DHA YURT BÜLTENİ-20

Şartlı tahliye ile cezaevinden çıktı, tekrar suç işleyince tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, karıştığı cinayetten 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve şartlı tahliye edilen İ.A. (45) başka bir suç işleyince yakalanıp, cezaevine götürüldü.

Gebze'de, 1996 yılında karıştığı cinayetten yargılanan ve bir süre kaçtıktan sonra yakalanan İ.A. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İ.A., 4,5 yıl sonra şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra başka bir suça karışan İ.A., çıkarıldığı mahkemece 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İl Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, İ.A.'nın Darıca ilçesinde yaşadığını tespit etti. Bugün saat 15.00 sıralarında, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında İ.A.'nın bulunduğu otomobil durduruldu. İ.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından İ.A. şartlı tahliye olması nedeniyle kalan cezasını çekmek üzere cezaevine götürüldü.

Av tüfeğiyle intihar etti Adıyaman'ın Besni ilçesinde Ahmet Melik A. (19), evde yalnızken, başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, ilçeye bağlı Uzukuyu köyünde meydana geldi. Ahmet Melik A., evde kimsenin olmadığı sırada, başına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Silah sesini duyan komşular, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelip, içeri giren ekipler, Ahmet Melik A.'yı kanlar içinde hareketsiz yatarken, buldu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ahmet Melik A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından intihar ettiği anlaşılan Ahmet Melik A.'nın cansız bedeni, Besni Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

Beyninde kist tespit edilen Sıla, Ankara'ya gönderildi Afyonkarahisar'da beyninde kist tespit edilen Sıla Toptaş (11), tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Sandıklı'da ailesiyle oturan Sıla Toptaş, 1 yaşındayken rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. O günden 11 yaşına geldiği bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli illerindeki hastanelerde tedavi gören Sıla Toptaş'ın beyninde kist tespit edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 18 aydır tedavi gören Sıla Toptaş'ın, tedavisinin devamı için Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne gönderilmesi kararlaştırıldı. Sıla Toptaş'ın durumundan haberdar olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in girişimleri sonrası, küçük kız ambulans helikopterle bugün Ankara'ya gönderildi.

'DESTEK VERENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Baba Mustafa Toptaş, kızının beyninde kist olduğu yönünde doktorların teşhis koyduğunu, tedavi için farklı doktorlara gittiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "18 aydır kızım yoğun bakımda sürünüyordu. Yaşadığımız sıkıntılardan haberdar olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in desteğiyle Ankara'ya sevk edildi. Bize destek veren herkesten Allah razı olsun" dedi.

AK Parti Milletvekili Yurdunuseven, Sıla'nın babası Mustafa Toptaş ile görüşerek, kızın sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçtiğini aktaran Yurdunuseven, Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nde Sıla'nın tedavisinin yapılabileceğini öğrendiğini kaydetti. Milletvekili Yurdunuseven, bunun üzerine girişimlerde bulunarak küçük kızın Ankara'ya sevk edilmesini sağladıklarını belirtti.

TED Koleji Erzurum'da temel attı

Türk Eğitim Derneği (TED) 42'nci okulunun temelini Erzurum'da attı. TED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 1967 yılında Erzurum'da açılan TED'in 1974 yılında kapatıldığını belirterek, Erzurum'a olan borçlarını ödemek için geri döndüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesine ait Müceldili Konağı'nda düzenlenen temel atma törenine Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yacızı, Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. TED Koleji'yle ilgili video gösterisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan TED Erzurum Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye genelinde 42'inci okulun Erzurum'da temelinin atılacağını bildirdi. Gözgeç, 2021-2022 eğitim-öğretim sezonunda açılacak olan kampüs okulun okul öncesi, ilk, ortaokul ve devamında lise düzeyinde eğitim vereceğini söyledi.

TÜZÜĞÜMÜZ 91 YIL ÖNCE YAZILMIŞ

TED'in tüzüğünün 91 yıl önce yazıldığını ve kendilerine Türkiye'nin her yerinde okullar kurma görevi verildiğini vurgulayan TED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Çünkü Türkiye'nin her tarafında 1920'lerde devletin sahip olduğu lise sayısı sadece 25. Misyoner okullarıın sayısı ise 500'ün üzerinde. Tüzükte yazdığı gibi Türkiye'nin her tarafında yabancı dilde eğitim veren okullar açılmış. 1967 yılında bugünkü Anıtlar Kurulu'nun olduğu binada Erzurum'da TED kurulmuş. Maalesef bilemediğimiz gerekçeyle 1974 yılında buradaki okul kapanmış. Onur kaynağım olan babama haklarını helal ettirmek için, Erzurum'a olan borcumuzu ödemek için geri döndük" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TED Koleji'nin Erzurum'da açılması sebebiyle yöneticilere teşekkür ederken, yatırımcılara her türlü kolaylığı sağladıklarını anlattı. TED Koleji'nin Erzurum'a gelecek olmasının eğitimde rekabeti artıracağını ifade eden Vali Okay Memiş, "TED Koleji'nin kurumsal kimliği hepimizce. Kolejin Erzurum'da yapılacak olması ve yaklaşık bin öğrenciye eğitm-öğretim faaliyeti verecek olması rekabet getirecek hem kamuda, hem de özel okullarda çok daha iyi, nitelikli bir eğitim ve öğretimi inşallah daha fazlasıyla göreceğiz" dedi.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, TED'in başarısını sürdürebilen bir eğitim kurumu olduğunu belirtti. Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yacızı, eğitim ve sağlıkla ilgili yatırımların temelini atmaktan duyduğu heyecanı ifade ederek, "Erzurum'da Cumhuriyet döneminin en köklü ve özel eğitim kurumu olan TED'in yeniden okul açma töreni daha da heyecanlandırdı. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Konuşmalardan sonra protokol ekrana yansıtılan görüntüler eşliğinde TED Erzurum Koleji'nin kurdelesini kesti, temelini attı.

Bu arada temel atma töreni öncesi davetliler, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu eşliğinde, 1967-1975 yılları arasında Röleve Anıtlar İl Müdürlüğü binası olarak hizmet vermekte olan TED Erzurum Koleji'nin eski binasını gezdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Yahya Oruç (66), ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Yahya Oruç, iddiaya göre dün öğle saatlerinde evinin penceresinden bakarken dengesini kaybederek bahçeye düştü. Oruç, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oruç'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde Yeni Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

