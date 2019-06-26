DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kız kardeşlere taciz iddiasına linç girişimi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, kızların babası ve çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Şüpheliyi polis kurtarırken, kalabalığın linç girişimi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, saat 16.00 sıralarında, Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. B.P. (34) iddiaya göre, yolda yürüyen kız kardeşler N.S. (15) ile Y.S.'yi (11), "Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz" diyerek takip etmeye başladı. Korkan 2 kız kardeş durumu, baba Kemal S.'ye bildirdi. Hızla kızlarının yanına gelen Kemal S., B.P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, olayı duyan çevredekiler de B.P.'ye saldırdı. Kalabalık grup, B.P.'yi linç etmek isterken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı. Eli yüzü kan içinde kalan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Taciz şüphelisine linç girişimi ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde çevredekilerin B.P.'ye vurduğu ve bağırdığı anlar yer aldı.

Görüntü Dökümü

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Linç girişiminden cep telefonu görüntüsü

Haber: Engin ANAK- Kamera: ALANYA (Antalya),

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'Bayat balıktan öldü' dediği eşini öldürdüğü 5 yıl sonra ortaya çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 2014 yılında evinde ölü bulunan ve eşi F.Y.'nin "Evde balık ayran yedi, balık bayattı ondan öldü" dediği A.Y.'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırma sonucu, A.Y.'nin mezarı tekrar açılıp, cesette inceleme yapıldı. Çalışmalar sonucunda F.Y. ve yasak aşk yaşadığı A.D. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık 2014 tarihinde evinde ölü bulunan A.Y.'nin otopsi yapılmadan defnedilmesi üzerine şüphelenerek tekrar çalışma başlattı. Ekipler, A.Y.'nin eşi F.Y.'nin polise verdiği ifadede "Eşim evde balık ayran yedi, balık galiba bayattı ondan öldü" dediğini öğrendi. Ekipler, ölümdeki şüphe üzerine A.Y.'nin mezarının tekrar açılmasını istedi. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla A.Y.'nin cesedi ve toprak örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu inceleme yaparken, polis ekipleri de araştırmalarını sürdürdü. Polis, cinayet bulgusuna rastlayınca, F.Y., F.Y.'nin yasak aşk yaşadığı öne sürülen A.D. ve onlara yardım yardım eden A.Y.'nin şüpheli olduğunu belirledi. Mardin ve Hatay illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla F.Y. ve A.D. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden A.D. ve F.Y., çıkarıldıkları mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Y.'nin ise yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adliyeye getirilişi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN,

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Kavgayı görüp gelen bahçıvanı döverek öldürdü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde, durdurduğu motosikletliye saldıran, bu sırada olayı görüp yanına gelen sitenin bahçıvanı Ali Osman Kayan'ı da darbedip öldürdüğü iddia edilen Özgür Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Kemer'deki okulda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Özgür Ş., jandarma eşliğinde Kemer Adliyesi'ne getirildi. Özgür Ş. adliyeye sevk edildiği sırada yakınları da adliye önünde bekledi.

Görüntü Dökümü

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Hükümet Konağı yazısı detay

Jandarma aracından detay

Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Adliye koridorları detay

Yakınlarından detay

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Çanakkale'de yayalara, yaya geçidi eğitimi

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehiriçi Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, 286 vatandaşı, yaya geçitlerinde uymaları gereken kurallar konusunda eğitti. Önümüzdeki günlerde devam edecek denetimlerde, kurallara uymayan yayalara 108 TL para cezası kesileceği belirtildi.

Şehiriçi Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, ışıklı kavşak ve yaya geçitlerinde yayalara, ışıksız, trafik işaretleri ve yer işaretleri ile belirlenmiş yaya geçitlerinde ise sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 286 yayaya ışıklı kavşak ve yaya geçitlerinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Işıksız, trafik işaretleri ve yer işaretleri ile belirlenmiş yaya geçitlerinde ise, 22 araç sürücüsüne 2918 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince toplam 9 bin 200 TL para cezası kesildi.

Polis ekipleri, ilerleyen günlerde devam edecek denetimlerde, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymayan yayalara 108 TL para cezası kesileceğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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Yayalara verilen eğitimden drone görüntüleri.

