DHA YURT BÜLTENİ - 20

Göle giren 17 yaşındaki çocuk kayboldu

ADANA'da kuzenleriyle serinlemek için Seyhan Gölü'ne giren Mert Kurt (17) bir süre sonra suya batarak gözden kayboldu.

Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi Kayıkhanesi'nin arka tarafında bulunan ormanlık alanda bugün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Mert Kurt ve dört kuzeni vakit geçirmek ve serinlemek için ormanlık alanın aşağısında bulunan göl kıyısına gittiler. Kıyıda bulunan iskeleye çıkan 5 kuzen burada bir süre vakit geçirdikten sonra göle girmeye karar verdi. Mert Kurt ve 2 kuzeni göle girerken yüzme bilmeyen diğer iki kişi dışarıda kaldı. Gölde vakit geçirdiği sırada çırpınmaya başlayan Mert Kurt kuzenlerine bağırdı. Suyun içinde çırpınan Mert Kurt'u kurtarmaya çalışan kuzenleri başarılı olamadı ve Kurt bir süre sonra suya batarak gözden kayboldu. Daha sonra polise ve Cankur ekiplerine haber veren kuzenler beklemeye başladı. Olay yerine gelen su altı polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Uzun bir süre arama yapan ekipler görüş mesafesinin kapanmasından dolayı arama çalışmalarını yarın sabah saat 08.00'de başlatmak üzere sonlandırdı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Mert Kurt'u arama çalışmaları sırasında olay yerine gelen bazı yakınları Kurt'un yanında bulunan diğer kuzenlerine bağırarak ve vurarak tepki gösterdi. Kurt'un sudan çıkartılması için tedirgin bir şekilde bekleyen ailesi sinir krizi geçirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Su altı polislerinin gölde arama çalışması

Mert Kurt'un yakınlarının bekleyeşi

Mert Kurt'un bir yakının diğer kuzenlerine vurması

Arama çalışmalarının sonlandırılması

SÜRE: 02'26" BOYUT: 270 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Sivas'ta sağanak, hayatı felç etti

SİVAS'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Kentte akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar göle dönerken trafikte aksamalar yaşandı. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar dükkanlarındaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde de dolu yağışının ardından sel meydana geldi. Sel, sonrası tarım arazileri zarar gördü.

Görüntü Dökümü

-Cadde ve sokaklardan görüntüler

-Vatandaşların temizleme görüntüsü

-Selden görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS -

(287 MB)

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Otomobilin çarptığı Afgan genç ağır yaralandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı 21 yaşındaki bisikletli Afgan genç ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Edremit ilçesine bağlı Tuzcumurat Mahallesi Eski Depboy Caddesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre ara yoldan çıkan otomobil, bisikletiyle eve giden Afgan gence çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, genç ise ağır yaralandı. Yaralı genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Afgan gencin bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Afgan gencin gündelik işlerle hayatını geçindirmeye çalıştığı ve kimsesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünün kimliği ve plakasının belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yeridnen detay görüntüler

-Vatandaşların ilk yardım müdahalesinde bulunması

-Ambulansın yaralıya müdahalesi ve hastaneye götürülmesi

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

Görüntü: HD. Süre: 2.11Dk. Boyut: 193 Mb.

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Termik santral için verilen olumlu ÇED raporuna mahkemeden durdurma



KAHRAMANMARAŞ İdare Mahkemesi, Diler Enerji'nin Elbistan ilçesinde yapacağı 400 megawat kurulu güce sahip termik santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Diler Enerji'nin, Akbayır Mahallesi'ne yapacağı termik santral için müşavir firma Çınar Mühendislik tarafından hazırlanan ÇED Raporu, 29 Haziran 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Bölgede faaliyette olan 2 termik santral nedeniyle en başından beri santrale karşı çıkan yöre halkı ile çevreciler, yürütmenin durdurulması için Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

DAVACILAR: TARIMSAL ÜRETİME ZARAR VERİP HAVAYI VE ÇEVREYİ KİRLETECEK

Yöre halkı ve çevreciler, mahkemeye yaptıkları başvuruda yapılacak santralin kömürle çalışacağı, bölgedeki kömürün ise kalorisinin düşük ve ıslak olması nedeniyle santralin enerjiden çok kükürt üreterek çok ciddi hava ve çevre kirliliğine neden olacağı, santralın tarım havasının ortasına kurulacak olmasından dolayı tarımsal üretime zarar vereceği, yanma sonucunda her yıl ortaya çıkacak 3,5 milyon ton atığın çevreye ve insanlara zarar vereceği ve bunun çiftçilerin tarımda kullandığı yeraltı suyunu da kirleteceği belirtildi. Çevreciler ayrıca kömürü kurutmak için dev pompalarla su çekilmesi neticesinde Ceyhan Nehri'nin kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını, bölgede bulunan diğer termik santrallerle birlikte doğaya salınacak karbondioksitten dolayı çevre felaketi oluşacağı, santralın yapılmasının Kyoto protokolüne aykırılık teşkil ettiğini ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek yürütmenin durdurulmasını istedi.

