Dha yurt bülteni - 20

30.08.2019 18:36

Kilis'te trafik kazası: 5 yaralı

KİLİS'te, kavşakta taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Çevre Yolu'nda meydana geldi. M.B.'nin kullandığı 79 T 0156 plakalı taksi ile M.Ç.'nin kullandığı 27 AP 793 plakalı otomobil, hastane kavşağında çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri ile araçlarda bulunan E.Ç., Ö.Ç. ve R.A. yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Ambulanslarda yaralılara müdahale

Araçlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Şemdinli'deki 2071 rakımlı Goman Dağı'na Zafer yürüyüşü

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, geleneksel Goman Dağı yürüyüşü yapıldı. İlçe protokolü, asker, polis ve halk yürüyüşün ardından 2071 rakımlı Goman Dağı'nın zirvesinde dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri açıp, müzik eşliğinde halay çekti.

Şemdinli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından geleneksel hale getirilen 'Goman Dağı Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Şemdinli'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünü kutlama töreninin ardından, yüzlürce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş için ilçe merkezinde toplanıldı. Yaklaşık 300 kişi, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yaptığı yürüyüşe, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, kurum amirleri, asker, polis ve halk katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, 2071 rakımlı Goman Dağı'nın zirvesine 2,5 saatlik yürüyüşün ardından ulaştı. Zirvede dev Türk bayrağının açılmasının ardından katımcılara askerler tarafından hazırlanan ikramlar sunuldu. Daha sonra müzik eşliğinde halay çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gomane dağına yürüyen asker, polis ve vatandaşlar

-Yürüyüşte Türk bayrağı açan askerler

-Aser ve vatandaş Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerken

-Yürüyüşe katılalara ikram yapılması

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), -

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1500 motosikletli, Zafer Bayramı'nı kortejle kutladı

Bursa'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlama etkinliklerine, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya gibi yakın illerde bulunan motosiklet kulüplerinin üyesi olan yaklaşık 150 motosikletli katıldı. Motosikletliler, Türk bayrakları ile uzun kuyruklar oluştururken, kortej Bursa Hamitler Şehit Mezarlığı'nda son buldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya gibi illerdeki motosiklet kulüp üyeleri, motosikletleri ile Bursa'ya geldi. İstanbul Caddesi'nde toplanan motosikletliler, kortej oluşturarak Hamitler Şehit Mezarlığı'na gitti. Burada Şehitlik Abidesi'ne çelenk bırakan motosikletliler, şehit aileleri ile bir araya geldi. Şehitlikte etkinliğe katılan tüm motosiklet kulüpleri adına açıklama yapan Türkiye Motosiklet Platformu Basın Danışmanı Selçuk Saral, "Büyük Taaruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin 97'nci yılını kutlamak için Türkiye motosiklet platformu, Bursa motosiklet kulüpleri ve diğer illerden gelen motosiklet kulüpleri ile beraber Bursa'da toplandık. Kurtuluş Savaşı'nı ve halkımızın o dönemde yaşadıkları yokluklar, can siperane davranışları bir top mermisini bile çocuğunun canından aziz bilip çocuğunu feda etmek uğruna cepheye ulaştıran analarımızın çocuk yaşta silah kuşanarak vatan için can vermeye cepheye giden evlatlarımızı bilmemek mümkün değildir. Dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursan olsun ay yıldızlı bayrak bugün ve üzerinde yaşadığımız bu vatan toprağını kurtarmak uğrunda savaşan şehit olan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere nice şehit ve gazilerimizi unutmak veya hatırlamamak gibi bir imkan yoktur" dedi.

'ŞEHİT YAKINI OLARAK TÜM MOTOSİKLETLİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Ali Taştan, "Bursa'da 750- 800 arası şehit ve gazimiz vardır. Şu anda tüm Türkiye'den gelen motosikletli gruplara, tüm şehit ve gazi aileleri adına hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bugün 82 milyonun zafer günüdür. Bu yüzden herkese teşekkür ediyor, şehit babası olarak katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Motorcu gruplardan detaylar

-Şehitlikten detaylar

-Basın açıklamasından detaylar

-Süre: 05.37 Boyut: 628 MB

Haber: Muammer İRTEM -Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Antalya Sağlık Müdürlüğü, korkunç iddiayı yalanladı (2)

ALANYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist Sofya Lanshakova'nın hastanede öldürüldükten sonra organlarının çalındığına dair iddialara ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Rus turistin hastanede öldürüldükten sonra organlarının çalındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, klasik otopsi işlemi yapıldığı, ardından cesedin babası Vıacheslan Lanshakov'a teslim edildiği kaydedildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Rus turistin babası Vıacheslan Lanshakov'nın kızının öldükten sonra organlarının çalındığı yönündeki iddialarının ulusal ve uluslararası basında yer aldığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 Temmuz 2019 tarihinde 2 günlük karın ağrısı şikayeti ile önce Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'ndeki Sydra isimli kliniğe, ardından da aynı şikayetle Alanya Özel Yaşam Hastanesi'ne müracaat eden Rus uyruklu Sofya Lanshakova'nın hastaneye kaldırıldıktan yarım saat sonra hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Bunun üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2019/11743 soruşturma sayılı dosya üzerinden ölü muayene ve otopsi işlemleri yapılarak Adli Tıp uzmanınca kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için müteveffanın (ölmüş olan kimse) Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir. Antalya Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 14 Temmuz 2019 tarih 559 otopsi numarası ile müteveffanın ölüm sebebinin yapılacak tetkikler ile belirlenebileceği belirtilerek toksikolojik ve histopatolojik inceleme için bazı organ parçaları alınmak suretiyle klasik otopsi işlemi yapılmış, akabinde ceset ölenin babası Vıacheslan Lanshakov'a teslim edilmiştir. Kesin ölüm sebebinin tespiti için cesetten alınan organları muhafaza eden Antalya Adli Tıp Kurumunun incelemeleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturmaya devam olunmaktadır."

ANTALYA

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Profesöre son görev

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 7'inci kattaki evinin balkonundan düşen Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu'nun (51) cenazesi toprağa verildi. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunun yürütülen soruşturma sonunda belirleneceği belirtildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu, dün saat 23.30 sıralarında Evka-3 Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7'nci kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. Köroğlu'nun apartmanın bahçesine düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Profesörün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNTİHAR YA DA KAZA OLDUĞU DAHA SONRA NETLEŞECEK

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, apartman dairesinde ve Köroğlu'nun düştüğü yerde incelemeler yaptı. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunun, soruşturmanın tamamlanmasının ardından netleşeceği belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaşamını yitiren Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Prof. Dr. Köroğlu için bugün öğle vaktinde, Bornova'daki Ali Rıza Güven Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Köroğlu'nun gözü yaşlı eşi, Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Özge Altun Köroğlu ile annesi Hadiye Köroğlu'nun yanı sıra, çok sayıda meslektaşı katıldı. Acılı anne ve eş, cami avlusundaki banklara oturarak taziyeleri kabul etti. Köroğlu'nun cenazesi, namazının kılınmasının ve helallik alınmasının ardından, Naldöken Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tabuttan görüntü

Cemaatten görüntü

Namaz kılınmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Marmaris'te engelliler deniz paraşütü keyfi yaşadı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 'Uçmayan kalmasın' sloganı ile engellilere, deniz paraşütü heyecanı yaşatıldı. İlk defa deniz paraşütü ile tanışan engelliler, keyifli bir gün geçirdi.

Marmaris Su Sporları Kooperatifi ve Marmaris Engelli ve Aileleri Derneği, Marmaris Belediyesi'nin koordinesinde, engellilere deniz paraşütü heyecanı yaşattı. 'Uçmayan kalmasın' sloganı ile düzenlene etkinlikte, aralarında down sendromlu ve engelilerin de bulunduğu 30 kişi, Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'ndaki su sporları istasyonunda bir araya geldi. Su sporları eğitmenleri tarafından engelilere, önce deniz paraşütü hakkında bilgi verildi. Ardından da yüzer iskeleye getirilen engelliler, sürat teknelerine bindirilip, çalan müzikler eşliğinde önce körfez turu attı. Engeliler çalan müziklere oturdukları yerden alkışlarla eşlik etti. Daha sonra ise Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve belediye personelleri birer engelli vatandaşla tandem deniz paraşütü keyfi yaşadı. 22 su sporları istasyonun destek verdiği etkinlik 2 saat sürdü. Hayatlarında ilk defa deniz paraşütüne binen engelliler unutulmaz anlar yaşadı.

Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay Hasar "Uçmayan kalmasın' diyerek gökyüzünde maviyle buluşturacağız. Engellerimiz uçmaya,su sporu yapmaya, tekneyle gezmeye engel değil. Bunu göstermek için buradayız" dedi.

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç da organizasyonu uluslararası hale getirmek ve her 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapmak için görüşmelere başladıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Etkinlikte bir araya gelen engellilerin görüntüsü

-CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile röp.

-Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç ile röp.

-Yüzer iskeleye getirilen engellilerden görüntü

-Engeliler ile röp.

-Sürat teknelerine bindirilen engelilerin körfez turundan görüntü

-Engellilerin deniz paraşütü keyfinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

Kaynak: DHA