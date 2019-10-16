DHA YURT BÜLTENİ-20

16.10.2019 18:44

TERÖRİSTLERİN ATTIĞI HAVAN MERMİSİ OKULA İSABET ETTİ

Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (6)

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın sekizinci gününde teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saat 12.30 sıralarında Suriye'den terör örgütü PYD/YPG'nin attığı havan mermisi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bilekli köyündeki okula isabet etti. Havan mermisi okulun çatısına isabet ederken, kiremitlerin yere düştüğü görüldü. Güvenlik gerekçesiyle tatil edilen okulda öğretmen ve öğrenciler bulunmuyordu.

Havan mermili saldırı sonrası güvenlik güçleri köyde yaşayanların köyü boşaltmalarını istedi. Teröristlerin saldırısının ardından sınırda konuşlu Türk topçuları terör hedeflerini ateş altına aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - Kerim KIRPAÇ/ŞANLIURFA,

=====================

Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor

SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.

Suriye'nin Azez bölgesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------Otobüslerin geçişiAraç yüklü tırların geçişiMühimat yüklü tırların geçişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 418MB

================

Della Miles'ten, Suriye sınırında Mehmetçiğe destek

DÜNYACA ünlü sanatçılara vokalistlik yapan ve Müslüman olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Türk askerine harekatta başarı dileyen Miles, bölgede bir an önce huzurun sağlanması dileğinde bulundu.

Öğleden sonra beraberinde bir grup ile Akçakale'ye gelen Della Miles, Suriye sınırına yakın bir noktada gazetecilere açıklama yaptı. İlgiyle karşılaşan Miles, herkesin sınıra gelerek olayları yerinde görmesini istedi. Yaşananların uzaktan bakıldığı gibi olmadığını anlatan Miles, "İnsanlığı önemseyen herkes buraya gelmeli. İnsani bir görev olarak Türkiye'nin bu harekatı desteklenmeli" dedi.Türk askerine destek veren Miles, "Ben sınır ötesinde kardeşim gibi gördüğüm askerlerin bir an önce harekatı başarıyla tamamlayarak ailelerine kavuşmalarını diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Sanatçı Della Miles Akçakale'ye gelmesiVatandaşlara konuşsan yabancı sanatçı Della MilesGazetecilere açıklama yapan Della Miles Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 846 MB

============

Fabrikadaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

ADIYAMAN'da bir fabrikaya giren 5 hırsız, dalgıç pompasında kullanılan 30 bin TL değerindeki kabloyu çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık olayı, dün akşam Gölbaşı- Adıyaman Karayolu üzerindeki parke imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Gece yarısı fabrikaya giren kimliği belirsiz 5 kişi, dalgıç pompalarında kullanılan makaraya sarılı 30 bin TL değerindeki kabloyu çaldı. Ardından da kaçtı. İşletme sahibi Ü.K.'nin sabah iş yerine gelmesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayıyla ilgili jandarma çalışma başlattı.Hırsızlık olayının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde maskeli 5 kişinin, kablo makarasını sürüyerek, götürmesi yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Hırsızların gelişi-Hırsızların çaldıkları kabloları götürmesi-Hırsızların makarayı sürüklemesi

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 155MB

================

Elindeki sopayla köpeği dövdü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan ağaca zincirle bağlanan bir köpek, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sopayla dövüldü. O anları bir vatandaş cep telefonuyla görüntülerken, başta hayvan severler olmak üzere vatandaşlar tepki gösterdi. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Hallaçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bahçedeki ağaca zincirle bağlanan bir köpek, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sopayla dövüldü. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonunca görüntülendi. Görüntüde, saldırganın sopayla bağlı köpeğin başına ve göğsüne vurması, daha sonra hayvanın yanından uzaklaşması yer aldı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler, başta hayvan severler olmak üzere vatandaşın tepkisini çekti. Polis, saldırganın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKimliği belirsiz kişinin köpeğe sopayla vurması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=====================

Şair ve yazar Bahaettin Karakoç, mezarı başında anıldı

TÜRK edebiyatının 'Beyaz Kartal' ile 'Dede Korkut' lakaplı şair ve yazar Bahaettin Karakoç, ölümünün 1'inci yıl dönümünde Kahramanmaraş'taki mezarı başında anıldı.

Tedavi gördüğü hastanede, 16 Ekim 2018'de hayatını kaybeden Bahaettin Karakoç için Şeyhadil Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi. Programda, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumasının ardından dua edildi. Daha sonra konuşma yapan, Bahaettin Karakoç'un dostlarından, emekli öğretim üyesi Dr. Mustafa Kök, ünlü şairin şiirle yatıp, şiirle kalkan biri olduğunu söyledi. Kök, "Biz onun yakınında 40 yılı aşkın zamandır bulunduk. Ne büyük şeref, benim gibi yanında bulunan bütün arkadaşları ve dostları için. Ondan yararlandık, onun aşkına şahit olduk, ona yardım etmek suretiyle beraber Dolunay Dergisi çıkardık. Dolunay Dergisi mahalli bir ortamda çıkmasına rağmen ulusal ve evrensel planda kabul görmüş değerli bir dergi halinde tarihe geçti" diye konuştu.

Bahaettin Karakoç'un oğlu Oğuz Karakoç ise "Babam gitti, üzüldük. Üzülmemek elde değil ama gördüğünüz gibi onun peşinden giden gençler, dostları, edebiyata gönül veren insanlar burada. Aynı zamanda ilimizin değişik kurumlarında da onunla ilgili çeşitli etkinlikler yapılıyor, anıyorlar. Eserleriyle yaşayacak" dedi.

Öğrencilerden Ökkeş Samet Demir ise Bahaettin Karakoç'un 'Beyaz Dilekçe' isimli şiirini okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kur'an-ı Kerim okunmasıAnmaya katılanlarDua edilmesiMustafa Kök'ün konuşmasıOğuz Karakoç'un konuşmasıÖkkeş Samet Demir'in şiir okumasıBahaettin Karakoç'un fotoğrafları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 593 MB

======================

Kaynak: DHA