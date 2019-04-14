Dha Yurt Bülteni -20

TIR'A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KARDEŞ ÖLDÜ

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Dursun Ali ve Oğuzhan Şakşak kardeşler hayatını kaybetti, yaralanan Mikail Doğanay ise tedaviyi kabul etmedi

Kaza, saat 23: 00 sıralarında Kavak ilçesi Çakallı mevkiinde meydana geldi. Dursun Ali Şakrak (29) yönetimindeki 55 H 5300 plakalı otomobil, Mehmet Nuri Efe (22) yönetimindeki 38 SZ 131 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Dursun Ali ve Oğuzhan Şakşak (25) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti, Mikail Doğanay ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, kardeşlerin cansız bedenlerini otomobilden çıkararak Kavak Devlet hastanesi morguna kaldırdı. Otomobildeki Mikail Doğanay ise tedaviyi kabul etmedi, görevlilerle tartıştı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Kaza yeri detayları

Jandarma görevlileri

TIR detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA-Hüseyin KALAY SAMSUN - DHA

=====================

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ, SÜRÜCÜ KAÇTI

BURSA'nın İznik ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Hasan Aydemir (44) hayatını kaybetti, sürücü kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde İznik-Orhangazi karayolu üzerinde meydana geldi. İşten çıkan Hasan Aydemir'e, sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aydemir 20 metre ileriye fırlarken otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekilerin polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydemir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aydemir'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

-Kaza yerinden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK, (Bursa),

=========================

EVİNİN ÖNÜNDE BAYGIN HALDE BULUNAN TÜRKMENİSTANLI KADIN, HASTANEDE ÖLDÜ

BOLU'da, evinin önünde yol kenarında baygın halde bulunan Türkmenistanlı Oguljan Ovliyakulyyeva (46) isimli kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Seyit Mahallesi Seyit Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri eve yeni taşınan komşuları Türkmenistanlı Oguljan Ovliyakulyyeva'yı evinin önünde yerde hareketsiz yatarken buldu. Komşular durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İlk belirleme göre yüzünde de bir yara izi bulunan kadının akciğerlerindeki iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİ DE OLAY YERİNE GELDİ

Yaşamını yitiren kadının hayvancılıkla uğraşan Türkmenistanlı eşi de evinin önüne geldi. Eşinin öldüğünden haberi olmayan kişi, "Karım iyi mi? Karımın durumu nasıl?" diye sordu.

Bu arada Oguljan Ovliyakulyyeva'nın çalıştığı bir yemek firmasındaki işinden yeni çıktığı ve servisle saat 21.45 sıralarında evine geldiği öğrenildi. Polis, ölümün darp sonucu gerçekleştiği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Evden görüntüler

-Eşinin görüntüsü

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

========================

ELEKTRİK KONTAĞI PREFABRİK EVİ YAKTI

DÜZCE'de, elektrik kontağından çıkan yangında prefabrik ev yandı.

Yangın, gece saatlerinde Ağa Mahallesi 1956 Sokak'ta meydana geldi. Engin Gün'e ait prefabrik evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Yangında prefabrik evin iç kısmı tamamen yandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası evde bulunan eşyalar dışarı çıkarıldı.

Mahalle sakinlerinin evde çocukların olabileceğini söylemesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri ev içerisinde mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti. Evde mahsur kalan kimse olmadığı anlaşıldı. Bazı kişiler evin çatısından çıkan dumanları görünce çatının iç kısmının yandığını düşünerek çatıya çıkmaya çalıştı. Çatıya çıkan kişi düşme tehlikesi yaşarken, çatının kaplama kısmını kırarak alev olup olmadığına baktı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Yanan evden görüntü

Evin içinde arama yapan polis ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü

Çatıya çıkmaya çalışan ve düşme tehlikesi geçiren şahsın görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

=========================

ŞANLIURFA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 4 YARALI

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Birecik-Gaziantep karayolu ilçe çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep yönünde ilerleyen Mehmet Y. yönetimindeki 27 Y 9934 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BKC 54 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların 1'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------

Kazaya karışan araçlar

Olay yerinde toplanan kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: ŞANLIURFA

=====================

Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp'in ailesi, final maçını heyecanla takip etti

ROMANYA'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 130 kiloda 9'uncu kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, Yozgat'ta yaşayan ailesi, final maçını heyecanla izledi.

Final maçını evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in annesi, babası, kardeşleri ve akrabaları, büyük heyecan yaşadı. Rıza Kayaalp'in, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-0 mağlup ederek 9. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanması, Kayaalp ailesine büyük sevinç yaşattı. Rıza Kayaalp'in yakınları madalya törenin sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla, okunan İstiklal Marşına evden eşlik etti. Anne Sevgi Kayaalp, final maçını izledikten sonra, oğlunun bir kez daha altın madalya almasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Anne Kayaalp, "Allah'ım oğluma, nice nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları nasip etsin. Oğlumla gurur duyuyorum. Türkiye'nin gururu oldu, Allah'ım yolunu açık etsin. İstiklal Marşı'mızı söyletti, bayrağımızı dalgalandırdı. Bir altın madalyası kaldı oda olimpiyat altın madalyası. İnşallah olimpiyat madalyasını da alıp bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız. Allah'ım oğlumun gücünü kuvvetini artırsınö dedi.

Baba Kelami Kayaalp de oğlunun 9'uncu keze Avrupa şampiyonu olmasından dolayı çok gururlu olduğunu söyledi.

Final maçının ardından Kayaalp ailesinin mutluluklarını paylaşan komşularından Hayriye Soyer, "Çok mutlu olduk. Maçı gözyaşı ile seyrettik. Hemşehri olarak mutlu olduk. Nice nice madalyalar almak nasip olsun. Çok mutlu olduk, çok duygulandık. Biz ağladık. Annesi daha sakinö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Final maçını izleyen Kayaalp ailesi

-Anne Sevgi Kayaalp

-Ailenin İstiklal Marşı okunurken eşlik etmesi

-Komşu Hayriye Soyer

-Baba Kelami Kayaalp

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

============================

Kaynak: DHA