Polisin yayalara eğitim verirken görüntüsü.

Yaya geçidinde polis ve yayaların görüntüsü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü yürüyüşü

Bitlis'te, 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle yürüyüş ve sportif faaliyetler düzenlendi.

Bitlis Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay Bitlis Şubesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadelede farkındalık yaratmak için yürüyüş düzenlendi. Gençlik Merkezi gönüllüleri, sporcular, sağlıkçılar ve çocuklardan oluşan yaklaşık 300 kişilik kortej Nur Caddesi'nde sloganlar atarak yürüdü.

'Uyuşturucuya Hayır, Sağlıklı Yaşama Evet' sloganıyla başlayan yürüyüşte 'Uyuşturucuya Hayır' sloganı atan gençlere, cadde üzerindeki esnafta alkışlarla destek verdi. Ulu Cami önüne kadar giden kortej, yürüyüşü burada sonlandırdı. Yürüyüş sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, Dünya uyuşturucu ile mücadele programı çerçevesinde Sağlık İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Bitlis Valiliği, Yeşilay Bitlis Şube Başkanlığı ve Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak bir yürüyüş düzenlediklerini, bundan da olumlu dönütler aldıklarını söyledi.

Bulan, yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"Bitlis çarşı merkezinde sağlık çalışanları, gençlik liderleri, sporcularımızla birlikte bir yürüyüş düzenledik. Bu yürüyüşün amacı, insanları uyuşturucuya karşı uyarmak, bu tür zararlı alışkanlıklara bir dikkat çekme amacımız var. Yürüyüşümüz sırasında yoldan geçerken insanlarımızın bu yürüyüşümüzden ne kadar memnun kaldıklarını da gördük. Bazı esnafımız ve vatandaşlarımız bizleri alkışlayarak bizlere destek verdiler. Bundan sonraki programımız ise Gökmeydan alanında çeşitli spor alanlarında küçük müsabakalar düzenleyeceğiz. Basketbol, badminton, okçuluk gibi sportif faaliyetlerimizle gençlerimizin spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Spora giden gençlerin bu tür kötü alışkanlıklardan uzak duracağını biliyoruz. Bu konuda çocuklarımızı bu alışkanlıklardan uzak tutmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum."

'HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Sağlık İl Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Kökel ise, İl Sağlık Müdürlüğü olarak sadece uyuşturucu ile değil her türlü bağımlılıkla mücadele ettiklerini ifade ederek, "Sağlık İl Müdürlüğü olarak alkol, tütün, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı konusunda çalışmalar yapıyoruz. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla bugün bazı kurum ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte farkındalık yürüyüşü düzenledik. Biz burada 'Uyuşturucuya Hayır, Sağlıklı Yaşama Evet' sloganı ile yola çıktık. Hedef kitlemiz gençler olduğu için bugün gençlerle birlikte el ele ve gönül gönüle vererek bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

Projeye Valilik olarak destek veren Sosyal Çalışmacı Nazlı Özügüzel, Bitlis'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için paydaş gruplarla yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Özügüzel, "Bugün Sağlık İl Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ile birlikte ortak bir program düzenleyip, yürüyüş yaparak bu konudaki karalılığımızı gösterdik" diye konuştu.

Yürüyüşün ardından Atatürk Mahallesi'ndeki Gökmeydan alanında mini sportif faaliyetler düzenlendi.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşe katılanlardan detaylar

-Yürüyüşten detaylar

-Alkışlarla destek veren esnaflardan detay

-Slogan atan çocuklardan detaylar

-Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan ile röportaj

-Sağlık İl Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Kökel ile röportaj

-Sosyal Çalışmacı Nazlı Özügüzel ile röportaj

-Sportif faaliyetlerden detay

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

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Edirne'de 498 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 498 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerince, İpsala, Uzunköprü, Havsa ve Meriç ilçeleri ile sınır köylerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Senegal, Kamerun, Filistin, Lübnan, Cezayir, Pakistan, Afganistan, Mısır, Irak, Suriye ve Bangladeş uyruklu 498 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,-

Kaynak: DHA