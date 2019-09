Dha yurt bülteni - 20

09.09.2019 17:53

Konya'ya şehit ateşi düştü (4)

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah'a getirildi.

Ayakta güçlükte duran şehit babası Erol Sarı'ya yakınları yardımcı oldu. Törene başta şehidin ailesi ve yakınları olmak üzere Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Sarı'nın cenazesi kılınan namazın ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.

HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı (5)

HDP ÖNÜNDE BEKLEYEN AİLE SAYISI 18 OLDU

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 18 oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un aileleri ziyareti sırasında HDP İl Başkanlığı önüne gelen Mevlüde Üçdağ, 5 yıl önce 17 yaşındayken kaybolan oğlu Ramazan Üçdağ için oturma eylemine başladı. Bakan Selçuk'a sarılıp ağlayan Dağ, oğlunun bulunmasını istedi. Bu sırada Bakan Selçuk'un da duygulandığı görüldü.

Bakan Selçuk'un ailelerle bir araya gelişi

Mevlüde Üçdağ'ın gelişi

Bakan Selçuk'la sarılmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

Eşini sırtından bıçakladı

Adapazarı'nda, Erol A. (62) evde tartışma yaşadığı eşi Ayten A.'yı mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı. Canını kurtarmak için evden kaçmaya çalışan Ayten A., evine yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir ağacın altında yığılıp kalırken, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay sabah saatlerinde, Adapazarı Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Erol A. ile eşi Ayten A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Erol A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Ayten A.'yı sırtından defalarca bıçakladı. Bıçak darbeleri sonucu yaralanan kadın eşinin elinden kurtularak evden kaçarken, yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir ağacın altında yığılıp kaldı. Komşuları tarafından kanlar içerisinde bulunan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Eşini bıçaklayan Erol A. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), -

Otobüs şoförü, fenalaşan genç kızı hastaneye yetiştirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsü şoförü Nail Doyan, araçta fenalaşıp, bayılan Bahar K.'yi (20), güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Bahar K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yolcular da sürücüyü davranışından dolayı tebrik etti.

Olay, öğleden sonra, İnegöl'ün Esentepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bahar K., Esentepe Mahallesi'ndeki duraktan ilçe merkezine yolcu taşıyan Nail Doyan yönetimindeki 16 M 06008 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Bahar K., bir süre sonra otobüste fenalaşıp, bayıldı. Durumu fark eden sürücü Doyan, otobüsteki yolcuları bilgilendirip, Bahar K.'yi hastaneye götürmek için güzergahı değiştirdi. Kısa sürede otobüsle hastaneye getirilen Bahar K., tedaviye alındı. Bahar K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü Doyan, hem hastane çalışanları hem de yolcular tarafından duyarlı davranışından dolayı tebrik edildi.

Olay anı otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Binali Yıldırım, İzmir'de ilkokulun açılışını yaptı (2)

ÇOCUKLARININ YAPTIRDIĞI OKULA ZİYARET

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kaptan Altay Altuğ İlkokulu'nun açılışını yaptıktan sonra çocuklarının yaptırdığı Bahar Yıldırım İlkokulu'nu ziyaret etti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada "İki güzel günü yaşıyoruz. Birincisi İzmir'in kurtuluşunun 97'nci yılı. İzmir'in kurtuluşu demek Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının kazanılması demek. Büyük taarruzdan sonra İzmir'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı ordumuz geldi. Bütün işgal kuvvetlerini şehirden çıkardı. Bu vesileyle bu vatan için topraklar için ülkemizin birliği kardeşliği için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Allah'tan rahmet diliyorum. Başka bir güzellik 2019- 2020 eğitim öğretin yılı başladı. İlk ders zili çaldı. Sabah Karşıyaka'da açılışta milletvekillerimizle valimizle il protokolüyle sevgili İzmirli hemşerilerimizle bir arada olduk, ilk ders zilini çaldık. Yeni eğitim öğretim yılı başladı hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de daha önce açılışını birlikte yaptığımız ailemiz tarafından rahmetli annem adına yaptırılan Bahar Yıldırım İlkokulu ve kayınvalidem Allah hayırlı ömürler versin Havva Yıldırım Anaokulu'nun ziyaretini yapıyoruz. Eğitim öğretimin ilk günü. Burada da kütüphane ile iki özel eğitim sınıfının açılışın yapacağız. Aynı zamanda kütüphanemizin ismini de alçak terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül adını verdik" dedi.



