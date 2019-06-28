DHA YURT BÜLTENİ - 20

İDLİB'DE GÖZLEM NOKTASINA HAVAN SALDIRISI: 1 ŞEHİT, 3 YARALI

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına, Suriye rejim güçlerinin kontrol ettiği bölgeden açılan top/havan saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, Türkiye'nin 10 numaralı gözlem noktasına bugün top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı. Saldırıların kasıtlı olduğunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştırö denildi.

SALDIRANLARIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAĞI İLETİLDİ

Açıklamada, saldırıyla ilgili olarak Rusya'nın Ankara Ataşesi'nin, Genelkurmay Başkanlığı'na çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu ve saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağının iletildiği kaydedildi. Durumun yakından takip edildiğinin altının çizildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

REJİM MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim güçlerince Türkiye'nin 10 numaralı gözlem noktasına yapılan havan saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzilerinin yoğun ateş altına alındığını açıkladı.

Haber: ANKARA,

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İdlib'de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı (3)

YARALI ASKERLER HATAY'DA

Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına, Suriye rejim güçlerinin kontrol ettiği bölgeden yapılan top/havan saldırısında yaralanan 3 asker, saat 22.15 sırlarında helikopterle Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedaviye alınan 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Hüseyin BOZOK/ HATAY,

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HAKKARİ'DE KAZA KURŞUNUYLA BİR ASKER ŞEHİT OLDU

HAKKARİ Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan bir asker, nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Hakkari Valiliği'nden yaplan açıklamada, olay bugün sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 20 kilomtre uzaklıkta bulunan Otluca Köyü yakınlarındaki Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda meydana geldi. Birliğinde nöbet tutan bir asker, silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şahit asker için yarın Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlğı'nda tören düzenleneceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralı askeri getiren ambulansın görüntüsü

Genel Detay

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

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ISPARTA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HAKKARİ'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Er Mustafa Önlemeç'in (21) şahadet haberi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde oturan ailesine verildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan er Mustafa Önlemeç, sabah saatlerinde nöbet tuttuğu sırada silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürülen Mustafa Önlemeç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Mustafa Önlemeç'in şahadet haberi Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kurusarı köyünde oturan ailesine, Yalvaç Kaymakamı Aytekin Yılmaz ve beraberindeki heyet tarafından verildi. Şehit haberini alan ailenin yakınları ve köylüler de eve akın etti. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

MAYIS AYINDA BİRLİĞİNE TESLİM OLMUŞ

Bekar olan şehidin, ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olduğu ve geçen Mayıs ayında vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olduğu öğrenildi. Diğer yandan şehidin kardeşlerinden birinin yaklaşık 5 yıl önce Antalya'da motosiklet kazasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehidin fotoğrafları

Haber: Nurettin ARKAN/ YALVAÇ(Isparta),

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Hakkari'de kaza kurşunuyla bir asker şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Silah arkadaşımız 27 Haziran 2019 tarihinde nöbet esansında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

Haber: ANKARA,

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Eğitimde fenalaşan 2 askerden 1'i şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'da eğitim sırasında fenalaşarak, şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun (24) ile ilgili taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Silah arkadaşımız, 27 Haziran 2019 tarihinde denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

Haber: ŞANLIURFA,

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ANKARA'DA 60 İŞÇİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 işçi, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. 4 ayrı fabrikada çalışan 60 işçi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle rahatsızlandı. Ambulanslarla kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alınan işçilerin, yemekten zehirlendiği ileri sürüldü.

Haber: ANKARA,

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HASTANE YEMEĞİNDEN 35 KİŞİ ZEHİRLENDİ



KONYA Beyhekim Devlet Hastanesi'nde, öğle yemeğinden zehirlendiği ileri sürülen çoğu personel 35 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bulunan Beyhekim Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre öğle yemeğinde çıkan makarna, köfte ve kadayıf tatlısından yiyen 2 bin 500 kişiden, aralarında çoğunluğu hastane personeli olan 35 kişi, bir süre sonra mide bulantısı şikayetinde bulundu. 35 kişi hastanenin Acil Servisi'nde tedaviye alındı. Zehirlendiklerinden şüphelenilen 35 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin de, inceleme yapmak üzere yemeklerden numune aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastanenin acil servisinden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK - Mehmet IŞIK/ KONYA,

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TEKİRDAĞ'DA KİMYASAL SIZINTI PANİĞİ; BELEDİYEDEN 'EVLERİ TERK EDİN' UYARISI

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, kimyasal maddelerin bulunduğu iş yerindeki bir plastik tankerin patlaması sonucu çevreye ağır kokular yayıldı. Ağır kokutan etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye götürülürken, Kaymakamlık talimatıyla belediye zabıta ekipleri mahallede oturanların bölgeden uzaklaşmaları için uyarı yaptı. Özel kıyafetlerle olay yerine gelen sağlık ve belediye ekipleri, ayrıca kokudan etkilenenlere maske dağıttı.

Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi'nde özel bir şirkete ait kimyasal deposunda saat 23.00 sıralarında kimyasalların bulunduğu plastik tankerde patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte kimyasal maddeler önünden geçen karayolu ve çevreye akarken, mahalleyi ağır bir koku sardı. Genizleri yakan ağır koku üzerine deponun çevresinde oturan vatandaşlar evlerini terk edip, dışarıya çıkarak, ne olduğunu anlamaya çalıştı. İhbar üzerine mahalleye sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kokudan etkilenen vatandaşlara maskeler dağıtırken, görevliler özel kıyafetler giydi. Bu sırada aşırı kokudan etkilenen vatandaşlardan bazıları Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çorlu Devlet Hastanesi olası bir olumsuzluğa karşı bilgi verilerek alarma geçirildi.

'EVLERİNİZİ TERK EDİN' ÇAĞRISI

Olay yerine Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve Belediye Başkanı Rasim Yüksel de gelerek, incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri, çevrede oturan vatandaşları evlerini terk etmeleri konusunda uyardı. Evlerini terk eden vatandaşlar hızla mahalleden uzaklaştı.

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, her türlü tedbirin alındığını söyledi. Büyük paniğin yaşandığı mahallede önlemler alınırken, çevreye yayılan kimyasal madde sızıntısını önlemek için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sızıntı yaşanan mahalleden detaylar

Patlayan depodan detaylar

Ekiplerin çalışmaları

Alınan önlemler

Mahalle sakinlerinin evlerini boşaltmaları

Maske ile dolaşanlar

Sağlık ekiplerin çalışması

Kaymakam Kızıltoprak'ın evleri boşaltma talimatı

Yollarda yürüşyenler

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ERGENE(Tekirdağ),

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TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ'NDE MEZUNİYET COŞKUSU



TÜRK Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nden mezun olan 659 öğrenci, düzenlenen törenle gökyüzüne kep fırlattı. Törende yapılan uçak gösterileri katılımcıları büyülerken, dönem birincilerinin sıcak hava balonundan aşağı kep fırlatması dikkat çekti.

THK Üniversitesi'nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezunları için Ankara'daki Türkkuşu Kampüsü'nde tören düzenlendi. Törene, THK Genel Başkanı ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, akademik ve idari personeli ile havacılık sektörü temsilcileri ve öğrencilerin yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra 3'üncü dönem birincisi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Fas uyruklu Anas Semlali ile 4'üncü dönem birincisi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Utku Uluer, yaş kütüğüne plaka çaktı. Dönem birincilerine THK Genel Başkanı Nogaylaroğlu tarafından diploma, plaket ve çeşitli hediyeler verildi. Ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler, diğer öğrencilere ise akademisyenler tarafından diplomaları verildi.

'ÇOCUKLUK HAYALİNE THK ÜNİVERSİTESİ'NDE KAVUŞTU'

Törende konuşan dönem birincisi Anas Semlali, pilotluk mesleğinin çocukluk hayali olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada olmaktan onur duyuyorum. Birkaç yıl önce burada olmak çok uzak görünüyordu ve şimdi neşe ve gururla bir aradayız. Çocukken babam havalimanında yemek servis işi müdürü olarak çalışıyordu ve bazen beni de yanına alırdı. Havacılığa olan tutkum o zamanlardan başladı. Bu tutku içimde giderek büyüdü ve bende pilot olma isteği uyandırdı. Bu uzun ve zorlu bir yol olacaktı. Başlarda hayal gibi geliyordu ama Türk Hava Kurumu Üniversitesi hayalimin gerçekleşmesini kolaylaştırdı."

'İSTİKBAL GÖKLERDEDİR' VECİZESİ, MİSYONUMUZ OLACAK'

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut ise, Türk Hava Kurumu Üniversitesi bir gelecek projesi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türk Hava Kurumu istikbali göklerde aramanın bilimsel platformudur. Üniversitemiz mitolojik bir cevherin bilgi tabanlı geleceğe taşınması sorumluluğunun, iradesinin somutlaşmış halidir. Atatürk'ün göklere çevrilen çehresi ve ordulara hedef gösterir gibi elini uzatarak söylediği 'İstikbal göklerdedir' vecizesi, üniversitemizi dünya üniversitesi haline getirme hedefine kararlı adımlarla yürürken temel misyonumuz, mottomuz olacaktır."

'ÇİNLİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİ İÇİN PİLOT YETİŞTİRECEĞİZ'

THK Genel Başkanı ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nogaylaroğlu da, 'Dünyanın her noktasında görev yapabilecek mezunlar yetiştireceğiz' diyerek önemli bir iddia ortaya koyduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Bu çerçevede, Moskova RUDN Üniversitesi, Uluslararası Makedonya Üniversitesi, Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi, Ukrayna Devlet Teknoloji Üniversitesi ile anlaşmalar yaptık. Çin Sivil Havacılık Üniversitesi, Çin İnsansız Hava Araçları Üniversitesi, Çin Devlet Teknoloji Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri Embry-Ridle üniversiteleriyle eğitim işbirliği anlaşma sürecimiz devam ediyor. Bu anlaşmalar sonucunda, Uzay ve Uçak mühendisliği bölümleri için öğrenci ve öğretim üyesi değişimi gerçekleştireceğiz. Ayrıca, ERASMUS öğrenci ve akademisyen değişimi programı çerçevesinde 29 Avrupa Birliği üniversitesiyle birlikte çalışıyoruz. Libya, Irak, Tanzanya ve Somali ile yapılan anlaşmalarla bu ülkelerden öğrencilere üniversitemizde eğitim imkanı sağlıyoruz ki bu ülkelerin sayısı artmaya devam ediyor. Hemen eklemek isterim ki, Çinli 2 havayolu şirketine pilot yetiştirmek üzere ön mutabakat sağlamış bulunuyoruz."

'DÜNYANIN SAYILI ÜNİVERSİTELERİ ARASINA GİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

2011 yılında kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin şu anda 4 fakülte, 2 Meslek Yüksekokulu ile bunlara bağlı 14 bölüm ve 3 enstitüyle faaliyet gösterdiğini ifade eden Nogaylaroğlu, "170'i akademik olmak üzere 343 personeliyle eğitim veren üniversitemizde bu yıl itibariyle 3 bin 150 öğrenci öğrenim görüyor. Öğrencilerimizin 285'i dünyanın değişik ülkelerinden geldi. Kuruluşundan bu yana 8 bin 691 mezun veren üniversitemizden bugün 659 öğrencimizi daha mezun ediyoruz. Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, Türk Hava Kurumu'nu yüce milletimize emanet etti. Aziz milletimiz de 94 yıldır Türk Hava Kurumu'na sahip çıktı, bağrına bastı. Zor şartlarda olağanüstü işlere ve başarılara imza atan kadrolara karşı manevi borcumuz var. Bu sorumluluk duygusu içinde dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girebilmek için çok daha fazla çalışacağız" diye konuştu.

UÇAK GÖSTERİLERİ BÜYÜLEDİ

Konuşmaların ardından diğer öğrencilerin diploma töreni devam etti. Tören devam ederken üniversitenin akademisyenleri tarafından kampüs yanındaki apronda çeşitli gösteriler sunuldu. Motorlu yamaç paraşütüyle havalanan akademisyenler, gökyüzünde Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk resmi ve Türk Hava Kurumu flaması açtı. Ardından model uçak ve eğitim uçaklarıyla alçak uçuş gösterileri yapıldı. Gösteriye ilgiyle izleyen katılımcılar, cep telefonlarıyla görüntüledi. Yaklaşık yarım saat süren gösteri katılımcılardan büyük alkış aldı.

DÖNEM BİRİNCİLERİ BALONDAN KEP FIRLATTI

Dönem birincileri Utku Uluer ile Anas Semlali, gösterilerin ardından tören alanında şişirilen sıcak hava balonuna binerek gökyüzüne yükseldi. Uluer ve Semlali, balonla yaklaşık 10 metre yükseldikten sonra aşağı doğru kep fırlattı. Mezun olan öğrenciler de sıcak hava balonu yükselirken önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle kısa süre havada kalan sıcak hava balonu daha sonra aşağı indi.

