Dha Yurt Bülteni-20

Para karşılığı ilişki bahanesiyle anlaştığı kadını gasbetti

BURSA'da Ç.B.(26), para karşılığı ilişkiye girmek üzere anlaştığını öne sürdüğü F.B.'yi (36), bıçak tehditi ile cep telefonu ve bir miktar parasını gasp ettikten sonra iple koltuğa bağlayıp kaçtı. F.B., yardım çağrılarını duyan komşuları tarafından kurtarılırken, olayla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli Ç.B.'yi kısa sürede yakaladı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Ç.B., para karşılığı ilişkiye girmek üzere F.B. ile görüştü. Kadının evine giden Ç.B., iddiaya göre ilişkiye girdikten sonra bıçak tehditi ile F.B'nin telefono ile bir miktar parasını gast etti. Ardından kadını iple koltuğu başalan şüpheli, evden çıkarak uzaklaştı. Bağırma seslerine uyanan komşuları F.B.'yi koltukla bağlı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sinir krizi geçiren F.B.'yi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, polis şüpheli Ç.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerarını inceleyen polis, şüpheli Ç.B.'nin kullandığı aracı tespit ederek takip altına aldı. Takip edildiğini fark eden şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde önlem alan polis, Ç.B.'yi beraberinde bir arkadaşı ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ç.B.'nin ifadesinde gasp etmediğini öne sürmesine rağmen üzerinden F.B'ye ait telefon bulundu. Ele geçirilen cep telefonu sahibi F.B.'ye teslim edilirken, şüpheli Ç.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin kaçtığı aracın polisler tarafından alınması

şüphelinin kameraya konuşmaları gözaltına alınmaları

Olay yerinden detaylar

şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri

Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,

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Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (4)

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Didim ve Aydın'dan sonra geldiği Kuşadası'nda sektör temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Beş yıldızlı bir otelde yapılan toplantıda konuşan Bakan Ersoy, sadece Kuşadası'nın değil, tüm kıyı kentlerinin alt yapı sorununu hazırlanan proje çerçevesinde 2021-22 yılına kadar çözeceklerini söyledi.

KUŞADASI TEKRAR TURİZMİN BAŞKENTİ OLACAK

Kuşadası'nın turizmin başladığı ilk yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, "Kuşadası turizmin en erken başladığı yerlerden biri, hatta bir zamanlar Turizm başkenti olmuştu, Ama maalesef bir zamanların iştahlı politikaları nedeniyle başkent olma unvanını terk etti. Öncelikle turizmi tekrar rehabilite etmemiz gerekiyor. Bir kaç tane önceliğimiz var. Birinci önceliğimiz turizmi 12 aya nasıl yayarız, ikinci önceliğimiz nitelikli turisti nasıl getirir, geliri biraz daha yükseltiriz. Üçüncüsü ise turizmin çeşitlendirilmesi. Deniz kum güneş yeterli değilö diyerek hazırlanan eylem planı ile ilgili bilgi verdi.

"SORUNLARI BİR KURUM TEK BAŞINA ÇÖZEMEZ"

Kuşadası'nın sorunlarının bir kurumun tek başına çözeceği sorunlar olmadığını belirten Bakan Mehmet Ersoy, "Kuşadalıların projelere el atması gerekir. Ne Kuşadası ne Büyükşehir belediyeleri, ne de bakanlık tek başına bir şey yapamaz. Burada çok büyük bir insan yoğunluğu oluşmuş. Yatırımlarda çok eskiden gelen yatırımlar. Bu nedenle hep birlikte üstüne gidip kararlılıkla beş yıllık bir eylem planı içerisinde gerekenleri yapmamız gerekiyor.Kuşadası İzmir Havaalanından besleniyor. Bölgeye tarifeli seferlerle ilgili sorunu çözeceğizö diyerek turizmin 12 aya yayılması konusunda gelen tüm projeleri onaylayacaklarını kaydetti.

Toplantının sonraki bölümü ise basın mensuplarına kapalı yapıldı. Toplantının basına kapalı bölümünde, tanıtımın bir merkezden ve profesyonel bir ekip tarafından yönetileceğini söyleyen Bakan Ersoy, tüm turizm bölgelerinin katkısıyla tek merkezden yürütülecek tanıtımın başarılı sonuçlar vereceğine dikkat çekti. Maddi sıkıntılar nedeniyle kaderine terk edilen Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin sorunlarını çözümü ve tekrar ayağa kaldırılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve bakanlığının görüşmeler yaptığını söyledi.

Toplantı sonrası Bakan Ersoy programı çerçevesinde karayolu ile Denizli'ye hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantının yapıldığı salondan genel ve detay görüntü

-Bakan Ersoy'un açıklamaları

Haber - Kamera: Latif SANSÜR/KUŞADASI, (Aydın),

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Uysal: Golan Tepeleri kararı İslam dünyası arasındaki rekabetin maliyeti

DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ortadoğu'da gözyaşının artacağı yeni bir sürecin başladığını belirterek, "Burada Türkiye olarak, Türkiye başta İran, Suudi Arabistan, Mısır, bölgenin başat Müslüman ülkeleri bu bölgenin istikrarı adına bölgeye en az silahın girmesini temin etmelidir. ABD'nin Golan Tepeleri ile ilgili kararını İslam dünyası arasındaki bu rekabet, İslam dünyası arasındaki birlikteliğin sağlanmayışının bir maliyeti olarak değerlendiriyorum." dedi.

