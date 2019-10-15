DHA YURT BÜLTENİ-20

15.10.2019 18:04

KIZILAY'DAN, TELABYAD'DAKİ 1500 SURİYELİ AİLEYE YARDIM

Türk Kızılayı tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden arındırılan Telabyad'da bulunan 1500 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu.

Öğle saatlerinde sınırı geçerek Telabyad'a ulaşan Kızılay ekibi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, hijyen malzemesi ve battaniye yardımında bulundu. Kentin farklı semtlerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Kızılay görevlilerine Telabyad'da bulunan siviller ekmeğe ihtiyaç duyduklarını iletti. Bunun üzerine tespit edilen bir fırında ekmek yapılarak ücretsiz dağıtılması için çalışma başlatıldı ve bu doğrultuda Telabyad'a 25 ton un takviyesi yapıldı.

Telabyad sakinleri kendilerini teröristlerden kurtardığı için Türkiye'ye minnettar olduklarını söylerken, yardımdan ötürü de Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Suriye'nin Telabyad ilçesiTürk Kızılay ekiplerinin Suriyelileri yardım dağıtmasıUzun kuyruklarYardım almaya gelen SuriyelilerTelabyad'a gezen vatandaşlarTürk Kızılay TIR'ların gelmesiFırınlarda ekmek alan vatandaşlarGenel detay görüntülerHaber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA

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ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ TACİZ İDDİASIYLA İLGİLİ SENATODAN AÇIKLAMA (2)

ÖĞRENCİLERDEN, TACİZ OLAYINA TEPKİİzmir'de, öğrenci olmadığı halde Ege Üniversitesi Kampüsü'ne giren 34 yaşındaki Aykut Y.'nin, KYK yurdu önünde bir kız öğrenciyi taciz etmesiyle ilgili olarak, 'Demir Leblebi' isimli dergi etrafında bir araya gelerek kadın konulu çalışmalar yapan öğrenciler açıklama yaptı.

Yaşanan olaya tepki gösteren ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yaptıkları çalışmaları rektörlüğe sunabileceklerini belirten öğrenciler, kendilerini kampüste güvende hissetmediklerini söyledi.

Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Beril Varol, daha önce rektörlüğe, öğrencilere, taciz ve saldırı durumlarında neler yapmaları gerektiği yönünde broşür dağıtmak istediklerini bildirdiklerini ancak olumlu bir yanıtla karşılaşmadıklarını iddia etti. Varol, "Biz kampüste yürürken kendimizi güvende hissetmiyoruz. Güvenlik sayısı çok, ancak işlerini yaptıklarını düşünmüyorum" dedi.

Aynı bölümde eğitim gören Ceyda Bostancı da kampüs içindeki bir çok alanın karanlık olduğuna dikkat çekerek, "Son taciz olayının olduğu alan, olayın duyulmasının ardından aydınlatıldı. Rektörlük, tacizcinin bir dakikada yakalandığını söylüyor ancak güvenliklerin 15 dakika sonra geldiğini bizler biliyoruz. Olay, Türkiye'nin gündemine oturunca hassasiyet gösteriliyor, duyulmadığı takdirde ise soruşturma bile açılmıyor" diye konuştu.

'34 YAŞINDA ADAM, KAMPUSE NASIL GİRDİ'Edebiyat Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve 'Mor Çatı' isimli kadın örgütünde çalışmalar yürüten Asya Erdal ise, kütüphaneye giderken kendisini hiç güvende hissetmediğini ifade ederek şöyle konuştu: "Bir çok yerde aydınlatma sistemi yok, ancak sorun bu değil. Zaten kadınlar gündüz vakitleri de tacize uğruyor. Buradaki sorun, 34 yaşında bir adamın kampüsümüze nasıl girebildiği. Bu konu, bizleri, kendimizi güvensiz hissetmeye sürüklüyor. Nitekim, okulda güvenlik personeli yok değil, var. Yeri geldiğinde, öğrenci kartımız olmadığı zaman bizleri bile almıyorlar okula. Bu şahsın nasıl alındığını bizlere açıklamalılar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 3 öğrenciyle röportajEge Üniversitesi kampüsünden detay görüntülerHaber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR, ============================

FOÇA'DA BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULMAK İSTENMESİNE ÇEVRECİ TEPKİSİ

İzmir'in Foça ilçesine bağlı kırsal Ilıpınar Mahallesi'ndeki mevcut cüruf depolama alanı içinde kurulmak istenen Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'ne tepkiler sürüyor. Söz konusu tesisin 2 yıl önce de kurulmak istendiğini ancak açılan davaların kazanılması sonucu yapılamadığını, bugün başka bir isimle ve kurulacağı yerin parseli değiştirilerek yeni bir projeymiş gibi sunulmaya çalışıldığı iddia edilerek açılan davanın bilirkişi incelemesine katılan çevreciler tepkilerini dile getirdi.

