Dha yurt bülteni-20

19.09.2019 21:02

Telabyad'da yangın

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telebyad ilçesinde büyük bir yangın çıktı. Akçakale'den görülebilen yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

Türk ve ABD askeri yetkililerinin görev yaptığı merkezin müşterek harekat merkezinin yer aldığı Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlçe merkezinden yükselen alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangın Akçakale'den çıplak gözle görüldü. Paniğe neden olan yangın yapılan müdahale ile yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangının olduğu alan

Alevlerin yükselmesi

Haber-Kamera: Hadi KURT- AKÇAKALE-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

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Yazıcıoğlu'nun yeri 1,5 kilometreye kadar tespit edilmiş (2)

HAKKI ÖZNUR AÇIKLAMA YAPTI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında 'Yazıcıoğlu yaşıyor, ayağı kırık' bilgi notunu dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye göndererek arama çalışmalarını sekteye uğrattığı iddiasıyla Dursun Özmen'in yargılandığı davanın sonunda açıklama yapıldı. Aileler ve parti adına açıklamayı Büyük Birlik Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hakkı Öznur yaptı.

'O DÖNEM GÖREV YAPAN POLİS, ASKER VE BÜROKRATLARI MAHKEMEYE ÇAĞIRIYORUM'

Hakkı Öznur, Yazıcıoğlu davasının örtbas edilmeye çalışıldığını öne sürdü. Bugün görülen duruşmada İsmail Kaya'nın anlattıklarının çok önemli olduğunu ifade eden Öznur, şunları söyledi:

"Bugün mahkemede İsmail Kaya açıkça samimi bir itirafta bulundu. O dönem, baştan beri diyoruz ya sahte delil ürettiler, arama kurtarma çalışmalarını sabote ettiler. Arama kurtarma yoktu, aramama kurtarmamam vardı. Aramdılar, kurtarmadılar, Keş Dağları'nda şehit edilmesini beklediler. İşte bugün bu arama kurtarma çalışmalarının sabote edilmesinde o dönem Maraş istihbaratında görevli olan şube müdür yardımcısı Dursun Özmen'in nasıl bir uydurma, sahte bir delil ürettiğini ve o gün Maraş istihbaratta görevli polisler üzerinde nasıl kumpas kurduğunu bugün açıkça İsmail Kaya mahkemede itiraf etti. İşte bugün Maraş istihbaratı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda açıkça kumpas kurulmuştur. Orada çok gizli, çok alçakça kirli ve karanlık bir oyun tezgahlanmıştır. Maraş istihbaratında görevli bu Dursun Özmen denen elemanının hazırladığı bilgi notunun İstihbarat Daire Başkanlığı'nın ve diğerlerinin de bilgisi dahilinde olduğu bugün açıkça ortaya çıkmıştır. Ben o dönem Kahramanmaraş'ta, Kayseri'de, Ankara'da görev yapan asker, polis, bürokratları, namuslu, dürüst vatan evlatlarını mahkemeye çağırıyorum. Gelin İsmail Kaya gibi mahkemede konuşun. Mahkemelere gerçekleri anlatın, milletimiz sizden gerçekleri öğrenmek istiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliye nünde kalabalık

Gülefer Yazıcıoğlu

Yazıcıoğlu'nun fotoğrafını taşıyan çocuk

Adliye önünden detay

Hakkı Öznur'un açıklama yapması

Genel ve detay görüntüler

KAHRAMANMARAŞ

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Kültür, Sanat ve Tarım Festivali renkli görüntülerle başladı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen Kültür, Sanat ve Tarım Festivali' renkli görüntülerle başladı. Uzunköprü'den Çanakkale Savaşı'na giden 15'nci Hava Bölüğü'nü temsil eden gençlerin askeri kıyafetle yürüyüşü büyük ilgi gördü.

Uzunköprü Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Kültür, Sanat ve Tarım Festivali, kalabalık kortejin yürüyüşü ile başladı. Festivale CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Bulgaristan Konsolosu Andon Andonov ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na Belediye Başkanı Özlem Becan'ın çelenk sunumu ile başlayan festival konuşmaların ardından kortej oluşturup Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Gazi Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşte sırasında kalabalığa vatandaş büyük bir coşkuyla alkışlayarak cep telefonu kameralarıyla korteji görüntüledi. Kortejde sivil toplum örgütleri ve dernekler doğa ve çevre bilinci yazılı dövizler taşındı. Bazı çizgi film kahramanlarının kostümlerinin yürüdüğü kortejde renkli görüntüler yaşandı.

ÇANAKKALE'DE ŞEHİT OLAN ATALARINI ANDILAR

Kortejde en çok dikkat çeken ise 1915 yılında Uzunköprü'den Çanakkale Savaşı'na katılan 15'nci Hava Alayı'nı temsilen çocukların asker kıyafetiyle yürümesi oldu. Çocuklar, ellerinde 15'nci Hava Bölüğü askeri kıyafeti ve bölük flaması ile yürürken, kızların da askeri subay kıyafetiyle yürümeleri büyük ilgi gördü.

Kültür, Sanat ve Tarım Festivali, açılan stantlarda değişik etkinlikler ve konserlerle 4 gün sürecek.

