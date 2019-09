Dha yurt bülteni - 20

18.09.2019 22:56

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ölürken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Avanos ilçesi Topaklı köyünde meydana gelen trafik kazasında Musa Kaan Sarıaslan idaresindeki 07 SZ 499 plakalı otomobil ile Necip Kılıç hakimiyetindeki 06 EV 5417 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile Gülhan Bahar olay yerinde hayatını kaybederken, Güler Ulusoy ve Sibel Durna ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Güler Ulusoy ile Sibel Durna'yı ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Olay yerinde hayatlarını kaybeden Musa Kaan Sarıaslan, Necip Kılıç ve Gülhan Bahar otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ NEVŞEHİR

İşitme engelli ve otizmli genç okulda darp edildi iddiası

ANTALYA'da, işitme engelli ve otizmli oğlu B.E.'nin (23) eğitim gördüğü okulda öğretmeni tarafından darp edildiğini iddia eden Bahar E., okul yönetiminden şikayetçi oldu. Öğretmen Mehmet E. ise öğrencinin kendisine saldırdığını, olayın da güvenlik kameralarına yansıdığını söyledi.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki hizmet veren bir eğitim merkezine giden işitme engelli ve otizmli B.E'nin çenesinde yarık, kolunda şişlik ve boynunda tırnak izleri gören anne Bahar E., oğlunu hastaneye götürdü. Bileğinde çatlak da olduğu tespit edilen B.E, tedavinin ardından taburcu edildi.

Anne Bahar B., oğlunun okulda darp edildiğini iddia ederek polise şikayetçi oldu. Bahar E, yaptığı açıklamada, okul müdürünün kendisini arayarak oğlunun düşme sonucu çenesinden küçük bir yara aldığını, okuldaki hemşirenin gerekli tedaviyi yaptığını söylediğini belirtti. Akşam saatlerinde eve gelen oğlunun ağrıdan dolayı sürekli ağlaması üzerine hastaneye gittiklerini belirten Bahar E, "Çocuğun boynunda tırnak izleri, çenesinde yara ve kolunda şişlik vardı. Hastaneye götürdük. Röntgende bileğinde çatlak olduğu, çenesinde iki santimlik açılma olduğu söylendi. Yedi saatlik zaman geçtiğini söyleyince yaraya dikiş atmadılar, tetanoz iğnesi yaptılar. Gerekli tedavinin ardından da bizi eve gönderdiler. Hastaneden aldığımız raporun ardından şikayetçi oldum. Çocuğumun darp edildiğini düşünüyorum. Boynundaki tırnak izleri de darp edildiğini gösteriyor" dedi.

'ÖĞRENCİ BANA SALDIRDI'

Okulun öğretmenlerinden Mehmet E. ise darp iddialarının doğru olmadığını aksine öğrencinin kendisini darp ettiğini söyledi.

B.E'nin sabah saatlerinde servisle okula geldiğini, kriz geçirmesi üzerine derse girmeyerek bahçede yürümeye başladığını belirtti. Öğrencisini sakinleştirmek ve derse götürmek için konuşmaya çalıştığını anlatan Mehmet E., "Bu sırada B.E. bana saldırmaya başladı. Bana defalarca yumruk attı. Saldırıyı gören diğer öğretmen ve okulun idarecileri bahçeye geldi. B.E. panik yapıp koşarak kaçmaya başladı. Merdivenlere takılarak düştü. Düşmenin etkisiyle çenesinden yaralandı. Okulda görevli hemşire tarafından tedavisi yapıldı. Tedavinin ardından derse girmek istemeyen B.E. okulun bahçesinde tekrar dolaşmaya başladı. Müdürümüz aileyi arayıp bilgi verdi. Hastaneye gidip darp raporu aldım. Olayı her açıdan gören güvenlik kamerası görüntüleri var. Polis merkezinde ifade verdim. Görüntüleri ve darp raporunu da polis merkezine verdim" dedi.

'DÜŞEREK YARALANDI'

Okul Müdürü İlhan Gemalmaz da iddialarının doğru olmadığını, olayın öğrencinin öğretmenine saldırması sonucu yaşandığını belirterek, "Arbede sırasında öğrencimizin ayağı kayarak düşüyor. Yaralanma bu sırada gerçekleşti. Olayla ilgili tutanak tutuldu. Tüm olay da kamera kayıtlarında yer alıyor. Kayıtları da polise verdik" diye konuştu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Diğer yandan B.E.'nin öğretmeni Mehmet E.'ye saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.E.'nin kendisiyle konuşmaya çalışan öğretmeni Mehmet E.'ye yumruk attığı yer alıyor.

Malkara'daki orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını havadan söndürme helikopteri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, 200 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.

Malkara'nın kırsal Güneşli Mahallesi Karatepe Mevkii'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Malkara Orman İşletme Şefliği ile Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan bir söndürme helikopteri, karadan araröz, iş makineleri, orman işçileri ile müdahale edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 200 dönüm ormanlık alanda bulunan ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Ayağında çivili tahta ile hastaneye kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ümit K. (26), evinin bahçesinde üzerinde çivi bulunan tahtaya bastı. Yaralanan Ümit K., ayağındaki çivili tahta ile hastaneye kaldırıldı.

Olay İnegöl'ün Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde gezinen Ümit K., üzerinde çivi bulunan tahtanın üzerinde bastı. Tahta üzerindeki çivi, gencin ayakkabısını delip sol ayağına saplandı. Acı içinde kıvranan gencin yardımına koşan ailesi, çivileri çıkaramayınca, otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Operasyonla ayağındaki çivi çıkarılan Ümit K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Bursa'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünü8n kontrolünden çıkarak taklalar atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Bursa-İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Emircan Hakandal (18) yönetimindeki 16 AAN 463 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıktı. Orta refüj üzerinde yaklaşık 50 metre sürüklenen araç taklalar atarak ters durdu. Kaza sonucunda sürücü ile yanında bulunan ağabeyi Gencer Hakandal (19) yaralandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

