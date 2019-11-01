DHA YURT BÜLTENİ - 20

01.11.2019 18:49

Kamışlı'da binaya Suriye bayrağı asıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karışında bulunan, terör örgütü YPG kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, binaya Suriye bayrağı asıldı.

Terör örgütü YPG mensuplarının sözde karakol olarak kullandığı Kamışlı'daki binaya, Suriye bayrağı asıldığı görüldü. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen binada, rejim ordusuna mensup olduğu sanılan askerlerin bulunduğu gözlendi.

Görüntü Dökümü

---------Terör örgütü YPG'nin bez parçalarıBinaya asılan Suriye bayrağıBinada bekleyen askerlerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin),GÖRÜNTÜ BOYUTU: 213 MB

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Çavuşoğlu: PKK/YPG devleti kurmak istiyorlardı (2)TÜRKAK TOPLANTISINA KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 20'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) Belek'te bir otelde yapılan toplantısına katıldı. TÜRKAK'ın 20 yıl önce kurulmasıyla uygunluk değerlendirme kuruluşlarının uluslararası geçerliliklerinin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "TÜRKAK aradan geçen sürede saygın bir kurum haline geldi. TÜRKAK, Avrupa'da karşılıklı tanınmaya konu olan tüm alanlarda hizmet vermeye başlayan 6 akreditasyon kurumundan birisi oldu. TÜRKAK'ın Avrupa Akreditasyon Birliği ile 2006 yılında yaptığı karşılıklı tanıma anlaşmasıyla, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış kuruluş sayısı 15 farklı sektörde toplam 44'e ulaştı. Artık Türkiye'de üretilen ürünlerin üzerinde 'CE' işareti konulması için yurtdışındaki onaylanmış kuruluşlara gitme ihtiyacı yok" diye konuştu.

Bugün ülkemizde farklı kapsamlarda ve standartlarda deney, kalibrasyon, tıbbi deney yapabilen 1000'in üzerinde akredite laboratuvar olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, "Akreditasyonla birlikte bu laboratuvarlarda çalışan personelin yetkinliği arttı ve en önemlisi testlerin uluslararası kabul görmesi temin edildi. TÜRKAK'ın hem diğer ülkelerdeki akreditasyon kuruluşlarıyla temaslarını hem uluslararası kuruluşlardaki faaliyetlerini yakinen takip ediyorum ve çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum" dedi.

Avrupa Birliği'ne üyeliğin her zaman stratejik bir hedef olduğunu da anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bu süreç kolay olmadı, inişli çıkışlı oldu. Bugün de karşı karşıya olduğumuz oldu tabi. Farkındayız, sizler de farkındasınız. Bu noktada, yani AB noktasında TÜRKAK'ı özellikle Gümrük Birliği ortaklığımız konusunda önemli bir kuruluş olarak görüyoruz. TÜRKAK sayesinde Gümrük Birliği anlaşmasındaki taahhütlerimizden birini daha yerine getirmiş ve ülkemizde üretilen mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının önündeki bir engeli daha kaldırmıştır. Akreditasyon yurtdışı pazarlara açılmamızda itici bir güçtür" diye konuştu.

Son 20 yılda ülke ihracatının 26 milyar dolardan 170 milyar doların üzerine çıktığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu artışta AB pazarına özellikle ürünlerimizi satabilmek için test ve belgelendirme altyapımızın AB standartlarında olması önemli rol oynadı. TÜRKAK, 74'ü uzman ve uzman yardımcısı olmak üzere 148 personeli, 1700 kişiden oluşan denetçi havuzu, yine 1800'e yakın akredite kuruluşu ile ticaretimizi daha hızlı ve daha güvenilir hale getirdi. Akreditasyonun ülkelere ve dünyaya katkısı yalnızca ekonomik değildir. Ekonomiyle sınırlı değildir. Uygunluk değerlendirme faaliyetleri sayesinde ürün ve çevre güvenliği de sağlanmakta, insan sağlığı ve dünya kaynakları da korunmaktadır. Akreditasyon esasen insana, çevreye, ticarete, üretici ve tüketiciye katkılar sunuyor."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANTALYA

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Okulun kazan dairesinde yangın OSMANİYE'de Şehit Mücahit Soydemir İmam Hatip Ortaokulu'nda kazan dairesinde çıkan yangın, korkuya neden oldu.

