İslam ülkelerinde meydana geliyor olması bir tesadüf müdür? Elbette değildir. Bir yanda mutlak üstünlüğe sahip olan doğal kaynakları, diğer yanda tarihi eski dönemlerinden beri var olan bir haçlı anlayışıyla, İslam ülkeleri ile diğer medeniyetler arasında çatışma bugün iyice su yüzüne çıkmış durumda. Avrupa'da gittikçe yükselen ırkçılık, İslam düşmanlığı ve emperyal hedefler her zaman bizim bölgemizi önemli hale getirmiştir. Bölgemizde sorunların çok daha büyümesine sebep olmuştur." diye konuştu.BİLGİ, İLETİŞİM EZBERLERİ KÖKTEN DEĞİŞECEKYeni bir iletişim çağına geçildiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki kısa bir süre içerisinde, bütün bilgi, iletişimin ezberleri kökten değişecek. Bugün internetin sahibi Amerika. Her türlü bilgi onun önünden geçerek gidiyor. Hoşuna gidenleri alıyor, onu da bir şantaj aracı olarak yeri geldikçe kullanıyor. İşte bu blockchain sistemi bu hükümranlığı da tehdit eden yeni bir alan. Açık alan, herkesin orada olduğu, herkesin paylaştığı, herkesin iş yaptığı bir alana dönüştü."Binali Yıldırım'a konuşmasının ardından hediyeler verildi. Törenin sonunda profesör olmaya hak kazanan akademisyenlere unvan belgeleri verildi.

Görüntü Dökümü------------Yıldırım'a fahri doktora unvanı verilmesi-Yıldırım'ın konuşması-Detaylar

666.2 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

==============================

Marmaris'te kadına şiddete tepki

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için bir araya gelen vatandaşlar, kadına yönelik şiddeti kınadı. Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi, bugün saat 14.00'de, Belediye Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cumhuriyet Kadınları ve CHP'li temsilcilerin destek verdiği etkinliğe, 75 kadın katıldı. 'Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir' yazılı pankart açan kadınlar, 'Ölmek istemiyoruz', 'Hiçbir şiddet karanlıkta kalmayacak' ve 'Asla yalnız yürümeyeceksin' yazılı dövizler de taşıdı. Etkinlikte, şiddete uğraşmış çocuk gelini temsilen gelinlikli bir kadın dikkat çekti. Kadınlar hep bir ağızdan 'Kadına şiddete son' sloganı attı. Etkinlikte konuşan Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı İlkay Gözen, bugün itibariyle ilçede de 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız' adlı platformu kurduklarını belirterek, kadına yapılan şiddete karşı mücadele vereceklerini söyledi. Açıklamanın ardından kadınlar, etkinliği alkışlarla bitirdi.

Görüntü Dökümü-------------Salondan elinde dövizler bulunan kadınlar genel-ayrıntılı görüntü-Çocuk gelin figürlü kadının genel-ayrıntılı görüntüsü-Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı İlkay Gözen açıklaması-CHP Kadın Kolları Başkanı Nurten Erbay konuşması-Kadınların ellerinde dövizlerle toplanıp slogan atarak alkış tutması

(Toplam: 5 dakika 58 saniye-431 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

==============================

Telefonla konuşurken başından vurularak öldürüldü (2)CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Antalya'da, servisçilik yapan Ali Laçin'i, bir eğlence merkezinin önünde tabancayla başından vurarak öldüren Burak Sarıoğlu, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Sarıoğlu ile birlikte gözaltına alınan M.E. ise olayla ilgisi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.Burak Sarıoğlu'nun emekli polis babasının 2 ay önce hayatını kaybettiği, Ali Laçin'i, polisler hakkında olumsuz konuştuğu için eğlence merkezi dışına çağırıp, babasının tabancasıyla öldürdüğü ortaya çıktı.

Haber: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

==============================

Kaynak: DHA