BAKANLIK: ÇED RAPORU TAMAMEN BİLİMSEL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise savunmasında ÇED Raporu'nun mevzuata uygun olarak hazırlandığını, projenin tüm çevresel etkilerinin değerlendirildiğini, gerekli her türlü tedbirin alındığı belirterek davanın reddedilmesini talep etti. Davanın reddedilmesini isteyen Diler Enerji de, davacıların iddialarının haksız, hukuki ve bilimsel dayanaktan yoksun olduğu, ÇED raporunun tamamen bilimsel ve hukuka uyarlı bir şekilde hazırlandığını savundu.

BİLİRKİŞİ: ÇED RAPORU, KAMU YARARI VE BÖLGE HALKI MENFEAATLERİ AÇISINDAN YERİNDE DEĞİL

Tarafların iddialarını dinleyen mahkeme, bilirkişi tarafından konuyla ilgili bölgede keşif yapılarak rapor hazırlanmasına karar verdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Çevre Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Yakup Cuci, Doç. Dr. Kevser Cırık, Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Ahmet Özbek, İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Ünsal ve Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Kızılşimşek'ten oluşan bilirkişi, yaptığı inceleme sonunda mahkemeye raporunu sundu. 20 sayfalık raporda, santralın zararlarını detaylarıyla anlatılarak sonuç bölümünde şöyle denildi:

"Elbistan Akbayır 400 MW TES Entegre Projesine ait ÇED Raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde ÇED olumlu kararının üstün kamu yararı, yöre halkının bireysel menfaatleri, ekoloji ve sürdürülebilirlik açısından yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır."

MAHKEME: TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞABİLİR

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, davacı ve davalarının savunmalarını dinleyip bilirkişi raporunu inceledikten sonra ÇED Raporuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen olumlu kararın hukuka uygun olmadığı belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararında şöyle denildi:

"Elbistan ilçesinde yapılması planlanan Elbistan Akbayır 400 MW Kömürlü Termik Santrali Projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen 29.06.2018 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırılığı yolundaki bu saptamaya rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı gibi sonraki süreçlerin ikmali ile çevresel müdahalenin fiziken başlayacağı, bu durumun çevre ve bu çevrede yaşayanlar için telafisi güç zarara neden olacağından 2577 Sayılı Kanunun 27'nci maddesindeki koşulların somut davada birlikte var olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, aynı Kanun'un 20/A maddesi uyarınca itirazın mümkün olmadığına oy birliğiyle karar verildi."

'DİĞER SANTRAL İÇİN DAVA HAZIRLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR'

Kararın ardından Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada kararın yerinde olduğu belirtildi. Açıklamada, dava sürecinin henüz sona ermediği belirtilerek şöyle denildi:

"Platform olarak bundan sonraki dava sürecini titizlikle takip edip gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bölgemizde devam eden diğer termik santralı çalışmaları da yakından izlemeye devam edeceğiz. Çünkü bölge başka bir termik santralını daha kaldıramaz. Elbistan Küçük yapalak köyünde, Anadolu enerji tarafından yapımı planlanan Elbistan Termik Santrali'nin ÇED süreci devam etmektedir. ÇED olumlu kararının çıkma ihtimaline karşı dava hazırlıklarımız yapılmaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adalet Bakanlığı bayrağı

Kahramanmaraş Adliyesi

Adliye binasından detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale (2)

16 GÖZALTI

İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen, ancak biber gazlı polis müdahalesiyle karşılaşan LGBTİ bireylerden 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR,

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Ayvalık'ta 58 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 58 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çıplak Adası önlerinde hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 58 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmenin otobüsle Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir),

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Sivas Valisi Ayhan ve dalgıçlar, Gökpınar Gölü'ne dalarak temizlik yaptı



SİVAS Valisi Salih Ayhan ve AFAD bünyesinde görevli dalgıçlar, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 'Sıfır Atık Mavi' projesi kapsamında Gökpınar Gölü'ne dalarak temizlik yaptı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 'Sıfır Atık Mavi' projesi kapsamında Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryum olarak da bilinen Gökpınar Gölünde, su altı temizliği yapıldı. Programa, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Sivas Emniyet Müdür Vekili Aykut Turan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Derinliği yaklaşık 15 metreyi bulan gölde dört gün süren temizlik çalışmasında, dip ve yosun temizliği gerçekleştirildi. Vali Ayhan ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de dalgıçlarla tüplü dalış gerçekleştirerek, temizlik çalışmasına destek verdi.

'ÖNEMLİ BİR TURİZM ENSTRÜMANIMIZ'

Dalışın ardından açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, Sivas'ın doğal güzelliklerini ortaya çıkartmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. İnsanların doğaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde olunduğunu belirten Vali Ayhan, "Gökpınar gölümüzün temizliğine katkı sağlamak için buradayız. Sıfır Atık Mavi Projesi göllerdeki ve derelerdeki temizliğe dikkati çekmektedir. Gürün Gökpınar bizim çok önemsediğimiz, önemli bir turizm enstrümanımız. İnsanların dinlendiği, rahat nefes ve keyif aldığı bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz. Bu bir mirastır ve bu mirası en güzel şekilde dünden bugüne ve yarınlara aktaracağız" dedi.

Görüntü Dökümü

-Vali Ayhan ve dalgıçların göle dalışı

-Gölün temizlenmesinden görüntüler

-Su altı görüntüler

-Genel Detay

Haber: Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT - Kamera: SİVAS-DHA

(676 MB)



Kaynak: DHA