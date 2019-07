DHA YURT BÜLTENİ-20

Kırıkkale'de evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı



KIRIKKALE'de, apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında evde mahsur kalan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, gece saatlerinde Kaletepe Mahallesi 973. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası evde mahsur kalan kız çocuğu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan kız çocuğunu kurtararak, yangına müdahale etti. Öte yandan, yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan bina sakinleri de polis ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale ederken, yangının çıktığı evde mahsur kalan kız çocuğunu da ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin hem bina dışından merdivenle hem de bina içinden uzatılan hortumlarla müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı evin Yaşar Özbek'e ait olduğu ve yangın sırasında eşiyle birlikte işte olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerine gelen itfaiyeden görüntü

İtfaiyenin yangına müdahalesi

Dumandan etkilenen çocukların binadan çıkarılması

Detaylar

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

Et ve Süt Kurumu bahçesinde çıkan yangına TOMA'lı müdahale



BİNGÖL'de, Et ve Süt Kurumu bahçesindeki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA'ların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Simani Mahallesi'nde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun bahçesinde çıktı. Bahçedeki kuru otların bilinmeyen nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lardan da su sıkıldı. Kurum çalışanlarının ise söndürme çalışmalarına küreklerle katılarak destek verdiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

'SİGARADAN ÇIKMIŞ OLABİLİR'

Et ve Süt Kurumu Müdürü Burhan Çoşkun, yangının sigaradan kaynaklandığını düşündüklerini belirterek, "Yaklaşık 100 dönümlük arazi yandı. Büyük ihtimalle arka mahallede sigarayla başlamış olabilir. Çünkü yangın o kısımdan başlamış zaten. Rüzgarın etkisiyle de yayılmış ama çok şükür binalara zarar gelmeden söndürdük, fazla bir sıkıntımız yok çok şükür. Biraz soğutma işlemi yapacağız. İnşallah bir sıkıntı olmaz" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Yangının çıktığı alan

Burhan Çoşkun'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,

Kahvehane önünde oturan eski ortağını vurdu

İZMİT'te, M.A.E. eski iş ortağı F.Ş.'nin oturduğu kahvehaneye ateş açtı. F.Ş. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay gece saatlerinde, İzmit Gündoğdu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. Kahvehane önüne gelen plakası alınamayan bir otomobilde bulunan kişi, kahvehane önünde oturan F.Ş.'ye doğru 5 el ateş etti. Bacağına isabet eden bir mermiyle yaralanan F.Ş. kanlar içerisinde yerde kalırken, ateş açan kişi otomobille olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.Ş.'ye ilk müdahalede bulundu.

SALDIRGAN, YARALININ ESKİ ORTAĞI ÇIKTI

F.Ş. ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan otomobilde bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmada, ateş açarak F.Ş.'yi yaralayan kişinin beraber büyükbaş hayvan alım satımı yaptığı eski ortağı M.A.E. olduğu belirlendi. Polis M.A.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı gerçekleştiren aracın gelişi(güvenlik kamerası)

Olay sonrasında mahallelinin koşturması(güvenlik kamerası)

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Olay yerinden genel görüntüler

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

7 yaşındaki çocuğu kaçırarak taciz eden şüpheli tutuklandı



ADIYAMAN'da, sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki M.Y.'yi kendisine kola alacağını söyleyerek kaçırdığı ve tacizde bulunduğu iddia edilen H.A., tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde oynayan M.Y.'nin yanına gelen H.A., 'sana kola alacağım' dediği küçük çocuğu kandırarak kaçırdı. Bir süre sonra M.Y.'nin sokakta olmadığı fark eden aile çocuklarını aramaya başladı. Aile, M.Y.'yi bulamayınca durumu polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler yaptığı araştırma sonucunda M.Y.'nin, 35 yaşlarındaki bir erkek tarafından kaçırıldığını belirledi. Araştırmaya devam eden polis, M.Y.'yi, 2 saat sonra evlerinin 3 sokak ilerisinde buldu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan küçük çocuk ardından ailesine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Polis, güvenlik kamera kayıtlarından çocuğu kaçıran şüphelinin H.A. olduğunu belirledi. Küçük çocuğu kandırarak kaçırdıktan sonra taciz ettiği öğrenilen H.A., polisin adresine yaptığı baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

-Güvenlik kamerası

-Çocukla şüphelinin görüntüsü

-Çocuğun bulunması

-Ekip aracından görüntü

Mahalleli

Çocuk polisler ile getirilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Fatma Demir (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sonra otomobilden inerek yaya olarak kaçan sürücü ise polis tarafından kısa süre sonra yakalandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Onur Mahallesi 7371 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Demir'e, A.B. yönetimindeki 35 AGB 494 plakalı otomobil çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın şiddetiyle yola savrularak ağır yaralanırken, sürücü ise otomobili bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demir'i yapılan ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaza sonrası kaçan A.B.'yi yakalayarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

Bergama'da 20 mahalleye 'küçükbaş' giriş-çıkışı yasaklandı



İZMİR'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, bir koyun sürüsünde veba olduğu şüphesi üzerine 20 mahalleye 'küçükbaş' giriş-çıkışı yasaklandı.

Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde bir koyun sürüsünde veba hastalığı olduğu şüphesi üzerine Yenikent ile etrafında bulunan Kurfallı, Aşağıkırıklar, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çallıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy ve Zeytindağ olmak üzere toplam 20 mahallede ikinci bir emre kadar küçükbaş giriş-çıkışları yasaklandı.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala alınan bu karar bölgedeki küçükbaş sahipleri ile vatandaşları endişelendirirken, Bergama Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, veba tehlikesinin geçinceye kadar Karantina uygulamasının süreceği ve bu sürenin 1 aya kadar uzayabileceği ifade edildi.

Haber: Cevdet ŞEN/ BERGAMA(İzmir),

Kaynak: DHA