Foça'nın Ilıpınar Mahallesi, Gölyüzü mevkiinde, özel şirket tarafından kurulmak istenen Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'nin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle İzmir 6. İdare Mahkemesi'nde, vatandaşlar ve Foça Belediyesi ile İzmir Tabip Odası adına açılan 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir' kararının yürütmesinin durdurulması davası kapsamında bugün bilirkişi incelemesi yapıldı. Söz konusu tesisin yapımına karşı olan aralarında CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel ve Çevre Meclisi üyeleri, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şube Başkanı Ramazan Harmandar ve yönetim kurulu üyeleri, Foça Çevre Platformu (FOÇEP), Foça Forum, Yenifoça Forum, Foça Barış Kadınları Platformları, Türk Tabipler Birliği İzmir Şubesi temsilcileri, Foça'nın başta Ilıpınar olmak üzere çeşitli mahallerinden gelen yaklaşık 100 kişi, sabah saatlerinden itibaren incelemenin yapılacağı alanda toplandı. Kalabalık, 'Zeytinin karası kara is bağladı', 'Biyokütle ölümdür', 'Yenifoçalı yaşamak istiyor', 'Nefes almak istiyoruz', 'Bile bile zehirlemeyin', 'Gaz değil oksijen istiyoruz', 'Cüruf+Biyokütle=Felaket', 'Çocuklarımızın engelsiz doğması için termik santrallere hayır' ve 'Suyuma, havama, toprağıma dokunma' yazılı döviz ve pankart açıp, tesis önünde bilirkişi ve mahkeme heyetini bekledi. Heyetle yapılan görüşme sonucu, açılan davada taraf olan kişi ve kurumlar ile sivil toplum kuruluşları ve platform temsilcileri görüş bildirmek üzere birlikte cüruf depolama alanına girdi.

'CEHENNEM ATIKLARINI YAKACAKLAR'Yapılan incelemenin ardından heyette bulunan avukatlardan Diler Bosut Güven, söz konusu tesisin daha önce başka bir ad ama aynı amaçla yapılmak istenen tesis olduğuna dikkat çekti. Avukat Güven, yapılmak istenen Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'nin Ilıpınar Mahallesi yerleşim yerine 1 kilometre mesafede olduğunu, Aliağa Sanayi Bölgesi ile birlikte kirliliğin kümülatif etkisinin dikkate alınmadığını heyete anlattıklarını söyledi. Avukat Güven, "Şirket temsilcilerince burada anız yakmanın önüne geçilmesi için, mısır ve pamuk gibi ürünlerin saplarının yakılması ve elektrik üretilmesi gibi masum bir bahaneye sığınıyor. Oysaki o cehennem atığı ki gördük ki plastik atıklar vesaire iç içe geçmiş durumda. Bunlar yakıldığında pamuk sapını aşan bir kirlilik tehlikesinin olacağını izah edip, bilirkişilerden raporda bunlara yer vermelerini istedik" dedi.

'ÇED YETMEZ SED İSTİYORUZ'Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent de cüruf deposunun çalışmasının Danıştay tarafından iptal edilmesine rağmen çalışmaya devam ettiğine dikkat çekti. Foça'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer aldığını hatırlatan Levent, kurulmak istenen tesisin Horozgediği, Kozbeyli, Ilıpınar, Yenifoça yerleşim yerlerine çok yakın mesafede olduğuna, etrafta tarım alanlarının bulunduğuna ve çok sayıda vatandaşın bu tarım alanlarında ürettikleriyle geçindiklerini vurguladı. Levent, şöyle devam etti: "Firma temsilcileri hala tehlikesi olmayan atık yakacaklarını, orman ve tarla atıklarını kullanacaklarını iddia ediyor. Yangın tehlikesi olmayacağını ve büyük yatırım yaptıklarını, yaktıklarının cinslerinin bacadan çıkacak dumanla belli olacağını söylediler. İnanmıyoruz, reddettik. ÇED raporunun yanısıra Sağlık Etki Değerlendirme (SED) raporunun da bilirkişi raporunda yer almasını talep ettik."

'KİRLİLİK VE KANSERLER BAKIMINDAN DİLOVASI'NA BENZİYOR'İzmir Tabip Odası temsilcilerinden Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Feride Aksu Tanık hava kirliliği, partikül madde kirliliği ve bölgedeki kanserlerle ilgili olarak görüş ilettiklerini söyledi. Tanık, "Aliağa endüstriyel bölgesi kirlilik ve kanserler açısından Kocaeli Dilovası'na çok benzeyen bir bölge. Dilovası ve burada Türkiye ortalamasının çok üzerinde görülen kanser verilerini ifade ettik. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde konuyla ilgili yapılan bir yüksek lisans tezi var. Bunun da dosyaya intikal ettirilmesi önerimizi ilettik" dedi.

