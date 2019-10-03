Dha yurt bülteni - 20

03.10.2019 23:53

Tokat'a şehit ateşi düştü (2)

CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİ

Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi işlemlerinin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a gönderildi. Şehidin cenazesini havaalanında Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, il protokolü, şehidin Babası Ali Seçgin ile yakınları karşıladı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi, Turhal Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Seçgin'in cenazesi Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde yarın öğle namazı sonrası düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

-Havaalanından görüntü

-Cenazenin getirilişi ve karşılama

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, Abdullah B'nin kullandığı otomobilin çarptığı üniversite öğrencileri Emine Erdurdu ve Cennet Alkan ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Abdullah B'nin kullandığı 26 PY 065 plakalı otomobil, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Emine Erdurdu ile Cennet Alkan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Erdurdu ve Alkan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Emine Erdurdu'nun durumunun ağır olduğu kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücü Abdullah B'yi ifadesi için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ambulanstan detay

Olay yerinden detay

Yerdeki yaralıdan detay

Yaralıya 112 ekipleri müdahale ederken detay

Genel detaylar

Yaralılar ambulansa konarken detay

Otomobilden detay

Olay yerindeki polis ekiplerinden detay

(Cep telefonu görüntüsü)

HABER: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -

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MDOB, 9'uncu Senfoni ile sezonu açtı

MERSİN Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü (MDOB), 2019-2020 sanat sezonunu Ludwig Van Beethoven'ın, ölümsüz eseri 9'uncu Senfoni ile açtı.

MDOB'un sezon açılış konseri, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konseri Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yelişboğaz, ünlü Sümerolog Muzazez İlmiye Çığ, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü soprano Bengi İspir Özdülger ile 1400 sanatsever izledi.

Kapalı gişe gerçekleşen konserde tarihin en büyük bestecileri arasında gösterilen 2020 yılında doğumunun 250'nci yılı kutlamaları kapsamında Ludwig Van Beethoven'ın, ölümsüz eseri 9'uncu Senfoni'si seslendirildi.

Orkestra şefliğini Naci Özgüç'ün yönetimindeki konserde Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra ve koro sanatçılarının yanı sıra İzmir, İstanbul ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri koro sanatçıları sahne aldı. Koro şefliğini Anıl Aydın yaptığı konserde solist olarak Soprano Sevil Erçak Turgut, Mezzo Soprano Nesrin Gönüldağ, Tenor Bülent Bezdüz ve Bas sanatçısı Hasan Berk sahne aldı.

Konser sonunda konuşan MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Özdülger, sanatseverlerin yoğun ilgisi ile muhteşem bir konser gerçekleştirdiklerini belirterek, "Mersin Devlet Opera ve Balesi 9'uncu Senfoni ile 28'inci sanat sezonunu kutladı. MDOB bu yıl bir ilki gerçekleştirdi ve kendi sahnemizin dışında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bu konseri düzenledik. 1462 kişilik bu salonda sanatseverler tarafından dolu olması bizler için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı oldu. Her zaman olduğu gibi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bunun gururla söylüyorum, bu MDOB için bir ilk, bunun devamının geleceğine inancımız sonsuz. Sanatseverlerimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Bölge operası olmamız nedeni ile Gaziantep, Adana ve Hatay'dan konserimize gelen sanatseverler oldu. Bu nedenle de sanatsal etkinliklerimizi toplama, halka sunabilmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyor ve yıldızını beraber parlatıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kültür Merkezinin bina görüntüsü

İçeriye girenler

Fuayeden görüntü

Salondan genel ve detay görüntü

Muzazez İlmiye Çığ'ın görüntüsü

Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muzazez İlmiye Çığ ile konuşurken

Protokolde oturanların görüntüsü

Şefin sahneye gelmesi

Şefin konseri yönetmesi

Orkestradan görüntü

Salondan görüntü

Konserden genel ve detay

Sanatçılar, salonda bulunanları selamlarken

Sanatçıları alkışlayanlar

Süre: 04'12" Boyut: 471 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

Kaynak: DHA