Okulun Karabağlar ilçesinin yüz akı olduğunu da ifade eden Binali Yıldırım, "Güzel bir okul, güzel imkanları var. Alt yapısı çok gelişmiş öğrencilerin aradığı görmek istediği her türlü imkan mevcut. Burada okuyan yavrularımız hayata çok daha güzel hazırlanacak ve ülkemize milletimize faydalı ilimleri bilgileri öğretmenleri vasıtasıyla öğrenecekler. Evlatlarımız bizim geleceğimiz gençlerimiz bizim geleceğimiz. Derler ki 'Eğer gelecek bir yılı düşünüyorsan tohum ek. Gelecek 10 yılı düşünüyorsan fidan dik. Gelecek 100 yılını düşünüyorsan insan yetiştir, öğrenci yetiştir'. İşte bu okullar gelecek 100 yılı inşa edecek yavrularımızın yetişeceği ilim irfan yuvasıdır. Bunlarının sayısını arttırmak hepimizin görevidir. Daha çok gayret edeceğiz. Güzel hizmetleri güzel İzmirimize kazandıracağız" dedi. Konuşmasından sonra Binali Yıldırım, yeni düzenlenen özel eğitim sınıfı ile kütüphanenin açılışını yaptı. Kütüphanedeki kitapları inceledi. Binali Yıldırım daha sonra eşinin kaselere koyduğu aşurelerin üzerine fındık serpip, çocuklara ikram etti.

TORBALI'DA ANAOKULU AÇTI

Binali Yıldırım daha sonra Torbalı ilçesine gitti ve burada da eşi Semiha Yıldırım'ın '81 il, 81 anaokulu' projesiyle yaptırılan Zeliha Ömer Genç Kızılay Anaokulu'nu açtı. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir valisi Erol Ayyıldız da katıldı. Vatandaşların "Her yıl Binali her yer Yıldırım" sloganlarıyla karşıladığı Binali Yıldırım, konuşmasında şöyle dedi:

"Bu anaokulu projesi kendisi de bir öğretmen olan eşim Semiha Yıldırım'a aittir. Kızılay ile birlikte 81 ile 81 anaokulu yaptırma projesidir. Bütün şehirlerimizde devam ediyor. Bugüne kadar 19 tanesi bitti. Öğretime başladı. 15 tanesi daha tamamlandı açılış bekliyor. Böylece 81 ilde 81 okulu yapacağız. Bu okulun yapımının tamamını maliyetini Yıldırım ailesi karşıladı. Burada yavrularımız çok güzel eğitim görecek, öğrenecek, hayata hazırlanacak" dedi.

Bu sırada Binali Yıldırım'ın yanına gelen 6 yaşındaki Nil Deniz Karaoğlan, şiirini okudu, asker selamıyla alandakileri selamladı.

TORBALI BELEDİYESİ'NE İŞÇİ ELEŞTİRİSİ

Binali Yıldırım, Torbalı Belediyesi'nden işçi çıkarılmasına değinerek, "Bildiğiniz gibi 31 Mart'ta seçim oldu Torbalı'da da 5 yıl boyunca çok güzel hizmetler yapan belediye başkanımız Adnan Yaşar Görmez maalesef gayret etmesine rağmen seçilemedi. Canı sağ olsun. Yeni bir yönetim geldi. İsteğimiz, yeni gelen başkanın kaldığı yerden ilçeyi daha ileri taşıması, daha güzel hizmetlerle burada 200 bin hemşehrimizin derdiyle dertlenmesiydi. Ancak ilk icraatı 420 çalışanın işine son vermek oldu. Amaçları evlerine ekmek götürmek, çocuklarının rızkını kazanmak olan bu kardeşlerimizin ekmeğiyle oynamak hiç yakışmadı. Merak etmeyin sahipsiz değilsiniz. Yalnız değilsiniz. Sizinle beraberiz. Vekillerimiz ve biz her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Seçimlerde söylenen o sözler uçtu gitti, namus sözü verilmişti, bir kişinin bile işinden olmayacağı garantisi CHP Genel Başkanı ve belediye başkanları tarafından söylenmişti ama seçim bitti her şey yalan oldu. Bunları bir kenara not edin, gün olur harman olur. İnşallah bir gün yine Torbalı kendisine yakışanı yapar hizmet edenleri yine baş tacı yapar" dedi.

Binali yıldırım açılıştan sonra okulda eğitim gören anaokulu öğrencilerini ziyaret etti, onlarla tek tek ilgilendi ve onlara hediyeler dağıttı. Bu sırada öğrencilerden Yaser Berat Ayvaz, Yıldırım'a otobüs kullanıp kullanmadığını sordu. Binali yıldırım'da kullandığını anlattı. Binali yıldırım, törenden sonra ilçeden ayrıldı.

Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen kişinin Adnan Danışkan (33) olduğu belirlendi. Adnan Danışkan'ın cenazesi morga kaldırılırken, soruşturma devam ediyor.

Polisi görünce uyuşturucuyu klozete döktüler

BURSA'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, polis ekiplerini karşılarında görünce uyuşturucu maddeleri klozete döktükleri belirtildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda, uyuşturucu kullanan kişilerin ifadelerinden yola çıkarak, M.K., H.Ö., M.K. ve E.Ç.'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Polisi karşısında gören şüpheliler, ellerindeki uyuşturucu maddenin bir kısmını klozetin içine döktü. Yapılan operasyonda 150 gram metamfetamin, bir miktar esrar, bir miktar bonzai, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 2 bin 500 lira nakit para, 4 adet ruhsatsız tabanca ile 26 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden M.K., dün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.Ö., M.K. ve E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA