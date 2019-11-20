DHA YURT BÜLTENİ - 20

20.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:57

İntihara kalkıştı, kaymakam ve emniyet müdürü para verince vazgeçti

Bursa'da, inşaat halindeki binanın çatısına çıkan H.İ. (27) intihar girişiminde bulundu. 1 saatlik çabaya karşın çatıdan inmeyen H.İ., Kaymakam ve Emniyet Müdürü'nün kendisine bir miktar para vermesiyle ile ikna oldu.

Olay, öğlenden sonra, Orhangazi ilçesi Tozkoparan Caddesi'nde, inşaat halindeki binada meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen H.İ, inşaatın çatısına çıkıp, atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, H.İ.'nin atlama riskine karşı minder açtı. Polis, itfaiyenin sepetli aracıyla çatıya çıkıp, H.İ.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalara rağmen H.İ. ikna olmadı.

PARAYI ALIP, EL ÖPTÜBir süre sonra olay yerine Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Halis Erdoğan geldi. H.İ.'nin maddi sıkıntı yaşadığını öğrenen Yılmaz ve ve Erdoğan, polise bir miktar para verip, H.İ'ye ulaştırmalarını söyledi. Sepetli itfaiye aracı ile H.İ.'nin yanına çıkan polis, parayı kendisine verdi. Bunun üzerine H.İ. intihardan vazgeçti. İtfaiye ekiplerince indirilen H.İ., Kaymakam Yalçın Yılmaz'ın elini öptü. H.İ, ifadesi alınmak üzere karakolda götürüldü.Öte yandan, olayı izleyen birkaç kişinin intihar girişimini cep telefonu kameralarıyla görüntülemesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü-----------Olay yerinden detaylar-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden detaylar-Polis ekiplerinin itfaiye aracıyla inşaat alanına çıkışından detaylar-Kaymakamla yaşanan diyaloglardan detaylar-Genel detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa),

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Heykellerini öğrencilerin eğitime katkıda bulunmak için bağışladılar

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan öğrencilerin üniversiteye bağışladığı heykeller, geliri üniversite bünyesinde başlatılan 'Bir Öğrenci de Sen Okut' kampanyasına bağışlanmak üzere gerçekleştirilen sergiyle satışa sunuldu. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Melihat Tüzün, 6 Aralık'a kadar açık olan sergiye tüm Edirne halkını davet ederek öğrencilere destek olmaya çağırdı. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, üniversite bünyesinde başlatılan 'Bir Öğrenci de Sen Okut' projesine katkı sağlamak amacıyla örnek bir davranışa imza attı. Fakülte dekanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle, mezun olan öğrencilerin bağışladığı heykeller kampanyaya bağışlanmak üzere satışa sunuldu. Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye salonunda gerçekleştirilen serginin açılışına Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile çok sayıda öğretim üyesiyle öğrenci katıldı. Açılışta konuşan Fakülte Dekanı Prof. Melihat Tüzün, 6 Aralık'a kadar açık olan sergiye tüm Edirne halkını davet ederek öğrencilere destek olmaya çağırdı Eserlerin satışından sağlanacak geliri TÜ Vakfı'nın 2016 yılında başlattığı "Bir öğrenci de sen okut" bağışlayacaklarını ifade eden Prof. Tüzün, "Öğrencinin eseri öğrenciye gitsin, öğrenciye mal olsun. Sanat ve eğitim nasıl iç içe olabilir diye düşünerek böyle bir sergiyi gerçekleştirdik. 6 Aralık'a kadar açık olacak sergimize Edirne halkını ve kamu kurumlarının temsilcilerini de bekliyoruz. En yüksek teklifi veren kişilere bu eserleri sahiplendireceğiz" dedi. TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ercan Yılmaz ise fakülte olarak kampanyaya güzel bir katkı sağlamak istediklerinin altını çizdi. Yılmaz, "Sergideki eserlerin tamamı bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizin öğrencilikleri sırasında burada yaptıkları heykellerden oluşuyor. Öğrencilerimizin çoğu mezuniyetlerinden sonra heykelleri almayarak kurumumuza bağışladılar. Biz de bu heykelleri ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde böyle bir projenin anlamlı olabileceğini düşündük. Dolayısıyla da Bir Öğrenci de Sen Okut projesine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir fikir gelişti. Umarız fakülte olarak bu kampanyaya güzel bir katkımız olur" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Heykellerin sergilendiği fakülte binasından detay-Katılımcıların eserleri incelemesiDekanı Prof. Melihat Tüzün ile röp.-Öğretim görevlisi Ercan Yılmaz ile röp.-Serginin açılması-Sergiyi gezenler-Heykellerden detay

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE, -

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990 uyuşturucu hapla yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Daha önce de uyuşturucu madde ile yakalanan M.O., gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldığı M.O. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.5 yıl önce Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki park halindeki araçta yapılan aramada davulun içinde uyuşturucu madde ele geçirildiği, tutuklanan M.O.'nun cezasını tamamladıktan sonra tahliye edildiği belirtildi.M.O. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü -----------Evrakların emniyetten çıkışıM.O.'nun emniyetten çıkışıM.O.'nun ekip aracına bindirilmesiEkip aracının emniyetin önünden ayrılışıEmniyetten detaylar

1 dakika 31 saniye/

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Otobüsteki 'taciz' iddiasında yanlış anlaşılma olmuş; Şikayetçi olmadılar

İzmit'te, otobüse binen üniversite öğrencisi N.Y.'nin, karşısında oturan kişinin kendisine, "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" dediğini iddia edip, sosyal medyada tepki göstermesi üzerine polis tarafların ifadelerini aldı. Taraflar, karşılıklı yanlış anlama olduğunu dile getirip, birbirinden şikayetçi olmadı.Kartepe ile İzmit Umuttepe arasında sefer yapan belediye halk otobüsünde geçen gün, Üniversite öğrencisi N.Y.'nin iddiasına göre, karşısına oturan yaşlı bir kişinin "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın anbean N.Y. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından, İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis, yaşlı kişinin C.A. (57) olduğunu belirledi. N.Y. ve C.A., Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine gelerek ifade verdi. Ayrı ifade veren iki kişi, birbirlerini yanlış anladıklarını belirtti. N.Y. ve C.A. birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Ayrıca, N.Y. ve C.A.'nın polis merkezine gelmeden önce telefonla görüştükleri, birbirlerini yanlış anladıkları konusunda görüş birliğine vardıkları öğrenildi.

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), -

Kaynak: DHA