FOÇEP sözcüsü Bahadır Doğutürk ise 2,5 yıl önce burada bir katı atık yakma tesisi projesi olduğunu, açtıkları davayı kazanarak bu dosyayı kapattıklarını, ancak kar hırsı yüzünden aynı bölgede aynı tesislerin defalarca kurulmak istendiğini kaydetti. Doğutürk, söz konusu alana kalıcı bir çözüm getirilmesi gerektiğini söyledi.Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede yapılan inceleme ve bilgilendirilmenin ardından grup olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Cüruf depolama alanı ve çevresinden genel ve detay görüntü-Eylemcilerin taşıdığıpankart ve dövizlerden görüntü-Heyetin tesise giriş ve çıkışından görüntü-İzmir Tabip Odası Temsilcilerinden Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Feride Aksu Tanık'ın konuşması-Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent'in konuşması-Avukat Diler Bosut Güven'in konuşması-Foça Çevre Platformu(FOÇEP) Sözcüsü Bahadır Doğutürk'ün konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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THYATEİRA'DA ROMA CADDESİ SÜTUNLARI AYAĞA KALDIRILIYOR Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Thyateira Antik Kenti'nde yürütülen Roma Caddesi'nin günümüze kazandırılması çalışmaları kapsamında 2'nci etaba geçildi. İlk etapta 5 ayaklı sütun ayağa kaldırıldı. İkinci etapta ise 7 ayaklı sütun ayağa kaldırılacak.

İncil'de, Batı Anadolu'da olduğu anlatılan 7 kiliseden birine de ev sahipliği yapan Thyateria Antik Kenti, Güney Kore başta olmak üzere bir çok ülkeden gelen ziyaretçiyi ağırlıyor. İnanç turizmi açısından Ege Bölgesi'nin önemli noktalarından biri olan Akhisar'daki Thyateria Antik Kenti'nde yer alan sütunlu Roma Caddesi tekrar ayağa kalkıyor. Akhisar Belediyesi tarafından yaptırılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmalar, Uluslararası Tarihi Anıtlar Onarım Kuralları olarak bilinen 'Venedik Tüzüğü'ne göre yapılıyor.

İlk etapta 5 ayaklı sütun ayağa kaldırıldı. İkinci etapta ise 7 ayaklı sütunun ayağa kaldırılması için çalışmalara başlandı.Restoratör Taş Ustası Mehmet Limon, "Thyateira Roma Caddesi, geçen yıl kasım ayında başlayan projenin 1 yıllık süreci vardı. Etap olarak ayrılmıştı. Birinci etabı şimdilik tamamladık. İkinci etabın da malzemeleri geldi. İkinci etap 7 sütundan ve 5 kemerden oluşuyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özgün malzeme mermer olduğu için, bunu temin noktasında biraz zorlanıyoruz. Anıtların onarılmasında, eski ve yeni yapıları birlikte kullanırken, aynı görünümü elde edemiyoruz. Venedik Tüzüğü'ne göre yapılması gerekli, herhangi bir ekleme, mimari kompozisyondan farkı anlaşılmalı ve gününün damgasını taşımalıdır. Hedefimiz en yakın zamanda, hava koşulları el verdiği sürece en kısa vadede tamamlayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.-Antik kentteki mermer sütünlardan görüntü-İkinci etap kapsamında 7 ayaklı sütunun ayağa kaldırılma çalışmalarından görüntü-Restoratör Taş ustası Mehmet Limon ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),

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KÜTAHYA'DA TAHTA ARABALI YARIŞ HEYECANI

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Üzüm Festivali'nde tahta arabalarla yapılan 'bulamuralli' renkli görüntülere sahne oldu.

Muratlı köyünde, 5 yıl aradan sonra tekrarlanan Üzüm Festivali Kayabaşı mevkiinde yapıldı. Türk bayrakları açılan festivalde Suriye'de süren Barış Pınarı Harekatı'na destek verilen festivalde konuşmaların ve folklor gösterilerinin ardından tahta arabalar yarışına geçildi. Yarışa katılan sürücüler ellerinde 'yayalara yol ver, sollama yasağı, dikkat radar, hız yapmak yasaktır, emniyet kemeri kullanalım' yazılı dövizler açtı. Yarışlar öncesi tahta arabalar kontrol edilirken, tekerleri yağlandı. Sürücüler başlama çizgisinden çıkarak birinci olabilmek için büyük çaba gösterdi. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışlar ilgiyle izledi. Festival, Hüseyin Arslan, Ramazan Karaman ve Emel Örgün Konserleri ile sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-Festivalden görüntüler

-Tahta arabalı yarışa hazırlık

-Yarış yapan araçlar

-İzleyen kalabalık

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),

Kaynak: DHA