Rahime Hatun Mahallesi'ndeki Şehit Mücahit Soydemir İmam Hatip Ortaokulu'nun kazan dairesinde, bugün saat 16.00 sularında kalorifer yakıt tankının sökümü için yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. İşçiler, kısa sürede kazan dairesinden çıkarken, sınıflarda kurs gören yaklaşık 40 Suriyeli öğrenci ise tahliye edildi. İhbar üzerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. TEDAŞ görevlileri elektrikleri, doğal gaz ekipleri ise binanın gaz akışını kesti. Kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülen yangın, korkuya neden oldu. Polis, söküm yapan firma çalışanlarının ifadesine başvururken, hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------------------Okulun isminin yazılı olduğu tabelaİtfaiye erleri çalışma yaparkenOkul binası önündeki itfaiye araçlarıOksijen tüpü takarak binaya giren itfaiye eriKazan dairesi havalandırma pencerelerinden müdahaleYangının çıktığı kazan dairesiBodrum katına inen merdivenlerBinadan çıkan itfaiye eriOkula itfaiye araçlarının gelişleriBinadan yükselen dumanlarOkul dışına çıkartılan öğrenciler

BOYUT: 62.5 MB SÜRE: 02'00"Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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'Salda Gölü kenarında betonlaşma olmayacak'

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Burdur'a gelerek, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu. Turan, "Göl kenarında kesinlikle betonlaşma olmayacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Turan, Salda Gölü'nde incelemelerde bulunmak üzere, Burdur'a geldi. Sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle ilk olarak Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret eden Turan, daha sonra Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Turan, gölde yapılacak çalışmaların, STK'lardan ayrı değil tamamen şeffaf olarak onlarla yapılacağını söyledi.

'YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEYECEK'

Bölgede yapılacak uygulamalarda kesinlikle betonlaşma olmayacağını kaydeden Turan, "Sadece sökülebilir, takılabilir yapılar ve halkın gerçek, acil ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış bazı üniteler var. Bunlar tuvalet ve duş gibi şeyler. Bölgede daha önce ulaşılamayan şeyler. Bölgenin florasına baktığınızda daha önce araçlarla girilen alanda şu anda araç kullanımı yok. Alana sadece yaya girilebiliyor. Kış olmasına rağmen bölge yoğun ziyaretçi çekiyor. Bunun tek sebebi burada aldığımız tedbirler. İleriki aşamalarda biyolojik çeşitlilik, yönetim planı çalışmalarında üniversitelerin teknik desteği ve STK'ların iş birliğiyle alınacak kararlar doğrultusunda uygulamalar yapılacak. Herhangi bir yapılaşmaya, betonlaşmaya gidilmeyecek. Bakanlık olarak bunun sözünü veriyoruz. Bu bölge, günübirlik ziyaret için gelen vatandaşların kullanımına hizmet verecek. Günübirlik kullanım dışında herhangi bir yapılaşma söz konusu değil" diye konuştu.

SUYUN KALİTESİ ARTTI

Bölgede daha önce kaçak kullanım, araç trafiği, gelişigüzel çadır kurulumu ve katı atık kirliliği olduğunu anlatan Turan, "Bugün geldiğimiz noktada yapılan su analizlerinde bile Salda Gölü'nün su kalitesinde artış tespit edildi. İçme suyu kalitesi düzeyinde bir kaliteye sahip. Bu geçen yıllarda yapılan analizlere göre iyi bir sonuç. Bu da bizim iyi bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bunlar hep aldığımız tedbirler sayesinde oldu" dedi.

Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Erdem ise Salda Gölü'nün, Türkiye'nin en önemli değerlerinden olduğunu söyledi. Salda Gölü'nün gün geçtikçe daha çok kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Erdem, "Alanın zarar görmemesi için çabalıyoruz. Bizim görevimiz, sorumluluğumuz da bu. Alanın 'Özel Çevre Koruma' alanı ilan edilmesi önemli bir gelişme. Zarar görmemesi için alan yönetim planı ve ziyaretçi yönetim planı yapılmalı. Takipçisi olacağız. Bizden beklenen desteği, katkıyı sonuna kadar vermeye çalışacağız" diye konuştu.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem de Salda Gölü'nün yalnız Türkiye için değil dünya için çok özel alan olduğunu söyledi.

Su Altı Araştırmaları Derneği'nden Özge Kır ise "Umarım bu güzellik gelecek nesillere de kalacak. Bu güzelliğin korunması gerekiyor. Bakanlığımızın da gerekli yardımı desteği gösterdiğini gördük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Salda Gölünden detay-Ümit Turan'ın açıklamaları-STK temsilcilerinin açıklamaları-gölden detay

Mesut MADAN/BURDUR, - =====================

Hakkari'de 50 kişilik personelle kaza tatbikatı

HAKKARİ'de, AFAD, UMKE, 112 Acil Servisi, Polis, Jandarma ve İtfaiye ekiplerinden 50 kişilik personelin katıldığı kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı kaza tatbikatını ekipler, başarıyla tamamladı.

Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 8'inci kilometresinde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD, UMKE, 112 Acil Servisi, Polis, Jandarma ve İtfaiye ekiplerinden 50 kişilik personelin katıldığı 'Afet Planı' programı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği iki araç kafa kafaya çarpıştı. İhbarla başlayan tatbikatta, bölgeye ekipler sevk edildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza yerine ulaşan ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hızla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Serviste hazır bekleyen doktorlar ve sağlık personelleri, gelen yaralılara anında müdahale etti. Tatbikat başarıyla tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Jandarma ekiplerin yol güvenliği almasıAmbulansların olay yerine gelmesiYaralıları araçlardan çıkarılmasıUMKE, İtfaiye, ekiplerinin gelmesiİtfaiye ekiplerinin yangını söndürülmesiGenel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,-

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Kaynak: DHA