Dha yurt bülteni-20

10.09.2019 17:51

Polisten kaçan zanlı, drone ile yeri tespit edilerek yakalandı

Ankara'da hırsızlık olayına karışan ve Hatay'a götürülürken Aksaray'da bir dinlenme tesisinde polis ekiplerinden kaçan Suriye uyruklu şüpheli Muhammed Mudakka, drone ile yerinin tespit erildiği ayçiçeği tarlasında yakalandı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan hakkında arama kararı bulunan Suriye uyruklu Muhammed Mudakka'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, Muhammed Mudakka'yı Hatay'da bulunan mülteci kampına götürdükleri sırada, Aksaray'da bir dinlenme tesisinde mola verdi. Tuvalete gideceğini söyleyen Muhammed Mudakka, bu sırada ortadan kayboldu. İhbar üzerine Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 200 polis çalışma başlattı. Görgü tanıklarının şüphelinin ayçiçeği tarlasına girdiğini söylemesi üzerine, polis drone kullanarak geniş çapta arama yaptı. Şüpheli Muhammed Mudakka, tarlaların birinde yaklanarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Yaklaşık 200 polisin ayçiçeği tarlalarında arama yapması

Polis ekiplerinin tarlaların içerisinde şüpheliyi araması

Geniş güvenlik önlemleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

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HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (7)



AİLELER İLE PARTİLİLER ARASINDA GERGİNLİK

Diyarbakır'da oturma eylemini sürdüren aileler, bir PKK'lının, sosyal medyadan kendilerine yönelik yazdıklarını görünce öfkeyle HDP il binasına girdi. Kayıp çocuklarının bulunması için önünde oturma eylemi yaptıkları il binasına giren aileler ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. Bina çevresinde güvenlik önlemi alan polislerin araya girmesiyle aileler, dışarı çıkarıldı. Bu sırada 5 yıldır kayıp oğlu Ramzan'ın (22) bulunması için dün oturma eylemine katılan Mevlüde Üçdağ, fenalık geçirdi. Ambulansa alınan Üçdağ'a, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Görüntü Dökümü

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-HDP il binası

-Parti önünde oturanlar

-Mevlüde Üçdağ'ın kriz geçirme anı

-Sağlık görevlilerinin müdahalesi

-Ambulansa bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Nurettin FİDANCAN-Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Ulviye öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde görev yapan ve tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde akciğer kanserinden 38 yaşında yaşamını yitiren Fen Bilgisi öğretmeni Ulviye Erçerman, evinin bulunduğu Nazilli ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Karacasu'daki Yenice Ortaokulu'nda Ffn bilgisi öğretmeni olan Ulviye Erçerman, 1.5 yıldır karaciğer kanseri nedeniyle tedravi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk günü, dün, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bir çocuk annesi Erçerman'ın ölümü ailesi, yakınları, meslektaşları, öğrencileri ve sevenlerini yasa boğdu. Erçerman için bugün öğlen, evinin bulunduğu Nazilli ilçesi, Çapahasan Mahallesi'ndeki Çapahasan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Erol Bulut, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Nazilli Belediye Başkanvekili Soner Yelkovan ve Erçerman'ın yakınları, öğretmen arkadaşları katıldı. Törende Ulviye Erçerman'ın oğlu Çağan Erçerman (10) büyük üzüntü yaşadı. Dayısı Burak Erçerman ile birlikte annesinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayarak gözyaşı döken Çağan Erçerman, görenlerin yüreklerini dağladı. Kılınan namazın ardından Erçerman'ın cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ulviye öğretmenin hayatının baharında yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, yerinin doldurulmasının zor olduğunu söyledi. Bir eğitimciyi kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getiren Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal da yakınlarına başsağlığı diledi. Erçerman'ın başarılı bir öğretmen olduğunu vurgulayan Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Görüntü dökümü:

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-Yaşamını yitiren Fen Bilgisi öğretmeni Ulviye Erçerman'ın fotoğrafı

-Cenaze töreninden görüntü

-Erçarman'ın oğlu Çağan Erçerman'ın dayısı Burak Erçarman ile tabutun başında görüntüsü

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Hocanın helallik istemesinden görüntü.

-Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in konuşması

-MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın konuşması

-Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Seyitömer Höyüğü'nde kurtarma kazıları yeniden başladı

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde, 4 yıl aradan sonra yeniden başladı. Batı Anadolu tarihine ışık tutması planlanan projede, farklı üniversitelerden akademisyenler, arkeologlar, restoratör ve antropologların yanı sıra 70'i köylü kadın olmak üzere 270 kişi çalışacak. Kazılarda Roma ve Helenistik dönemine ait kalıntılar incelenecek.