Görüntü Dökümü:

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Kalabalık kortej

Kortejin ilerlemesi

Ateş gösterisi

Asker kıyafetli çocukların yürümesi

Protokol ilerlemesi

Kostüm ile yürüyenler

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ,(Edirne)

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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldı



MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin Hakem Kurulu'ndan geçmiş olabileceğini; ancak memurların vicdanını geçemediğini ve sınıfta kaldığını söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Kırıkkale Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yalçın, kamu görevlileri olarak yeni bir süreci geride bıraktıklarını ve 5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin mutabakatsızlıkla sonuçlandığını bildirdi. Yalçın, "2020-2021 için 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 2 milyon 100 bin memur emeklisi olmak üzere 5,5 milyona yakın insanın, 20 milyonu bulan kitlenin, toplumun dörtte birini oluşturan nüfusun milli gelirden alacağı payı belirlemek için yoğun bir trafik, gayret ve mücadele süreciydi. Mutabakatsızlıkla sonuçlandı. Kamu İşveren Heyeti'nin 2 yıl için bize öngördüğü yüzde 14'lük zam oranını kabul etmemiz mümkün değildi. Buna tepki verdik. Rakam yükseltilmeyince ve kamu işveren süreci bu şekilde sonuçlandırınca da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na konuyu taşıdık ve hakemin bu konuda hakemlik yapmasını istedik. Üzülerek ifade edelim ki Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ismi de artık değişmeli. 'Kamu İşvereni Hakem Kurulu' şeklinde bir tablo ortaya çıktı. Yüzde 14'lük zammı onaylayan, yeterli gören bir çerçeve üretildi." dedi.

Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin hakem kurulundan geçmiş olabileceğini; ancak memurların vicdanını geçemediğini ve sınıfta kaldığını savundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Antik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' Kaş'a demir attı

ALMAN Arkeolog Dr. Görlitz tarafından tasarlanan ve antik dönemin gemicilik teknikleriyle tamamen kamıştan inşa edilen 'Abora-IV' adlı gemi, Antalya'da Kaş Limanı'na demir attı. Abora-IV, kalıcı olarak Patara Antik Limanı'nda sergilenecek.

Alman Arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından 1993'te Nübye Çölü'ndeki kazılarda rastladığı antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarlanan ve Bolivya'dan getirilen özel kamıştan yapılan antik gemi replikası 'Abora-IV', Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 1 Ağustos'ta denize indirildi. 14 metre uzunluğunda, Almanya, Bolivya, Bulgaristan, Hollanda, Rusya ve ABD'den yolculuğa katılan 12 kişilik mürettebatı bulunan ve 2 bin yıl önceki denizcilik yöntemleriyle, 'Barış ve Uluslararası Anlayış İçin Yelken Açmak' sloganıyla Karadeniz'den Akdeniz'e yol alan gemi, bugün saat 17.00'da yolculuğunu tamamladı.

Kaş Limanı'na demirleyen gemi, törenle karşılandı. Gemiyi, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Dışişleri Bakanlığı AB Dairesi Başkanı Nuray İnönmert, Kaş Belediye Başkanı AK Parti'li Mutlu Ulutaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Feridun Mert, vatandaşlar ve yabancı turistler karşıladı.

KALICI OLARAK PATARA LİMANI'NDA

Kaptan ve personelinin çiçekle karşılandığı Abora- IV, kalıcı olarak Kaş ilçesindeki Patara Antik Limanı'nda sergilenecek. Geminin kaptanı Dr. Dominique Görlitz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önce İstanbul'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den de Ege'ye açıldık, ikinci gelişimiz Türkiye'ye. Şu anda çok mutluyuz, büyük bir rüya gerçekleşmiş oldu. Katkılarından dolayı Dışişleri Bakanına teşekkür ediyoruz. Yolculukta çok sert rüzgarlarla da karşılaştık, çok sakin günler de oldu. Hiç yerimizden kıpırdayamayacağımız kadar rüzgarsız günler de oldu, çok sert rüzgarlarla lodosun açıklarına güneye doğru sürüklendiğimiz de oldu. Bir an başaramayacağız, buraya ulaşamayacağımızı düşünüyorduk, sonunda Kaş'a geldik. Sadece arkeologlar için değil, bütün gelecek için büyük bir onur olacaktır. Çünkü Varna'da Bulgaristan'da yapılan geminin kalıcı olarak Türkiye'de Patara'da sergilenmesi bizim için büyük bir onurdur. Çünkü gemicilik o 2 bin yıl öncesinde denizcilerin yöntemleriyle yapıldı. Bu da Patara'nın o dönemlerdeki antik limanın önemini işaret eden bir husus olarak Patara'da bundan sonra devam edecektir" dedi.

Prof. Dr. Havva İşkan Işık da "Çok sevinçliyim, bu kadar önemli bir arkeoloji projesinin Patara'da nihayetleniyor olması benim için kıvanç konusu oldu. Bilimsel açıdan, denizcilik tarihi açısından bu gemi ve Patara Limanı, Likya'nın dünyaya açılan kapısıdır. En büyük limanlardan bir tanesidir. Çok yakıştı. Pek çok kişi bu gemiyi ve Patara'yı bu nedenle izlemeye gelir" diye konuştu.

"Abora-IV" ile yolculuk, asırlar önce Mısır'dan yola çıkan kamış gemilerin Karadeniz'i geçerek Tuna Nehri'ne kadar uzanan bir ticaret hattını kullandıklarını ve dönemin teknik gelişmişlik seviyesinin bunun için yeterli olduğunu kanıtlamayı amaçlıyordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gemini gelişi

Geminin yol alışı

Limana girişi

Gemiden görüntü

Kalabalığın alkışlaması

Kaptana ve diğerlerine çiçek verilmesi

Röp: Geminin kaptanı Dr. Dominique Görlitz

Röp: Prof. Dr. Havva İşkan Işık

Haber- Kamera: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

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Kaynak: DHA