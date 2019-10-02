Dha yurt bülteni - 20

02.10.2019 03:14

ANKARA'DA MÜSTAKİL EVDE YANGIN PANİĞİ

ANKARA'da, müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 10 kişinin tahliye edildiği ev, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Battalgazi Mahallesi 929. Sokak'taki ailenin yaşadığı müstakil evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan 10 kişiyi tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerin çalışması

Yanan evden görüntü

Vatandaşın cep telefonuyla çektiği alevlerden görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER/ ANKARA,

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ELİNE SAPLANAN KORKULUK DEMİRİYLE HASTANEYE KALDIRILDI



SİVAS'ta, aparmanın bahçe duvarından atlayan Nurullah Yıldız'ın (14) eline korkuluk demiri saplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan Yıldız, elinde 20 santimetrelik korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 32'nci Sokak'ta meydana geldi. Nurullah Yıldız, iddiaya göre bir apartmanın bahçe duvarından atlarken sol eline korkuluk demirleri saplandı. Olayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, korkuluk demirini çocuğun elinden çıkaramayınca, demir parmaklıkları kesti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurullah Yıldız, eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik demirle birlikte Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Nurullah Yıldız, eline saplanan demir parmaklığın çıkarılması için ameliyata alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Çıkarılıp götürülmesi

Haber: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

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ADANA'DA 1545 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ 'ASAYİŞ' UYGULAMASI



ADANA Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 1545 polis ile hava destekli asayiş uygulaması yaptı. Özel eğitimli 4 narkotik köpeğinin kullanıldığı 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında gerçekleştirilen denetimlerde aranması olan 17 kişi yakalanırken, 6 kişiye ise 7 bin 330 TL adli para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda il merkezi ve ilçelerde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında 50 noktada sabit önleyici yol kontrolü yapıldı. 1545 polisin görev aldığı uygulamada, helikopter ve drone ile havadan destek verildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Uygulama noktalarını gezip, yapılan çalışmaları denetleyen Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet edip, yapılan çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Uygulamanın Adanalıların huzuru ve güveni için yapıldığını belirten Aktaş, vatandaşların görüşlerini de dinledi.

İl genelinde 50 noktada yapılan sabit önleyici yol uygulamasında, 13 bin 220 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler, aranması olan 17 kişiyi yakaladı, çeşit suçlardan 6 kişiye 7 bin 330 TL adli para cezası kesti. 6 bin 905 aracı durdurup özel eğitimli narkotik köpekleriyle arayan ekipler, 125 araca 90 bin 410 TL para cezası uyguladı, 12 aracı ise trafikten men etti. Uygulama genelinde 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait mermi, 1 adet kesici ve delici alet, 2 adet sopa, 282 gram esrar, 25 adet uyuşturucu hap ve 8 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Uygulama noktasında araçları yönlendiren polis

Uygulama noktasına çekilen aracın aranması

Helikopterden görüntü

Uygulama alanından görüntü

Drone'den görüntü

Drone'yi kontrol eden polislerden görüntü

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın uygulama alınanda vatandaşlar ile sohbet etmesi

Narkotik köpegi araçların aranması

Drone ile uygulama noktasının havadan çekilen görüntüsü

Uygulamada ele geçirilen silahlar ve uyuşturuculardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Kırklareli'de mezarlıkta gömülü 7 aylık bebek cesedi bulundu



KIRKLARELİ'de, cinsel istismara uğrayarak hamile kalan ve evde doğum yapan 14 yaşındaki çocuğa ait 7 aylık bebek, mezarlıkta poşet içinde gömülü bulundu. Olayla ilgili doğum yapan çocuğun annesi A.D. ve cinsel istismar şüphelisi A.C. (18) ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent mezarlığında bir kız çocuğunun cinsel istismar sonucu hamile kalıp, evde doğurduğu 7 aylık kız bebeğin kent mezarlığına gömüldü ihbarını aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızın annesi A.D.'yi gözaltına aldı. A.D. ifadesinde kızının A.C. tarafından cinsel istismara uğrayıp hamile kaldığını ileri sürdü. Hamile kalan kızının evde doğum yaptığını belirten A.D., suçsuz olduğunu iddia ederek, "Ölü bebek kız. Bana böyle anlattılar. Benim bir suçum yok. Benim tek suçum gizlemekti. Bana çok bağırdılar, çok korkuttular" dedi. Polis, kent mezarlığında yaptığı aramada bez parçalarına sarılmış, poşet içinde 7 aylık olduğu tespit edilen kız bebeğinin cesedini buldu.

Savcının mezarlıktaki incelemesinin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili anne A.D. ile kıza cinsel istismarda bulunup hamile bıraktığı iddia edilen A.C. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber: Ali Can ZERAY/ KIRKLARELİ,

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Kaynak: DHA