Demoktar Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Yalova Belediye Başkan Adayı Rıdvan Acar'a destek vermek için seçim otobüsü ile kente geldi. Parti binasında seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Uysal, daha sonra gazetecilerle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Gültekin Uysal, ABD'nin Golan Tepeleri ile ilgili kararını da değerlendirdi. Ortadoğu'da Türkiye'nin zor bir süreçte olduğunu belirten Uysal, "Suriye'de bir tarafta Rusya, İran öbür tarafta ABD'nin başını çektiği İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır hattında yeni bir blok oluşturuluyor. Oralarda elbette o bölgenin huzuru, bu bölgenin refahı, bölgenin istikrarı adına Türkiye'nin ilgi ve etki sahasında bulunan coğrafyalarda olan her meseleye elbette Türkiye dikkatle takip etmeli ve müdahalelerde bulunmalı. Suriye toprağı olarak kabul edilen Golan Tepeleri'ni fiilen, zorbalıkla 'ben yaptım oldu' diyerek İsrail'in bu manadaki tezlerini, fiili varlığını meşrulaştıracak, uluslar arası kabul noktasında bunun önünü açacak bir tehlikeli süreci başlattılar" diye konuştu.

'İSLAM DÜNYASI ARASINDAKİ REKABETİN MALİYETİ'

Ortadoğu'da gözyaşının artacağı yeni bir sürecin başladığını öne süren Uysal, "Burada Türkiye olarak, Türkiye başta İran, Suudi Arabistan, Mısır bölgenin başat ülkeleri, başat Müslüman ülkeleri bu bölgenin istikrarı adına bölgeye en az silahın girmesini temin etmelidir. İslam dünyası arasındaki bu rekabet, İslam dünyası arasındaki birlikteliğin sağlanmayışının bir maliyeti olarak değerlendiriyorum. Kendi hizasında İran başta olmak üzere Suudi Arabistan başta olmak üzere ifade etmeye çalıştığım ABD ve İsrail'in öncülüğünü yaptığı Suudi Arabistan ve Mısır'la beraber yeni bir hat oluşturuldu bu coğrafyada. Bu hattın bölgeye dayattıklarıyla Türkiye'nin öncelikleri bölge halkının öncelikleri ile hiçbir şekilde uyum sağlama ihtimali yok. Buradan acıların katmerleneceği gözyaşının artacağı yepyeni bir süreç başlıyor. O açıdan da bir büyük üzüntü içerisindeyiz ama milletlerin devletlerin hayatında anlık günlük haftalık yıllık değil çok daha uzun perspektifli irade silsileleriyle beraber istikrarlı politikalar oluşturmaları lazım.ö diye konuştu.

Konuşmaların ardından DP Yalova Belediye Başkan Adayı Rıdvan Acar tarafından Uysal'a Adnan Menderes'in orijinal rozeti hediye edildi. Acar, "Merhum Adnan Menderes'in yakasından çıkartıp dava arkadaşı Sayın Samet Ağaoğlu'na taktığı rozet. Orijinal rozet. Sayın Genel Başkanıma bu rozeti takmak istiyorumö dedi

Görüntü Bilgisi

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-Genel başkanın gelişi

-Esnafla tokalaşması

-Basın açıklaması

-Rozet takdimi

Süre: 06.14 Boyut: 697 MB

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER - Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,

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Sürpriz evlilik teklifinde önce üzüntüden sonra sevinçten ağladı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde adliye çalışanı Büşra Gündeşeri, mesai arkadaşı sevgilisi Caner Güllü'nün sürpriz evlilik teklifi için hazırladığı senaryoda önce üzüntüden, ardından ise sevinçten ağladı.

İskenderun Adliyesi'nde çalışan Caner Güllü, evlenmeye karar verdiği mesai arkadaşı Büşra Gündeşeri'ne sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Millet Parkı'na gezmeye giden çifte, hazırlanan senaryo gereği Motorize Yunus ekipleri kimlik denetimi yaptı. Caner Güllü'nün kimlik sorgulamasında asker kaçağı olduğu ve karakola gitmeleri gerektiği söylendi.

Caner Güllü, kız arkadaşıyla gezintiye çıktığını, asker kaçağı olmadığını ve tecilli olduğunu ifade etti. Polis ise iki genci karakola götürmekte ısrar etti. Heyecanlanıp tedirgin olan genç kız bu sırada göz yaşlarına hakim olamadı.

Polis tarafından karakola götürüldükleri söylenen çift biraz ilerleyince Caner Güllü'nün arkadaşları, üzerinde çiftin fotoğrafları bulunan ve üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açtı. Gruptaki bazı kişiler de meşaleler yaktı. Sürpriz karşısında şaşkına dönen Büşra Gündeşeri bu kez sevinçten gözyaşı dökmeye başladı. Sevgilisinin önünde diz çökerek tek taş yüzük uzatan Caner Güllü'nün evlilik teklifine genç kız 'Evet' dedi. Ardından genç sevgililer birbirlerine sarıldılar. Bu anlarda çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla çifte destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kimlik kontorlü

Evlilik teklifi

Detaylar

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),

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Kaynak: DHA