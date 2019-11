DHA YURT BÜLTENİ - 20

14.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:46

SAADET ÖĞRETMEN, İNTİHARDAN HEMEN ÖNCE ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEDİ

** Annesine "Öğretmenlik hayatımı bitirdiler, öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak, yaşamına son veren Türkçe öğretmeni Saadet Harmancı'ya (25) okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı. Anne Gönül Harmancı (42) kızının intiharından 10 dakika önce kendisini arayıp, helallik istediğini belirterek, "Bana, öğretmenlik hayatımı bitirdiler, öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' dedi. Kendisine bağırdım, 'Yapma' dedim ama dinletemedim" dedi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Ağılcık köyünde oturan Türkçe öğretmeni Saadet Harmacı, geçen nisan ayında Gaziantep 23 Nisan Mahallesi'ndeki Beykent İmam Hatip Ortaokulu'na atandı. Mayıs ayında stajyer öğretmen olarak göreve başlayan Saadet Harmancı, ailesine, okul müdürü ve yardımcısının sürekli kendisine baskı yaptığını iddia etti. Yakın arkadaşlarına da bu durumdan söz eden Harmancı, okul müdürü ve yardımcısını sık sık kendisine ve diğer stajyer öğretmenlere, "Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı. Sizi bitiririz" diyerek baskı yaptığını söyledi.

ANNESİNİ ARADI HELALLİK İSTEDİ

10 Kasım günü Afyonkarahisar'da oturan annesi Gönül Harmancı'yla 3 kez görüşen Saadet Harmancı, en son 18.00 sıralarında tekrar arayarak helallik istedi. Annesiyle konuştuktan sonra sosyal medyadan veda niteliğinde 4 paylaşım yapan Harmancı, en son saat 21.00 sıralarında mesaj atarak öğrencileri ve arkadaşları ile vedalaştı. 23 Nisan Mahallesi 17 Nolu Cadde'de bulunan bir kafeye gelen Saadet Harmancı, iddiaya göre doktor olduğu öğrenilen nişanlısı C.Ö. ile de telefonla görüştükten sonra saat 21.30 sıralarında 6 katlı binanın en üst katına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Harmancı, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Harmancı, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Gönül Harmancı, saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Saadet Harmancı'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından geçen salı günü memleketi Emirdağ ilçesi Ağılcık köyünde toprağa verildi.

ÖĞRENCİLERİNE DUYGUSAL VEDA

Saadet Harmancı'nın intiharından önce sosyal medya hesabından "Öğrencilerim haklarını helal etsinler. Gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim" paylaşımında bulunduğu belirlendi.

'HER GÜN PAMUK İPLİĞİNE BAĞLISINIZ SÖZÜNDEN BIKTIM USANDIM'

Saadet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda ise "Sevdiğim, seni çok seviyorum. Kendine hani hep söylerdim sen benim doktorumsun, hep öylesin işte, dikkat et kendine. Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim, hep iyi hatırlayın beni, pasta kesmiştik en son, size kırmızı kalpli pastalar bırakıyorum. Diğer öğrencilerime de sözümdü unutmadım, bir gün görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, sizi her zaman seven öğretmeniniz Saadet. Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım" yazdığı görüldü.

MOBBİNG İDDİALARIYA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

MEB, mobbing iddialarıyla ilgili olarak Saadet Harmancı'nın görev yaptığı ortaokulda idari soruşturma başlattı. Mobbing iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi.

'YAPMA DEDİM AMA DİNLETEMEDİM'

Anne Gönül Harmancı okul yönetimi hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Kızının olay günü saat 16.30 sıralarında kendisini arayıp, "Anne hakkını helal et" dediğini belirten anne Harmacı, "Kızım atlamadan 10 dakika önce yine aradı. Bana 'Öğretmenlik hayatımı bitirdiler. Okulda öğrencilerin önünde bana yumruk attılar. Kendisine bağırdım, 'yapma' dedim ama dinletemedim. Yavrum okuldaki baskılardan şikayet ediyordu. Özellikle müdür yardımcısından şikayetçiydi. Sürekli kendisine eziyet ettiğini söylüyordu. Hepsinden şikayetçiyiz" diye konuştu.

Torunu ile aynı ismi taşıyan Babaanne Saadet Harmancı da genç öğretmenin sürekli baskıdan şikayet ettiğini belirtti.

'OKUL İDARESİ KIZIMIZI EZDİ'

Gönül Harmancı'nın halası Derya Harmancı ise yeğeninin nişanlısı Ç.Ö.'nün kendisini arayarak "Saadet hap aldı. Hemen ulaşın" dediğini anlattı. Yeğenini 3 defa aradığını ancak her seferinde meşgule aldığını belirten Harmancı, "Dördüncü aramamda cevap verdi. Bana, 'Hala ben gidiyorum' dedi. Sürekli müdür ve müdür yardımcısının kendisine baskı yaptığını söylüyordu. Müdür ve müdür yardımcısı yeğenime süreki 'Sizin meslek hayatınız burada pamuk ipliğine bağlı' diyormuş. Bunu bize ve arkadaşlarına hep söyledi. Okul idaresi çocuğumuzu ezdi, baskılara dayamadı ve canına kıydı" dedi.