Kütahya Müze Müdürlüğü, 4 yıl önce kapatılan Seyitömer Höyüğü'nde kurtarma kazısı başlattı. Roma ve Helenistik döneme ait kalıntıların bulunduğu merkeze 26 kilometre mesafede olan höyükteki kazı çalışmalarının ilk gününde, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel de yer aldı.

Kütahya Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Serdar Ünal, Batı Anadolu ve Orta Anadolu'nun Tunç Çağı kronolojisinin belirlenmesinde en önemli yerleşim yeri olan Seyitömer Höyüğü'nde başlatılan 4'üncü dönem kazı çalışmalarında Türkiye'nin değişik üniversitelerinden akademisyenler, arkeologlar, restoratör ve antropologlardan oluşan büyük bir ekibin görev aldığını söyledi. Ünal, "Projemiz Batı Anadolu'ya ve Türkiye arkeolojisine ışık tutmasının yanı sıra 50 uzman ekibe, Kütahya merkezden ve çevre köylerden 70'i kadın olmak üzere toplam 270 arkadaşımıza iş imkanı sunmaktadır. Roma ve Helenistik dönem kalıntılarının tespit edildiği 29 adet plan karede çalışmalarımız devam etmektedir. Höyüğün üst düzlüğünde belgelendirmeden sonra çalışmalar hızlandırılmış ve erken tunç çağı evresinin altında aynı döneme ait bir tabaka daha tespit edilmiş olup ortalama 20 adet plan karede bu yeni tabakanın açılmasına devam ediliyor. Şu ana kadar alanda toplam 25 mekan tespit edilmiş olup 800 adet küçük buluntu açığa çıkarıldı" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJESİ'

Çalışmaların 3 yıl boyunca 12 ay aralıksız sürdürülmesinin planlandığını kaydeden kazı başkanı Ünal, "Seyitömer Höyüğü gerek çalışılan alan gerek süre gerekse çalışanların sayısı açısından Türkiye'nin en kapsamlı ve Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olma özelliğindedir" diye konuştu.

'32 YABANCI KAZI SÜRÜYOR'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel ise 125 adet Cumhurbaşkanlığı kararlı kazının devam ettiğini belirterek, "Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya dahil olmak üzere yaklaşık 11 ülkenin toplamda yürüttüğü 32 kazı çalışması var. Eğer müsaade edecek olursak birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere diğer ülkeler arkeolojik kazı çalışmaları yürütmek istiyor. Bunun başka stratejik sebepleri olduğundan dolayı her müracaatta bulunan ülkeye de kazı izni verilmiyor" diye konuştu.

'HÖYÜĞÜN ALTINDA KÖMÜR REZERVİ BULUNUYOR'

Kütahya Valisi Ömer Toraman, höyüğü kaldırıp altındaki kömüre ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, burada çok değerli kömür rezervleri olduğunu söyledi. Vali Toraman, "Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da kazının bir an önce tamamlanması için gayret gösteriyor. Burada tabi müzemiz ağır bir yükün altına girdi. Kütahya Müze Müdürlüğü bu kazıyı yürütme sorumluluğunu üzerine aldı. İnanıyorum ki en iyi şekilde bu vazifeyi layıkıyla yerine getirecekler ve bu kazıyı başarılı bir şekilde sonlandırıp kayda geçmesini sağlayacaklar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kazı alanından çıkan parçaların restore edildiği alan

-Kazıda çıkartılarak sergilenen malzemeler

-Kazı alanındaki höyükten görüntü

-Höyük içindeki çalışmalardan görüntü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, -

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Hem yangınlarla hem rakipleriyle mücadele ediyorlar



İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Takımı, Rusya'nın Saratov kentinde düzenlenen İtfaiye Yangın ve Arama Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası'nda yarışacak. 13 kişilik takım, yarın zorlu etaplardan oluşan parkurlardan ilkini gerçekleştirecek ve kule tırmanacak.

Rusya'nın Saratov kentinin ev sahipliği yaptığı İtfaiye Yangın ve Arama Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Takımı turnuvada madalya için ter döküyor. 16 Eylül'e kadar sürecek şampiyonaya Toros Eğitim Merkezi'nde hazırlanan 13 kişilik takım, zorlu etaplardan oluşan parkurlarda yarışıyor. Yarışmacılar ilk olarak 11 Eylül tarihinde kule tırmanma etabında yarışacak. İkinci yarışma 12 Eylül günü 100 metre dalında olacak. Şampiyonanın üçüncü günü 13 Eylül'de ise 4x100 metre bayrak yarışı düzenlenecek. Son yarışma günü 14 Eylül tarihinde ise motopomp yarışması yapılacak. Ödül ve kapanış töreni ise 15 Eylül 2019 günü gerçekleşecek.

