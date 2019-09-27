Dha yurt bülteni - 20

27.09.2019 03:39

Eşi barışmayı reddedince intihara kalkışan genci, polis ipten aldı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde Sadık Y. (33), boşanma aşamasında olan ve evi terk eden eşi Ş.Y.'nin kaldığı babasının evinin önünde intihar girişiminde bulundu. Eşinin görüşme isteğine olumsuz cevap vermesi üzerine evin önündeki aydınlatma direğine bağladığı ipi boynuna geçirip kendini boşluğa bırakan Sadık Y., olay yerinde bulunan polisler tarafından kurtarıldı.

Olay sabaha karşı saat 03.00 sıralarında İnegöl'ün Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.Y., geçimsizlik nedeniyle eşi Sadık Y.'ye boşanma davası açarak evi terk etti. Babasının evine dönün Ş.Y. ile barışmak isyen Sadık Y., sabaha karşı kayınpederinin evine giderek, eşi ile görüşmek istedi. Eşini görmek ve ikna etmek isteyen Sadık Y., aksi takdirde intihar edeceğini belirterek, elindeki ip ile aydınlatma direğine tırmandı. Bu sırada olay yerine gelen polis, olası bir olaya önlem aldı. Tüm çabalarına rağmen eşini ikna edemeyen Sadık Y., aydınlatma direğine bağladığı ipi boynuna geçirip kendini boşluğa bıraktı.

POLİS İPTEN ALDI

O sırada olay yerinde bulunan polislerden biri boşlukta sallanan Sadık Y.'yi ayaklarından tutup yukarı kaldırdı, diğer polis ise aydınlatma direğine tırmanıp, boynundaki ipi keserek, genç adamı kurtardı. Ölümden dönen Sadık Y., polislere, "Neden beni kurtardınız", diye tepki gösterdi. O sırada evden çıkan eşi Y.Ş. de "Banane" derken, polisler, genç kadını olay yerinden uzaklaştırdı.

CEBİNDEN İNTİHAR MEKTUBU ÇIKTI

İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Sadık Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yapılan incelemede gencin cebinde intihar mektubu bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-İntihar eden adamdan detaylar

-İntihar mektubu görüntüsü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

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Uygur kardeşlerden müzikal komedi gösterisi



ADANA'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında ünlü komedyenler Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleri ve şarkılarını müzikal komedi gösterisi ile yeniden canlandırdı.

Merkez Park Amfi Tiyatro'daki Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin gösterisine Adanalılar ilgi gösterdi. Türk Sineması'nın unutulmaz sahnelerini ve şarkılarını komedi gösterisiyle harmanlayan Uygur kardeşler, izleyenleri kahkahalara boğdu. İzleyicilerin de dahil olduğu interaktif gösteri, yaklaşık 2 saat sürdü. Gösterinin sonunda Uygur kardeşler ve ekibi, izleyenlerin alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin sahne performansı

Gösteriden görüntü

İzleyenler ve sahneden genel görüntü

Uygur kardeşler ekibinin Yeşilçam şarkılarını seslendirmesi

İzleyenlerin alkışlaması

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Kaynak: DHA