Saadet Harmancı'nın diğer halası Kezban Harmancı ise Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden şikayetçi olacaklarını söyledi. Yeğeninin okulda sürekli baskı gördüğünü, mobbing nedeniyle intihara sürüklendiğini iddia eden Harmancı, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturma açması yeterli değil. Yeğenimin kırmızı reçeteyle satılan ilaç kullandığı iddia ediliyor. Hiçbir hastanede ya da psikiyatri kliniğinde kaydı yok. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın da soruşturma açması lazım. Yeğenim bizimle konuştuktan en az iki saat sonra canına kıydı. Polisin sinyal takibi yapıp yerini belirlemesi gerekirdi. Onlar da görevini yapmadı. Sorumlular hakkında şikayetçi olacağız" diye konuştu.

Kazada savrulan otomobil, gözlükçüye daldı

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir taksi ile bir otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Trafik kazasında, bir otomobil gözlük satışı yapılan bir iş yerine daldı.

Olay, dün gece saatlerinde İnönü Caddesi 682 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 35 GE 0315 plakalı otomobil ile 35 T 6689 plakalı ticari taksi, henüz bilinmeyen bir sebeple kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller, farklı yönlere savruldu. Bir otomobil, bir gözlükçü dükkanının camına çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında, iş yerinin camı kırılırken, otomobilin bir kısmı da dükkanın içine girdi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede biri taksi şoförü olmak üzere 3 kişinin hafif yaralandığı belirlendi. Yararlılar, tedbir amaçlı Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kaza, gözlükçü dükkanının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından savrulan otomobilin dükkanın camına çarparak durabildiği görülüyor. Gözlükçüde maddi hasar meydana gelirken, işletme sahipleri yaklaşık 50 bin TL zararları olduğunu söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Caminin tadilat parasını çalan çocuklar güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA'da 3 çocuk, cemaatin cami tadilatı için biriktirdiği 9 bin 500 lirayı çalıp, kaçtı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam Süleymaniye Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camii'nde meydana geldi. 14 ile 16 yaş arasında 3 çocuk, duvarına tırmanarak girdikleri camiden, cemaatin tadilatı için biriktirdiği 9 bin 500 lira alıp, kaçtı. Camiye gelen müezzin, paranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince hırsızlığın çocuklar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis, kayıplara karışan çocukların kimliklerini tespit edip, yakalama için çalışma başlattı.

Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti (3)GÖK MEDRESE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Üniversitesi'nin Akademik Açılış Yılı programının ardından restorasyonunda sona yaklaşılan tarihi Gök Medrese'de incelemelerde bulundu. Şentop, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan Gök Medrese'de devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şentop'a incelemeleri sırasında Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da eşlik etti. Gök Medrese'deki incelemenin ardından il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektiren Şentop daha sonra hava yoluyla kentten ayrılarak Ankara'ya hareket etti.

Japon uzman Türkiye'deki 'deprem gerçeğini' anlattı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Türkiye'de Deprem Gerçeği' söyleşisinde konuşan Japon Deprem Uzmanı ve Mimar Yoshinori Moriwaki, deprem sayısı bakımından dünyanın 6'ncı sırasında yer alan Türkiye'nin depremde meydana gelen ölü sayısı sıralamasında dünya 3'üncüsü olduğunu belirtip, bu durumun inşa edilen yapıların yetersizliğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi'nde, 'Türkiye'de Deprem Gerçeği' konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Japon Deprem Uzmanı ve Mimar Yoshinori Moriwaki, konuşmacı olarak katıldı. Deprem Uzmanı Moriwaki, Türkiye topraklarının yüzde 97'sinin deprem riski taşıdığını söyledi. Deprem konusunda Türkiye ve Japonya'ya ilişkin kıyaslamalar yapan Moriwaki, yüzölçümü bakımından Türkiye'nin yarısı kadar alana sahip Japonya'nın Türkiye'nin 2 katı nüfusa sahip olduğunu kaydetti. Bu nedenle Japonya'da gökdelen yapmanın zorunluluğuna dikkati çeken Moriwaki, Türkiye'de son yıllarda sayısı hızla artan gökdelenlere ise bir anlam veremediğini söyledi. Moriwaki, dünyada deprem sayısı sıralamasında Japonya'nın 4'üncü, Türkiye'nin ise 6'ncı sırada yer aldığına dikkati çekti. Depremlerdeki ölü sayısı bakımından ise Japonya'nın 7'nci sırada, Türkiye'nin 3'üncü sırada olduğunu vurgulayan Moriwaki, Türkiye açısından son derece olumsuz bu tablonun inşa edilen yapıların yetersizliğinden kaynakladığını kaydetti.

'İNŞAAT MÜHENDİSLERİNE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR'

Depreme hazırlıklı binaların meydana gelecek hasarı yüzde 70'e kadar azaltabildiğini aktaran Moriwaki, "Türkiye'de meydana gelen depremleri incelediğimizde bir binanın tamamen yerle bir olduğunu görürken, hemen bitişiğindeki binanın ayakta kaldığını ve çok az hasar aldığını gözlemliyoruz. Bu da binalardaki yapısal sıkıntıları gözler önüne seriyor. Bu sorunlar inşa sürecinde yetersiz bilginin yanı sıra malzemeden çalınmasından kaynaklanıyor. Binaların sağlam inşasını denetlemede inşaat mühendislerine önemli görevler düşüyor. Yeterli denetimlerden geçmeyen binalar depremde can kaybı açısından büyük risk taşıyor" dedi.

