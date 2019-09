Dha yurt bülteni - 20

13.09.2019 23:47

Osmaniye HDP il ve ilçe binasında arama: 1 gözaltı (EK GÖRÜMTÜ DÖKÜMÜYLE)

Kıbrıscık'ta orman yangını



BOLU'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Alanhimmetler köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektarlık bölüm zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alanhimmetler köyünde ormanlık alanda çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Bolu, Kıbrıscık, Ankara itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle müdahale edildi. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektarlık otlarla kaplı alan zarar gördü. Bazı ağaçlar da yangında kısmen zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çarptığı kadının başından ayrılmadı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü, yerde yatan kadının başından biran olsun ayrılmayarak ambulansın gelmesini bekledi.

Olay, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. İsa Ç. yönetimindeki 06 BD 1592 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar A.'ya(54) çarptı. Otomobil sürücüsü İsa Ç., yerde yatan kadının başını dizlerinin üzerine alarak ambulansın gelmesini bekledi. Yaşar A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

Sürücü İsa Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşar A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tedavi edilen caretta carettalar, yeniden denizle buluştu

MERSİN'de, açık denizde çeşitli tarihlerde yaralı halde bulunan 4 caretta caretta,Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'ndeki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden Akdeniz'in mavi sularına bırakıldı.

Caretta carettaları denize bırakılması nedeni ile Kazanlı Mahallesi'nde düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Tarım Orman Bakanlığı 7'nci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılıçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak söz alan Tarım Orman Bakanlığı 7'nci Bölge Müdürü Kılıçer, Türkiye'de uluslararası öneme sahip 21 yuvalama kumsalından 4'ünün Mersin'de bulunduğunu belirterek, "Göçmen olan bu hayvanlar, her yıl 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında ülkemiz kumsalların gelerek yumurta bırakmaktadır. Yuvalama sezonu bolunca bu alanlarda elemanlarımızca koruma ve takip çalışmaları yapılmaktadır. Bu yıl 200 bin yumurtadan çıkarak Mersin kıyılarından denizle buluşmuştur" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, caretta caretta yuvalarının korunması için yoğun bir çaba harcadıklarını ifade ederek, "Her yıl mayıs ayında eylül ayında kadar devam eden bu göç serüveni Allah'ın bir hikmetidir. Koruma altındaki kaplumbağalara için Valiliğimizin de desteği ile Türkiye'nin dikkatini buraya çekmek istiyoruz. Burada gelen iki tür için Mersin'i ve Türkiye'yi bilinçlendirerek, bu yok oluşa dur dememiz gerek" diye konuştu.

Vali Su da, doğal hayatın sağlıklı devam etmesi için ekosistemin devamlılığının önemli olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Hem kendi sağlığımız,hem dünya üzerinde yaşayan canlıların sağlığı; bitki,hayvan, her tür canlının ve insanlar olarak bizlerin sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi için dünyadaki ekosistemin de sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunun için ülkeler değişik çalışmalar yapıyor. Ülkemizde de devletimiz, hükümetimiz bu anlamda da çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bizde ilimiz bazında bu çalışmaları sürdürüyoruz"

Mersin'in, deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Su, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde bugüne kadar 35 kaplumbağanın tedavi edilerek, doğal yaşam alanlarına bırakıldığını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından uzun süre tedavi görerek sağlığına kavuşan 4 caretta caretta, denize bırakılarak Akdeniz'in mavi suları ile buluşturuldu.

