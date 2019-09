Dha yurt bülteni - 20

14.09.2019 21:54

İrem'in katil zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı

ESKİŞEHİR'de İrem Ayrancı'yı(30), evinde bıçaklayarak, öldürdükten sonra cep telefonunu alıp kaçan şüpheli Afganistan uyruklu İzzetullah E.(23), saklandığı kulübede yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı 'kasten öldürme ve yağma' suçlarından tutuklandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan İrem Ayrancı'dan bir süredir haber alamayan yakınları, dün polis ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açıp girdikleri evde genç kadını, bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Hemen harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Evde yapılan araştırmada genç kadının cep telefonunun olmadığı fark edildi. Cep telefonunun izini süren polis, şüphelinin Afganistan uyruklu İzzetullah E. olduğunu belirledi.

'PİŞMANIM'

Çobanlık yaptığı öğrenilen İzzetullah E., Emirler Mahallesi'nde saklandığı kulübede yakalanarak, gözaltına alındı. İlk sorgusunda cinayeti itiraf eden katil zanlısı, işlemlerinin ardından elleri kelepçeli halde adliyeye sevk edildi. İzzetullah E. adliye girişinde, gazetecilerin sorusu üzerine 'pişmanım' dedi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Afganistan uyruklu İzzetullah E., 'kasten öldürme ve yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Ceviz ağacından düşen kişi için ekipler seferber oldu

BİNGÖL'de, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Nihat Dursun'u (48) kurtarmak için AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık görevlileri seferber oldu.

Olay, öğleden sonra Bilaloğlu köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinden Nihat Dursun, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dursun'un düştüğü yere ulaşmak için AFAD ekipleri, Kadran deresinde yürüyerek ulaşabildi. AFAD ekiplerince sedyeye alınan Dursun, olay yerindeki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Düzce'de 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Onur Ozan Önal idaresindeki 34 TM 6184 plakalı otomobil, Sebahattin Gülşen idaresindeki 34 AJ 8002 plakalı otomobille çarpıştı. Recep Durgun idaresindeki 34 LV 3461 plakalı otomobil duramayarak 34 TM 6184 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Nalan Önal (36) ile kaza yapan otomobile çarpan otomobil içinde bulunan Pamuk Taşyürek (70) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Pamuk Taşyürek ambulansa götürülürken ağıtlar yaktı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mantolama iskelesi çöktü, işçiler canını zor kurtardı

RİZE'de dış cephe mantolaması tamamlanan 13 katlı binanın iskelesi, söküm çalışması sırasında çöktü. İskelenin ilk katındaki 2 işçi, çökme sırasında atlayarak son anda kurtulurken, iskelenin çökme anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Mermerdelen Mahallesi'nde meydana geldi. 13 katlı binanın dış cephe mantolamasının tamamlayan Nedim S. (26) ve Selim İ. (20), iskelenin demir aksamlarını sökmeye başladı. Çalışmalarda giriş katındaki son parçalarının söküldüğü sırada iskele aniden büyük bir gürültüyle yıkıldı. İskelenin çöktüğü sırada 2 işçi, son anda zemine atlayarak kurtuldu. İskelenin altında kalmaktan son anda kurtulan işçiler, hafif yaralandı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan iskelenin çökme anı da binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iskelenin aniden çöktüğü, 2 işçinin de atlayarak iskelenin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Zonguldak'ta inşaat işçileri ile esnaf arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde inşaat işçileri ile elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi Manavgat Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın inşaatında çalışan işçiler ile yan binanın altında bulunan elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında elektrik malzemeleriyle ilgili tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, iki taraf birbirine girdi. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan elektrik firması sahipleri Serkan D. ve Volkan D., Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, işçilerden Mezher C., Recep C. ve Halim C. ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Sokaktaki kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı, tarafları ayırmak için bir kişinin havaya ateş açtığı görüldü. Meydan savaşına dönen kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, 4 fabrika işçisi temizlik yaparken kimyasal maddelerin reaksiyonu nedeniyle etkilendi. Önlem olarak hastanenin acil servisine girişler durdurulurken, işçiler tedavi altına alındı.

Karamürsel'de bir fabrikada çalışan işçiler temizlik yaparken kimyasal maddelerin reaksiyonu sonucu etkilendi. Kimyasal maddeden etkilenen 4 işçi Karamürsel Devlet Hastanesi'ne getirildi. 4 kişiye müdahalede bulunulurken, önlem olarak hastanenin acil servisine girişler durduruldu.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yaptığı açıklamada, "Bir fabrikada kimyasal temizlik yapılırken, iki ürünün reaksiyona girmesi sonucu 4 kişi bu maddeyi soludukları için Karamürsel Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada gerekli tıbbi tedavi yapılıyor. Buradaki tedavi tamamlandıktan sonra ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilecekler. Sağlık durumları iyi. İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde KBRN ünitesinde izolasyona alınacaklar." dedi.

Kaynak: DHA