'HEDEFİMİZ BU ŞAMPİYONAYI ÇOCUKLAR VE GENÇLER ŞAMPİYONASI HALİNE GETİRMEK'

Turnuva öncesi açıklama yapan İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse, "Şampiyonaya yaşanan orman yangınları ve arama kurtarma çalışmaları nedeniyle 21 gün gibi kısa bir sürede hazırlandık. Sporcularımız daha önce benzer turnuvalarda yarışmış tecrübeli bir ekip" dedi. Temel amaçlarının çocuklar ve gençlerin itfaiyecilik faaliyetleri ve sporuna ilgisinin artması olduğunu belirten İsmail Derse sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz bu şampiyonayı çocuklar ve gençler şampiyonası haline getirmek. 2020, 2021 ve 2022 yıllarını hazırlık çalışmalarıyla geçireceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Atatürkümüzün çocuklara bıraktığı bayram 23 Nisan'da, çocuklar ve gençler şampiyonasını İzmir'de düzenlemek istiyoruz. Amacımız çocukları itfaiyecilik ve bu sporla kaynaştırmak."

İtfaiye takımının eğitmeni ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Spor ve Sosyal Faaliyetler Amiri Yaşar Korkmaz ise "Şampiyonaya çift idmanla hazırlanıyoruz. Amacımız İzmir'i, Türkiye'yi ve itfaiyemizi Rusya'da en iyi şekilde temsil etmek. Hedefimiz her zaman için şampiyonluk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kule tırmanma yarışı

100 metre yarışı

4x100 metre yarışı

Motopomp yarışı

İZMİR,

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Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

İzmir'de, şehir içi yolcu minibüsü şoförü Uğur Özbudak (32), aracında kalp krizi geçiren 60 yaşındaki Hamdi Belmen'i, güzergahın dışına çıkarak hastaneye götürdü. Belmen, doktorlar tarafından zamanında yapılan müdahaleyle kendine geldi. Belmen'in ailesi, şoför Özbudak'ı arayarak teşekkür etti. Olayla ilgili konuşan Özbudak, "Ben herkesin yapması gereken şeyi yaptım, kahramanlık değil" dedi.

Gaziemir-Yeşilyurt hattında şehir içi yolcu minibüsü şoförlüğü yapan Uğur Özbudak, aracına binen yolcu Hamdi Belmen'in rahatsızlandığını fark etti. Belmen'in bağırarak yardım istemesi ve kötü olduğunu söylemesi üzerine, şoför Özbudak takip etmesi gereken güzergahtan çıkıp, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Burada ilk müdahalesi yapılan Hamdi Belmen, kendine geldi. Belmen daha sonra, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Belmen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Belmen'in ailesi, şoför Özbudak'ı arayarak teşekkür etti.

'İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Olayla ilgili konuşan şoför Uğur Özbudak, "Araçta 10 civarında yolcu vardı. Yolcu birden bağırmaya başladı. Ben de hemen direksiyonu hastane yoluna kırdım. Diğer yolcular da durumu tabii ki anlayışla karşıladı. Yolda giderken kendisinin telefonundan ailesini de arayıp, durumu bildirdik. Sosyal medyada, hakkımda kahraman şoför diye yazmışlar. Ben insanlık görevimi yaptım, kahramanlık değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Uğur Özbudak ile röp.

- Uğur Özbudak'tan detay görüntü

- Hamdi Belmen'in fotoğrafı

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Okul önündeki denetimde uyuşturucuya 3 gözaltı

Denizli'de, okul çevresindeki denetimler kapsamında durdurulan bir otomobilde, peçete paketinin içinde gizlenmiş halde 454 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi, gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından kentte bulunan okulların çevresinde uyuşturucu denetimi yaptı. Denetimlerde durdurulan 165 araç kontrol edildi. Şüpheli görülen 298 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Merkezefendi ilçesindeki Kazım Kaynak Anadolu Lisesi önünde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de yer aldığı aramalarda, otomobilin torpido gözünde, paket peçete içinde gizlenmiş halde 454 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca denetimlerde 6.4 gram esrar, 2 kuru sıkı tabanca, 19 tabanca mermisi ele geçirildiği belirtildi. Gözaltındaki 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Otomobilde yapılan aramadan görüntü

- Uyuşturucu maddenin bulunması

- Gözaltına alınan şahıslardan görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Kaynak: DHA