KEP FIRLATIP 'ANKARA HAVASI' OYNADILAR

Diploma töreninin sona ermesiyle birlikte gökyüzüne kep fırlatan yüzlerce öğrenci daha sonra Ankara oyun havaları eşliğinde oyun oynayarak doyasıya eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Törenden görüntü

-Yaş kütüğüne plaket çakılması

-Öğrencilere diploma verilmesi

-THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut konuşma

Fas uyruklu Anas Semlali konuşma

-THK Genel Başkanı ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nogaylaroğlu konuşma

-Kep Fırlatma

-Uçak gösterileri

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN - İrfan ÖZŞEKER/ ANKARA,

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ANKARA'DA FUHUŞ OPERASYONU: 6 TUTUKLAMA



ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında, ilçede fuhuş yaptıran bir çetenin izine ulaşıldı. Çeteyi takibe alan ekipler, belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, Azerbaycan uyruklu 4 mağdur kadın ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.P, F.B, L.B, H.G, S.D. ve H.H.K. tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, bilgi amaçlı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen Azerbaycan uyruklu 4 kadının işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Genel detay

Haber-Kamera: Hasan OLUM/ NALLIHAN(ANKARA),

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Platonik aşk yaşadığı genç kadın ile kardeşini öldürdü, annelerini yaraladı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Konya'da, 2 yıl önce eşinden boşanan Muzaffer C.'nin platonik aşık olduğu karşı komşusu Şeyma Sarı'yı tabancayla öldürdükten sonra yaraladığı kız kardeşi Tuğba Sarı da kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı saldırıda yaralanan anne Hacer Sarı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra polis merkezine giderek teslim olan Muzaffer C.'nin sorgusu sürüyor.

Haber: KONYA,

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Eşinin yerini söylemeyen doktor kızına kaza yaptırıp, 11 kurşunla öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Balıkesir'in Havran ilçesinde, doktor Gülnur Yılmaz'ın (28) kullandığı otomobili GPS ile takip edip, kendi otomobiliyle çarparak kaza yaptıran babası Mustafa Ali Yılmaz (67), arabadan indirdiği kızına 11 el ateş ederek öldürmüştü. Adliyeye sevk edilen Mustafa Ali Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

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HALUK LEVENT'TEN ATEŞ AYAZ'A TEDAVİ MÜJDESİ



İZMİR'de omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle yaşam mücadelesi veren, 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz'ın yardımına ünlü sanatçı Haluk Levent koştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün devreye girdiğini ve Ateş Ayaz'ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı müjdesini verdi.

İzmir'de oturan Nida ve Murat Balcı çiftinin ikinci çocukları Ateş Ayaz, bayramdan önce rahatsızlanınca Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Ateş Ayaz'a yapılan tetkiklerde omuriliğinde 14 santimetrelik tümör olduğu saptandı. Omuriliğindeki tümör nedeniyle hareket edemeyen Ayaz bebek, solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşam mücadelesini sürdürüyor. Yaşanan olay nedeniyle büyük bir üzüntü yaşayan Balcı çifti, tümörün riskli bir bölgede olduğunu, ameliyatın riskli ve pahalı olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

HALUK LEVENT'İN ÇAĞRISI YETKİLİLERE ULAŞTI

Balcı çiftinin yardım çağrısına sanatçı Haluk Levent koştu. Sosyal medya hesabından konuyu gündeme getiren Haluk Levent, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yetkili makamların devreye girdiği ve Ateş Ayaz'ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı müjdesini verdi.

Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Ameliyat önümüzdeki günlerde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Mehmet Selçuk tarafından yapılacak. Sağlık Bakanlığı'na, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya teşekkürlerö ifadelerine yer verdi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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'HATAY'DA SANAT VAR' PROJESİ KAPSAMINDA 270 MÜZİK ÖĞRETMENİ BİR ARAYA GELDİ

HATAY'da Sanat Var projesi kapsamında il genelinde görev yapan 270 müzik öğretmenin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, ilk konserini verdi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde geçen yıl başlatılan 'Hatay'da Sanat Var' projesi kapsamında 270 müzik öğretmeniyle Türk Halk Müziği Korosu kuruldu. Koro, bir yıllık hazır çalışmasının ardından ilk konserini verdi. Koro şefliğini Zeynep Sallabaş Gürgür üstlenirken, konserde unutulmaya yüz tutmuş Anadolu türküleri seslendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının Anadolu kültürüne katkı sağlamak olduğunu söyledi. Yapılan özverili çalışmayla kısa sürede güzel bir ekip işi ortaya konulduğunu belirten Karahan, "Proje kapsamında unutulmaya yüz tutan türkülerimizi Hatay'da görev yapan 270 müzik öğretmenimizin emekleriyle dinleyicilerle buluşturduk. Tüm derlemeleri müzik öğretmenlerimiz yaptı ve içerisinde gerçekten kamuoyu tarafından bilinmeyen birçok türkü keşfettik, bu şekilde kültürümüze katkı yapmayı amaçladık" dedi.

Karahan, proje kapsamında konserlerin devam edeceğini de aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İzleyenlerden genel ve detay görüntüler

İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ile röp.

Konserden genel ve detay görüntüler

Haber Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,

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Kaynak: DHA