DHA YURT BÜLTENİ-20

10.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:22

Antalya'da plastik kasa yangını paniği

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasaların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangın, saat 15.00 Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasaların tutuşmasıyla başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki otluk alana da sıçradı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------Yangından görüntüler

ANTALYA

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Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı (2)KASA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasaların tutuşması sonucu yangın, depoya ulaşmadan söndürüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arasöz ve Serik Belediyesi'ne ait su tankeriyle müdahale edilen yangın, maddi hasara yol açtı. Soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Söndürme çalışmaları

ANTALYA

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Büyükkılıç: Erciyes'e 50 bin yabancı turist bekliyoruz

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl Erciyes Kayak Merkezi'ne 50 bin yabancı turist beklediklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, önümüzdeki dönemde Kapadokya'nın giriş noktalarından Soğanlı Vadisi'nde, balon turları yapılacağını da belirtti.Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın'la birlikte Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi ve Güzelöz bölgesinde inceleme yaptıklarını hatırlatarak, bu bölgede balon turları yapılması için gerekli çalışmaların tamamlandığını belirtti. Önümüzdeki yıl turların başlamasının planlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Balon turizmiyle ilgili çalışmalarımız tamamen sonuçlandı. Kapadokya'nın merkezi elbette ki Kayseri'dir. Soğanlı, Erdemli vadisine gittiğinizde bunu görürsünüz. Güzelöz köyüne gittiğinizde Aziz George'nin mensubu olduğu kiliseyi, dini kuruluşların yerlerini görürsünüz. Sultan Sazlığını da barındıran o bölgenin balon turizmiyle izlenmesi görülmesi kayda değer. Bu konuda da uzak doğu yoğun ilgi gösteriyor. Randevu alamayan, balona binemeden ayrılan yüzlerce turistin olduğunu duyuyoruz. Bu potansiyeli neden kullanmayalım? Çok şükür başarılı olundu, her şeyiyle bitti. Balon turizmini yapmak isteyen firmalar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile anlaşmalar yapacaklar ve yararlanacaklar" dedi.'50 BİN YABANCI TURİST BEKLİYORUZ'Erciyes'te kış hazırlıklarının tamamlandığı ifade eden Başkan Büyükkılıç "Otel kapasitelerimiz yetmemeye başladı. Geçen sene itibarıyla 20 bin civarında Polonya, Ukrayna ve Rusya ağırlıklı turist söz konusu iken bu sene 50 bin civarında rakam düşünüyoruz. Kış sezonuyla ilgili acente firmalarının rezervasyonlarını doldurduğu bilgisini aldık. Erciyes'te otel yatırımı açısından arzu ettiğimiz sayıya ulaşamadık. Daha önce arsalarını alan yatırımcıları uyarıyorum. Bu konuda gerekli çalışmalarını hızlandırmalarını istiyorum. Yatırım yapmalarını bekliyorum. Oralar rant amaçlı değil, Erciyes kayak turizmine hizmet odaklı verilmiş arsalardır. Yeni arsa planlayacağız. Yatırım yapmak isteyenlere arsa temin edebileceğimizi söylemek isterim. Şehir merkezinde de otel yatırımlarına ihtiyaç var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın açıklamaları6 bin yıllık kil tabletlerin örneklerinin incelenmesiDiğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, - Süre: 08.30, Boyut: 951 MB

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İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ekiplerin düzenlediği operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kara Nakliyeciler Sitesi'ne ait tır ve kamyon garajında kaçak akaryakıt bulundurulduğunu tespit etti. Adrese yapılan operasyonda, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Doğanlar Mahallesi'nde olayla bağlantısı olduğu belirlenen bir iş yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda, 10 bin 880 litre madeni yağa el konuldu. Olayların şüphelileri A.P, M.P, A.R.S. ve A.K. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİş yerinden görüntüEkiplerden görüntü İZMİR,

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Usta tiyatrocu Özdemir Nutku için hüzünlü tören (2)TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de bir süredir yoğun bakımda olan ve kaldığı hastanede yaşamını yitiren ünlü yazar, yönetmen ve tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku'nun cenazesi, Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Nutku'nun tabutu alkışlar eşliğinde taşınırken, cenaze törenine katılan ailesi, sevdikleri ve sanatçı dostları, gözyaşlarını tutamadı. Tiyatro ustasının cenazesi, ikidide kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBeşikçioğlu Camisi'nden görüntülerTiyatrocunun naaşının taşınması

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Kaynak: DHA