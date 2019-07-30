DHA YURT BÜLTENİ - 20

Pazardan aldıkları peynirden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı



GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, pazardan aldığı ve bozuk olduğu iddia edilen peynirden yiyen Fatma Ö. (68), oğlu Rüştü Ö. (36) ve yeğeni Hasan Ö. (41) zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarından aldıkları beyaz peynirden yiyen Fatma Ö. oğlu Rüştü Ö. ve yeğeni Hasan Ö.'de bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görüldü. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri aile bireylerini İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Fatma, Rüştü ve Hasan Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, peynirden numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara götürüldüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Acil girişi

Zehirlenen kişinin sedye ile acıle alınması

Acil koridoru

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, servis midibüsünün çarptığı park halindeki otomobilde bulunan Selime Arslan (43) yaralandı. Otomobilde bulunan Arslan'ın 'puk' isimli köpeği ise sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi sırasında çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Malkara'da servis güzergahından topladığı yaklaşık 15 işçiyi fabrikalara götürmek için yola çıkan Erdinç Yalçın (30) yönetimindeki servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, önce yol kenarındaki Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait MOBESE panoları ile trafik levhalarına, daha sonra ise park halindeki 59 SA 120 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde eşini bekleyen Selime Arslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PUK, ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Otomobilde bulunan Arslan'ın 'puk' isimli köpeği ise sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi sırasında çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Selime Arslan, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çevredekilerin kucağına aldığı köpek, yaralı kadının eşine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sağlık, ambulans, polis ve itfaiye ekipleirnin gelişi

-Sağlık ekipleirnin yaralıya müdahalesi ve ambulansa götürülüşü

-Pug cinsi ve PUK isimli köpeğin bir vatandaş tarafından kucağa alınması

-PUK isimli köpeğin yaralanan sahibini görünce çırpınışı

-Ekipelirn çalışması

-Kaza yerinden detay

-Görgü tanığı röp.

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),

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Parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı



BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Hocahasan Mahallesi Hocahasan Parkı çevresinde meydana geldi. İddiaya göre parkta oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Yaralılardan detaylar

-,Mahalle sakinlerinden detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/ BURSA,

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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü



SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Taylan Ozan Bilir, (29) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde D-650 yolu Geyve Düzakçaşehir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Pamukova'da bir fabrikanın laboratuarında görevli Taylan Ozan Bilir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Taylan Ozan Bilir'i araçtan çıkardı. Ağır yaralanan Taylan Ozan Bilir, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taylan Ozan Bilir doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: İsmail ÇETİNTAŞ/ GEYVE(Sakarya),

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Aydın'da 56 kaçak göçmen yakalandı



AYDIN'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 56 kaçak göçmen yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, Didim ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 56 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber: Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM(Aydın),

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Kaynak: DHA