Dha yurt bülteni - 20

06.09.2019 19:47

Didim'de makilik alanda yangın

AYDIN'ın Didim ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangında, 5 dönümlük alan zarar gördü.

Hisar Mahallesi Akarkuyu Mevkii'ndeki makilik alanda, bugün saat 16.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 2 itfaiye aracının müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 5 dönümlük makilik alan zarar gördü. Alevlerin arasında kalan 1 kaplumbağa ise yanarak telef oldu. Ayrıca söndürme çalışmaları sırasında yanmak üzere olan 1 kaplumbağa, ekiplerce kurtarıldı. Kaplumbağa, üzerine su dökülerek serinletilmeye çalışıldı.

Kaplumbağayı kurtaran itfaiye görevlisi Ali Osman Öztalay, insanlardan duyarlılık istediklerini belirterek, "Bu da bir canlı. Bizler elimizden geleni yapıyoruz ama insanlardan da duyarlılık istiyoruz. Yangının içinde kalan bir kaplumbağanın vücudu tamamen yanmış ve telef olmuş. Bir tanesini kurtardık. İnsanlardan duyarlılık istiyoruz" dedi. Kurtarılan kaplumbağa, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yangından görüntü

Telef olan kaplumbağadan görüntü

Kurtarılan kaplumbağadan görüntü

Haber- Kamera: Ediz VERDİOĞLU/ DİDİM ( Aydın),

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Torpidoda yatan çocuğu görenler hayrete düştü

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç torpidosunda yatan çocuğu gören sürücüler hayrete düştü.

Olay akşam saatlerinde D-100 Karayolu Ereğli İlçesi Göktepe mevkiinde yaşandı. Işıklı kavşakta yeşil ışığın yanmasını bekleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 TP 527 plakalı hafif ticari aracın torpidosunda yatan çocuğu gören diğer sürücüler hayretle olayı görüntülemeye başladılar. Kırmızı ışıkta beklerken aracın torpidosunda yatan çocuk, yeşil ışığın yanması ile hareket eden aracın torpidosunda yatmaya devam etti. Seyir halindeki araç bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

-Kırmızı ışıkta bekleyen aracın ve torpidoda yatan çocuğun görüntüsü (Vatandaş kamerası)

-Aracın hareket etmesi ve detaylar (Vatandaş görüntüsü)

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Adıyaman'daki cinayetten etkilenip, eşini uyurken keserle öldürmüş (2)

TUTUKLANDI

Konya'da, 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak, öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KONYA

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Yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede(2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak ve Düzce'de, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) yardıma muhtaç ailelere gönderdiği kömürü kalitesiz olanlarla değiştirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden N.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan iki şüpheliden T.E. adli kontrolle serbest bırakılıkren, O.K. ise 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

ZONGULDAK

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Öldürülen Türkan Kulu, toprağa verildi

MANİSA'nın Soma ilçesinde, ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklanarak öldürülen Türkan Kulu (26) toprağa verildi. Kulu'yu, birlikte yaşadığı Zekeriya B.'nin (37) bıçakladığı, ardından da bıçakla kendisini karnından ve boynundan yaralayarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün (perşembe), Avdan Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 3'ncü katında meydana geldi. 5 yıldır boşanma davası süren iki çocuk annesi Türkan Kulu ve bir süredir birlikte yaşadığı Zekeriya B., saat 07.30 sıralarında, evde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun 7 ayrı yerinden bıçaklanan Türkan Kulu'nun, olay yerinde öldüğü belirlendi. Karnından ve boynundan yaralanan Zekeriya B. ise, ambulansla, Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Zekeriya B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCANIN İFADESİ ALINDI

Türkan Kulu'nun öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır'da yaşayan boşanma aşamasında olan eşi M.K.'nın (Mehmet Kulu) (32) ifadesine başvuruldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Şehit Alişan Polis Merkezi'ne kendisi giderek ifade veren M.K.'nın "Eşimle birlikte 5 yıldır boşanma aşamasındayız. Davamız devam ediyor. Ben eşimle evlerimizi ayırdıktan sonra buraya yerleştim. Olayla ilgili herhangi bir ilişkim yoktur. Olayı duyunca da büyük üzüntü yaşadım" dediği öğrenildi. M.K., ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

Jandarma ekiplerinin, cinayetin işlendiği evin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediği de belirtildi. İlk tespitlere göre, Türkan Kulu'yu Zekeriya B.'nin bıçaklayarak öldürdüğü, ardından intihara teşebbüs ettiğini kanaatine varıldı. Öte yandan Türkan Kulu'nun, Zekeriya B.'den 5 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenildi. Zekeriya B.'nin ise daha önce evlenip boşandığı belirtildi.

Yaşamını yitiren Türkan Kulu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Avdan Merkez Camii'ne getirildi. İkindiden sonra kılınan namazının ardından Türkan Kulu'nun cenazesi, Avdan Mezarlığı'na toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenaze namazından görüntü

Türkan Kulu'nun fotoğrafı

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ SOMA (Manisa),

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Bozcaada'da 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladı



Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), - ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da düzenlenen 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladı.

Bozcaada ilçesinde bu yıl 6-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali, Jandarma Çeşmesi önünde kortej yürüyüşü ile başladı. Festivale Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Günel, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bağlardan toplanan üzümler sepetler içinde eşek ile taşınarak festival alanına getirildi. Ardından Cumhuriyet Meydanı önünde festivalin açılışı gerçekleştirildi, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmalarının ardından üzüm yarışması ve ödül töreni düzenlendi. Üzüm yarışmasında 1'inci Emirali Dinçel, 2'nci Diyogen İzvingo, 3'üncü ise Hasan Türkay oldu. Bağcılık Onur Ödülü Süleyman Balcı'ya, Bağcılık Emek Ödülü ise Şerafettin Ergin'e verildi. Festivalin ilk günü Cumhuriyet Meydanı'nda Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Salhane'de Gülcan Altan konseri ile sona erecek.

Bozcaada 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali yarın minikler futbol turnuvası ve ödül töreni, Bağcılık ve Üzüm Muhafazası paneli, Edebiyat günleri, Murat Özyaşar sohbet ve imza günü, Modern Folk Dans Grubu ve Suavi konseri ile devam edecek.

Festival Pazar günü ise Tavla Turnuvası ödül töreni, Grup Meydan ve Mehtap Meral konseriyle sona erecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kaynak: DHA